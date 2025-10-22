Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 10:28
de Badea Violeta

Momentul în care un TIR lovește și târăște o mașină mai bine de 100 de metri, în Timișoara. Șoferul a avut o explicație halucinantă VIDEO

ACTUALITATE
Momentul în care un TIR lovește și târăște o mașină mai bine de 100 de metri, în Timișoara. Șoferul a avut o explicație halucinantă VIDEO
Accident in Timisoara. Sursa foto: captura video/YouTube

Un accident grav a avut loc marți, 21 octombrie, pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara, când un TIR a lovit și târât un autoturism pe o distanță considerabilă. Șoferul camionului susține că nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulație, iar impactul a rănit șoferul autoturismului. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar incidentul readuce în atenție pericolele depășirilor și schimbărilor de bandă neasigurate.

Cum s-a produs coliziunea

Un accident grav a avut loc pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara, implicând un TIR și un autoturism, care a fost târât pe mai mulți zeci de metri după impact.

Incidentul a creat panică în trafic și blocaje temporare, atrăgând atenția șoferilor asupra importanței asigurării la schimbarea benzilor și respectării regulilor de circulație, mai ales în zonele aglomerate.

Vezi și:
Accident grav la Mogoșoaia: șase persoane au ajuns la spital după impactul dintre un camion și un microbuz
Unde se câștigă cel mai bine ca șofer de camion în Europa. În ce țări salariile depășesc 3.000 €

”Un bărbat de 56 de ani, a condus un cap tractor pe banda 2 pe bld Liviu Rebreanu, dinspre strada Dr. Iosif Bulbuca, înspre Calea Șagului, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 68 de ani, care circula pe banda 1.

În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto de 68 de ani, acesta fiind transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

De ce este importantă respectarea regulilor la volan

Accidentul din Timișoara se înscrie într-un context mai larg, în care nerespectarea regulilor de circulație poate avea consecințe dramatice. În Uganda, cel puțin 63 de persoane au murit și mai mulți au fost răniți după ce două autobuze care circulau în direcții opuse ”s-au ciocnit frontal” în timp ce încercau să depășească alte două vehicule pe autostrada Kampala-Gulu, potrivit poliției și BBC.

Unul dintre autobuze a virat pentru a evita impactul, dar manevra a provocat o ”coliziune frontală și laterală”, care a dus la un ”lanț de accidente” în urma căruia alte vehicule au pierdut controlul și s-au răsturnat. Poliția a făcut apel la șoferi să evite ”depășirile periculoase și imprudente”, considerate printre principalele cauze ale accidentelor în țară.

Ce măsuri au fost luate după incident

După accidentul din Timișoara, autoritățile au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale coliziunii. Șoferul TIR-ului a rămas la fața locului și a cooperat cu poliția, însă explicația sa privind schimbarea benzii fără a se asigura a șocat comunitatea.

Pasagerii și șoferii implicați au fost îndrumați să respecte procedurile legale, iar echipele de poliție au monitorizat traficul pentru a preveni alte incidente. Evenimentul subliniază cât de periculoase pot fi schimbările de bandă neasigurate și depășirile imprudente, atât în România, cât și în alte țări.

Vortexul polar care se formează acum ar putea aduce o iarnă cum România nu a mai avut din 1982
Recomandări
Londra, capitala literaturii europene: orașul cel mai des menționat în cărți în ultimul secol
Londra, capitala literaturii europene: orașul cel mai des menționat în cărți în ultimul secol
Câinele-robot cu inteligență artificială care poate lansa grenade. Cum ajută tehnologia de ultimă oră armata, de fapt?
Câinele-robot cu inteligență artificială care poate lansa grenade. Cum ajută tehnologia de ultimă oră armata, de fapt?
Jobul fără facultate care îți poate aduce peste 10.000 de lei lunar. Tot mai mulți români renunță la munca de birou pentru el
Jobul fără facultate care îți poate aduce peste 10.000 de lei lunar. Tot mai mulți români renunță la munca de birou pentru el
Ipoteza „navei-mamă extraterestre”, pusă la încercare: cometa interstelară 3I/ATLAS se apropie de Soare
Ipoteza „navei-mamă extraterestre”, pusă la încercare: cometa interstelară 3I/ATLAS se apropie de Soare
Locatarii blocului evacuat din Caracal, lăsați fără gaze până în noiembrie. Costurile verificărilor, suportate tot de ei
Locatarii blocului evacuat din Caracal, lăsați fără gaze până în noiembrie. Costurile verificărilor, suportate tot de ei
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România. Unde s-a produs seismul
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România. Unde s-a produs seismul
Grupul auto chinez Chery îşi extinde amprenta în România cu mărcile Omoda şi Jaecoo
Grupul auto chinez Chery îşi extinde amprenta în România cu mărcile Omoda şi Jaecoo
Câtă sare se pune la varză, în funcție de greutate. Tabelul simplu cu care nu dă greș nicio gospodină
Câtă sare se pune la varză, în funcție de greutate. Tabelul simplu cu care nu dă greș nicio gospodină
Revista presei
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume într-un festival irezistibil de arome
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
În ce să fierbi cartofii pentru un piure pufos şi gustos? Trucul bucătarilor cu experienţă
Playtech Știri
Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica. Ce religie au cei doi
Playtech Știri
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...