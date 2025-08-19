Ultima ora
Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă". Update
19 aug. 2025 | 13:49
de Badea Violeta

Știri Externe
Monica Crowley i-a cucerit pe liderii europeni, la intrarea în Casa Albă. Frumoasa blondă i-a aşteptat pe rând pentru a-i conduce la întâlnirea cu Trump
Monica Crowley i-a fascinat pe liderii europeni. Sursa foto: Profimedia

La reuniunea de luni de la Casa Albă, acolo unde șefii unora dintre cele mai apropiate țări aliate ale Statelor Unite au venit să discute despre Ucraina, surpriza nu a fost agenda, ci protocolul. În locul președintelui Donald Trump, al vicepreședintelui JD Vance sau al secretarului de stat Marco Rubio, întâmpinarea oaspeților a fost făcută de Monica Crowley, șefa protocolului Casei Albe.

Monica Crowley, apariție elegantă la Casa Albă

Monica Crowley a fost cea care i-a primit pe liderii europeni cu o naturalețe ce a atras atenția tuturor. Îmbrăcată într-un taior sofisticat, de culoare bleu-pal, croit impecabil și pus în valoare de o curea subțire bej, ea a oferit o imagine de eleganță clasică, dar și de sobrietate necesară unei astfel de ocazii.

Ținuta midi, cu linii drepte și umeri bine conturați, a fost completată de o pereche de pantofi nude, cu toc subțire, care i-au alungit silueta. Părul blond, coafat în bucle lejere, a adăugat un plus de feminitate și rafinament, transformând apariția sa într-un adevărat simbol al protocolului american.

Zâmbetul discret și atitudinea sigură pe sine au completat tabloul unei prezențe menite să transmită un mesaj de stabilitate și respect față de partenerii strategici ai SUA.

De la Fox News la protocolul prezidențial

Prezența ei la Casa Albă nu este întâmplătoare. Monica Crowley a făcut parte din prima administrație Trump și, între 2019 și 2021, a deținut funcția de secretar adjunct al Trezoreriei pentru afaceri publice.

Înainte de a intra în politică, și-a construit reputația ca prezentatoare și analist politic pentru Fox News Channel și Fox Business Network, posturi pentru care a comentat constant evoluțiile de pe scena internațională, începând din 1998.

În 2017, ea fusese desemnată director senior pentru comunicații strategice al Consiliului Național de Securitate, însă a renunțat la poziție după ce CNN și Politico au dezvăluit acuzații de plagiat legate de teza sa de doctorat susținută la Universitatea Columbia. Cu toate acestea, revenirea sa în administrația Trump demonstrează că rămâne o figură de încredere în anturajul președintelui republican.

Gesturi simbolice și diplomație discretă

Luni, la Casa Albă, Crowley a fost nu doar gazda protocolară, ci și liantul subtil între Washington și partenerii săi europeni. Strângerile de mână ferme și, în unele cazuri, săruturile pe obraz au oferit întâlnirii o notă personală, diferită de rigiditatea rece a diplomației clasice.

Potrivit relatărilor Reuters, ea a fost cea care l-a condus pe Vladimir Putin la aeroport, după vizita acestuia din Alaska, vineri, un gest care arată că prezența sa nu se limitează la ceremonii, ci joacă și un rol important în gestionarea unor momente sensibile.

Astfel, apariția Monicăi Crowley la intrarea în Casa Albă a fost mai mult decât o simplă formalitate: a fost o demonstrație de stil, inteligență diplomatică și forță a imaginii – ingredientele prin care ”frumoasa blondă” a reușit să cucerească, rând pe rând, liderii europeni.

