Cum scapă Monica Bîrlădeanu de coșuri, vânătăi sau umflături la nivelul feței peste noapte. Ce secrete de frumusețe are vedeta VIDEO EXCLUSIV

Monica Bîrlădeanu este o femeie asumată în ceea ce privește vârsta, respectiv 44 de ani, dar și a preocupării constante ca pielea ei să fie în cea mai bună formă. Actrița a povestit pentru Playtech Știri că în paralel cu ritualul de skincare desfășoară întotdeauna alte activități și ne-a detaliat trucurile învățate în perioada în care a locuit în America pentru a arăta impecabil pe platourile de filmare. Actrița scapă în timp record de coșuri inestetice, vânătăi sau umflături la nivelul feței. Trucurile la care ea apelează sunt la îndemâna oricui.

Monica Bîrlădeanu a absolvit facultatea de Drept, a descoperit televiziunea, prima ei dragoste, după care drumul a dus-o spre actorie. Și pentru a face meseria la nivel profesionist, vedeta a locuit 13 ani la Los Angeles, unde a studiat atât televiziune, cât și actorie, CV-ul ei fiind bogat în filme românești, italiene sau americane în care a fost distribuită.

Surprinzător, dar Monica Bîrlădeanu nu a trecut, de-a lungul timpului, prin schimbări majore de ordin fizic.

„La un moment dat am postat pe story o copertă de la revista Story ,actual defunctă, nu știu, poate de acum 20 de ani. Foarte mulți dintre cei de pe copertă încă mai sunt în showbiz: Cabral, Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, multă lume. Și într-adevăr lumea mi-a zis că sunt absolut neschimbată. Nu mi s-a părut că e chiar așa, am vreo 5 kg în plus, adică nu sunt chiar acolo. Cei care mă urmăresc știu că sunt absolut obsedată de îngrijirea pielii și atunci fac tot posibilul să întrețin ce mi-a dat Dumnezeu”, a declarat, pentru Playtech Știri, Monica Bîrlădeanu.