Moneda românească pe care poţi lua 1.000 de euro. Este din argint şi destul de veche

Valoarea monedelor vechi a crescut considerabil în ultimii ani, iar pasionații de numismatică sunt dispuși să plătească sume mari pentru exemplare rare. Unele dintre aceste piese se pot ascunde chiar în casele noastre, printre obiectele lăsate moștenire de bunici sau părinți. O simplă verificare atentă a cutiilor cu monede poate aduce surprize uriașe, întrucât anumite exemplare se vând astăzi cu mii de lei, transformându-se într-o adevărată mică avere.

Moneda de 5 lei din 1883, căutată intens de colecționari

Una dintre cele mai valoroase piese românești este moneda de 5 lei emisă în 1883, din argint, ce poartă chipul Regelui Carol I. Această monedă se tranzacționează pe site-urile de profil la prețuri ce nu scad sub 5.000 de lei, adică aproximativ 1.000 de euro.

În funcție de starea de conservare, unele exemplare pot depăși chiar acest prag, fiind considerate adevărate bijuterii pentru colecționari. Datele tehnice confirmă importanța piesei. Tirajul total a fost de 2.300.000 de exemplare, realizate la Monetăria din București.

Moneda are diametrul de 37 mm, grosimea de 2,4 mm și masa de 25 g, fiind fabricată din argint de 90%. Pe avers este inscripționat anul 1883, iar reversul îl înfățișează pe Carol I, Regele României.

Muchia netedă poartă gravată inscripția ”PATRIA * SI * DREPTUL * MEU * * * * * *”, semnătură specifică perioadei. Designul a fost realizat de gravorul W. Kullrich, recunoscut pentru contribuțiile sale la moneda românească din secolul al XIX-lea.

Alte monede valoroase din colecțiile românești

Pe lângă această piesă de 5 lei, există și alte monede românești cu valori impresionante pe piața colecționarilor. Un exemplu este moneda de 50 de lei emisă în 1906, dedicată aniversării a 40 de ani de domnie a lui Carol I.

Aceasta a fost bătută în aur de 90%, având o masă de 16,13 g și tiraje realizate atât din aur roșu, cât și din aur galben. Pe site-urile de specialitate, prețurile listate ajung până la 17.000 de lei, adică de peste trei ori valoarea monedei din 1883.

Cum se pot valorifica monedele vechi

Cei care descoperă astfel de monede acasă au șansa de a le transforma rapid în bani. Platformele online dedicate numismaticii sunt pline de anunțuri, însă exemplarele rare dispar rapid din ofertele publice, semn că interesul colecționarilor este tot mai mare.

Înainte de a renunța la monedele vechi, merită verificată valoarea lor reală, deoarece o piesă aparent banală se poate dovedi a fi o sursă neașteptată de câștig.

