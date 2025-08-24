Moneda românească din anii ’90 pe care se cer 100.000 de lei. Mulţi români cred că nu văd bine preţul, de ce e atât de scumpă

Internetul ascunde adevărate comori, iar uneori obiectele pe care mulți le consideră banale ajung să aibă prețuri de-a dreptul uimitoare. Este și cazul unei monede românești din anii ’90, care a fost scoasă recent la vânzare pe internet pentru suma fabuloasă de 100.000 de lei. Mulți români nu au putut să creadă că o piesă pe care o găseau odinioară în portofel ar putea valora astăzi cât o mașină.

Moneda cu Mihai Viteazul, pusă la vânzare pentru o sumă record

Piesa care a stârnit agitația este o monedă de 100 de lei din 1993, ce prezintă pe revers bustul domnitorului Mihai Viteazul. Deși a circulat în România la începutul anilor ’90, acum este prezentată ca o adevărată comoară numismatică.

Conform unui anunț publicat pe Olx, utilizatorul care o deține cere pentru ea 100.000 de lei, echivalentul a aproximativ 20.000 de euro la cursul actual BNR.

”Vând moneda cu chipul lui Mihai Viteazu din anul 1993”, a scris acesta în descrierea postării.

Evident, anunțul a atras numeroase reacții, mulți internauți fiind convinși la început că este o greșeală sau o glumă.

Caracteristicile tehnice ale bănuțului

Moneda de 100 de lei din 1993 a fost pusă în circulație în anii ’90 și a avut un tiraj de 70.500.000 de unități. Cu toate acestea, exemplarele păstrate în condiții foarte bune pot stârni interesul colecționarilor.

Piesa are o grosime de 2 milimetri, un diametru de 29 de milimetri și cântărește 8,75 de grame. Este realizată din oțel placat cu nichel, material des folosit la monedele românești din acea perioadă.

Pe avers se regăsesc:

– valoarea nominală ”100 LEI”;

– anul ”1993”;

– o ramură de laur în stânga și o ramură de stejar în dreapta;

– inițialele gravorului Constantin Dumitrescu.

Pe revers apar inscripțiile ”ROMANIA”, ”MIHAI VITEAZUL”, alături de bustul domnitorului, dar și inițialele artistului Vasile Gabor.

De ce se vinde atât de scump

În mod normal, o astfel de monedă nu are o valoare de piață atât de ridicată. Totuși, anumiți vânzători o listează pe internet la sume uriașe, sperând să atragă colecționari dispuși să plătească pentru raritatea sau simbolistica piesei.

Chiar dacă au fost bătute zeci de milioane de exemplare, interesul pentru istorie, dar și pasiunea numismatică fac ca unele monede să fie considerate valoroase, mai ales dacă sunt foarte bine conservate.

Astfel, ceea ce altora li se pare un simplu obiect vechi, pentru pasionați poate fi o investiție. Moneda cu chipul lui Mihai Viteazul din 1993 rămâne un exemplu spectaculos al modului în care trecutul poate fi transformat într-un preț de lux, chiar și pe piața online.