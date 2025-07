Moneda banală pe care se cer 8.000 de lei, în iulie 2025. E din anii ’90 şi o avea orice român

O monedă de 50 lei din 1993, pe care bunicii noștri o aveau de obicei prin borcane sau portofele, poate fi azi estimată la mii de lei — uneori chiar 8.000 lei — dacă este într-o stare impecabilă și rară.. Deși astfel de monede apar frecvent în casele românilor, unele exemplare rare pot exploda în preț.

În ultimii ani, monedele vechi românești au devenit adevărate comori pentru colecționari. Acestea sunt câteva detalii ce le pot crește valoarea:

Un anunț recent de pe OLX a stârnit vâlvă printre colecționarii de monede: o monedă de 50 lei din 1993 — aparent obișnuită — este scoasă la vânzare pentru impresionanta sumă de 8.000 lei (€1.600).

„Vând moneda 50 de lei din anul 1993. In stare foarte buna, netrata chimie in nici un fel, păstrată constant in cutie.

!!!pentru cunoscători aceasta monedă”, se precizează în anunțul postat pe Olx.