Monica Bîrlădeanu și-ar fi dorit o altă carieră, într-un domeniu total diferit: „Nu a fost să fie!”. De ce obstacole s-a lovit actrița. EXCLUSIV

Cu talentul și frumusețea sa, Monica Bîrlădeanu a cucerit chiar și Statele Unite ale Americii. Dar adevărul e că nu și-a dorit întotdeauna o carieră în arte: inițial visa la o meserie juridică, mult mai sobră decât lumea filmului pe care o vedem azi. Oricare ar fi fost drumul ales, l-a parcurs cu pasiune și eleganță, depășindu-și fricile și barierele autoimpuse, așa cum ne-a povestit într-un interviu exclusiv.

La gala Andreei Marin, Monica Bîrlădeanu a readus farmecul Reginei Maria

Născută pe 12 decembrie 1978, în Iași, Monica Bîrlădeanu și-a construit o carieră impresionantă care a dus numele României mult peste hotare. În Statele Unite, unde a fost cunoscută drept Monica Dean, și-a câștigat rapid un loc în inimile publicului, cucerindu-i cu talentul și prezența scenică. Deși a trăit peste 13 ani peste ocean, în 2022 a ales să se întoarcă acasă, aducând cu ea experiența acumulată și amintirile unei cariere internaționale.

Viața personală rămâne pentru Monica un teritoriu discret, dar anul trecut a făcut un pas important: s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță. În schimb, cariera sa strălucește neîncetat. În ultimii ani, publicul a putut să o admire în producții de succes precum Vlad, Groapa sau Noaptea lui Vlad, unde a interpretat-o memorabil pe Regina Maria.

Recent, ținuta emblematică purtată în film a fost readusă în atenția publicului, atunci când Monica a fost invitată să o poarte la gala Nu există nu se poate a Andreei Marin, eveniment dedicat Majestății Sale, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la nașterea reginei.

„Să le și explicăm oamenilor de ce sunt îmbrăcată așa. Nu, nu ies pe stradă sau merg la evenimente, pur și simplu, îmbrăcată în ținuta asta. Ea reconstituie, practic, ținuta pe care am purtat-o în filmul Noaptea lui Vlad, regizat de Ciprian Dumitrașcu. Am fost invitată în seara asta să reconstitui acest personaj și să ofer un premiu care are legătură cu acest eveniment dedicat Reginei Maria”, ne-a dezvăluit Monica Bîrlădeanu.

Ce meserie și-ar fi dorit, să aibă: „Am decis să merg mai departe aici”

În prezent, este greu să ne-o imaginăm pe Monica Bârlădeanu într-o altă postură, dar adevărul este că nu și-a dorit dintotdeauna o carieră în film și televiziune. A studiat la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, însă viața a purtat-o pe o cale complet diferită.

„Nu mi-am dorit dintotdeauna, nici n-am știut să vreau asta. Am vrut Drept. Mi-am dorit să fiu în zona juridică. Nu s-a legat. N-am ales până într-un final asta, pentru că mi-am descoperit, cumva, latura artistică. M-am simțit ca peștele în apă și am decis să merg mai departe aici”, a spus Monica Bîrlădeanu. Chiar dacă și-a găsit locul în lumea artistică, Monica a întâmpinat și obstacole, adesea punându-și singură piedici: „Propriile mele bariere cred că au fost cele mai mari piedici, evaluările mele greșite ale unor situații, erorile de calcul”.

Totuși, chiar și atunci când viitorul părea incert, a continuat să lupte pentru ceea ce și-a dorit și nu și-a pierdut niciodată credința. Este singurul secret care a ajutat-o să meargă mai departe.

„Credința că dacă schimb ceva în mine, toate se vor schimba în jurul meu. Alegerile mele vor fi diferite, oamenii care vor veni către mine vor fi diferiți și să știi că așa a fost. Asta e singurul, cu adevărat, secret pe care îl pot împărtăși cuiva. Că dacă vrei să se schimbe ceva în jurul tău, schimbă întâi ceva în tine”, a subliniat actrița.

Cum se regăsește Monica Bîrlădeanu pe sine, după perioadele încărcate

Să fii mereu în lumina reflectoarelor nu e ușor și chiar dacă proiectele mari îți aduc satisfacție, este posibil că uneori să-ți ocupe tot timpul. Monica Bîrlădeanu, însă, spune că nu se pierde niciodată pe ea, ca femeie.

„Nu mă părăsesc niciodată pe mine ca femeie. E foarte adevărat că sunt perioade în care filmez intens și în care să zicem că neglijez pentru o scurtă perioadă de timp tabieturile mele de femeie, rutina complexă de îngrijire, poate extinsă. Mă refer, masaje sau lucruri pentru care ai nevoie de un pic de timp. Dar, în principiu nu, nu există asta, nu mă abandonez niciodată”, a explicat Monica Bîrlădeanu.

Pentru tinerele care o privesc ca pe un exemplu, Monica Bârlădeanu a oferit un sfat simplu, dar valoros: să investească în ele însele, în educație și dezvoltare personală, pentru că doar astfel vor putea evolua.