Moneda de 1 dolar cu chipul lui Trump, realitate confirmată de Trezoreria SUA. Ar fi primul președinte american în viață pe o monedă din 1926 încoace, iar istoria parcă râde de noi

Trezoreria Statelor Unite a confirmat pe 4 octombrie 2025 că imaginile-schiță pentru o monedă comemorativă de 1 dolar, dedicată semicentenarului de 250 de ani al SUA din 2026, îl includ pe președintele Donald Trump. Confirmarea a venit după publicarea „drafturilor” pe rețelele sociale de către trezorierul Brandon Beach, care a subliniat că imaginile sunt reale, dar că decizia finală nu a fost încă luată. Potrivit relatărilor din presă și poziției Trezoreriei, proiectul rămâne în stadiu preliminar, iar detaliile de producție nu sunt stabilite.

Pe avers, schița arată profilul lui Donald Trump, cu inscripțiile „Liberty”, „In God We Trust” și anii „1776–2026”. Pe revers apare imaginea liderului american ridicând pumnul, cu textul „FIGHT FIGHT FIGHT”, trimitere la momentul de după atentatul eșuat din Butler, Pennsylvania, din 2024. Deși Trezoreria confirmă autenticitatea proiectelor, reprezentanții instituției notează că un design final nu a fost încă ales, iar posibilele constrângeri legale trebuie clarificate înainte de orice batere efectivă a monedelor, scrie NBC News.

De ce monedă aniversară și de ce acum

Contextul este Anul 2026, când Statele Unite marchează 250 de ani de la Declarația de Independență. În 2020, Congresul a adoptat un act care permite monede și serii speciale pentru semiquincentenar, oferind Trezoreriei și Monetăriei SUA cadrul de a propune și bate piese comemorative în perioada respectivă. U.S. Mint a anunțat deja că pregătește emisiuni speciale și seturi numismatice pentru acest moment istoric. Această monedă de 1 dolar s-ar înscrie în aceeași logică de marcare a jubileului.

În comunicările publice, oficialii Trezoreriei au susținut ideea că proiectul de design „reflectă spiritul durabil al democrației americane, chiar și în fața obstacolelor”, însă au evitat să se pronunțe ferm dacă propunerea cu Trump pe ambele fețe va trece de toate filtrele legale și de consultare publică. Mai mult, discuțiile se poartă în contextul unui blocaj parțial al guvernului federal, ceea ce amână orice anunț definitiv și întreține incertitudinea privind calendarul.

Legea interzice portretele liderilor în viață. există vreo portiță?

Aici apar cele mai mari semne de întrebare. Codul federal privind designul anumitor monede — în special reglementările moderne asociate programelor de redesign — stipulează clar că nu pot fi incluse pe revers „portrete bust sau cap-umeri ale niciunei persoane, în viață sau decedată” și, mai general, interzice „portretele unei persoane în viață”. Formularea se referă explicit la anumite denominații și programe (de pildă, pentru quarter), iar juriștii notează că interpretarea exactă asupra unui dolar comemorativ pentru 2026 necesită o analiză fină a textelor legale aplicabile. De aici și discuția dacă plasarea imaginii pe avers versus revers ar evita sau nu încălcarea legii. În lipsa unei hotărâri oficiale, rămâne doar incertitudinea.

Există, totuși, un precedent istoric: în 1926, președintele de atunci, Calvin Coolidge, a apărut pe o monedă comemorativă emisă pentru 150 de ani de la Independență, fiind singurul președinte american reprezentat pe o monedă în timp ce era în viață. Precedentul arată că istoria monetară americană a mai „forțat” limitele regulilor, deși cadrele legale actuale sunt mai stricte. Acesta este și motivul pentru care proiectul cu Trump ar fi primul caz similar din 1926 încoace — iar tocmai această raritate aprinde dezbaterea publică.

Cine confirmă și cine decide, în final

În acest moment, confirmările oficiale sunt legate strict de autenticitatea schițelor, nu de o aprobare finală. Trezorierul Statelor Unite, Brandon Beach — numit în funcție în mai 2025 — a validat public că imaginile sunt reale, iar instituția pe care o conduce „va reveni cu detalii” atunci când contextul administrativ o va permite. Decizia finală presupune parcurgerea etapelor interne de evaluare, consultări și, dacă va fi cazul, ajustări de design pentru a respecta litera legii.

Până atunci, discuția despre „moneda cu Trump” spune mai multe despre America de azi decât despre metalul în sine: un amestec de memorie istorică, marketing politic și nuanțe juridice. Dacă monedele sunt, tradițional, rezumatul valorilor unei națiuni, atunci felul în care va arăta dolarul aniversar din 2026 — sau dacă va exista varianta cu Trump — va deveni el însuși o piesă de istorie.