Momentul în care un TIR lovește și târăște o mașină mai bine de 100 de metri, în Timișoara. Șoferul a avut o explicație halucinantă VIDEO

Un accident grav a avut loc marți, 21 octombrie, pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara, când un TIR a lovit și târât un autoturism pe o distanță considerabilă. Șoferul camionului susține că nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulație, iar impactul a rănit șoferul autoturismului. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar incidentul readuce în atenție pericolele depășirilor și schimbărilor de bandă neasigurate.

Cum s-a produs coliziunea

Un accident grav a avut loc pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara, implicând un TIR și un autoturism, care a fost târât pe mai mulți zeci de metri după impact.

Incidentul a creat panică în trafic și blocaje temporare, atrăgând atenția șoferilor asupra importanței asigurării la schimbarea benzilor și respectării regulilor de circulație, mai ales în zonele aglomerate.

”Un bărbat de 56 de ani, a condus un cap tractor pe banda 2 pe bld Liviu Rebreanu, dinspre strada Dr. Iosif Bulbuca, înspre Calea Șagului, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 68 de ani, care circula pe banda 1. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto de 68 de ani, acesta fiind transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

De ce este importantă respectarea regulilor la volan

Accidentul din Timișoara se înscrie într-un context mai larg, în care nerespectarea regulilor de circulație poate avea consecințe dramatice. În Uganda, cel puțin 63 de persoane au murit și mai mulți au fost răniți după ce două autobuze care circulau în direcții opuse ”s-au ciocnit frontal” în timp ce încercau să depășească alte două vehicule pe autostrada Kampala-Gulu, potrivit poliției și BBC.

Unul dintre autobuze a virat pentru a evita impactul, dar manevra a provocat o ”coliziune frontală și laterală”, care a dus la un ”lanț de accidente” în urma căruia alte vehicule au pierdut controlul și s-au răsturnat. Poliția a făcut apel la șoferi să evite ”depășirile periculoase și imprudente”, considerate printre principalele cauze ale accidentelor în țară.

Ce măsuri au fost luate după incident

După accidentul din Timișoara, autoritățile au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale coliziunii. Șoferul TIR-ului a rămas la fața locului și a cooperat cu poliția, însă explicația sa privind schimbarea benzii fără a se asigura a șocat comunitatea.

Pasagerii și șoferii implicați au fost îndrumați să respecte procedurile legale, iar echipele de poliție au monitorizat traficul pentru a preveni alte incidente. Evenimentul subliniază cât de periculoase pot fi schimbările de bandă neasigurate și depășirile imprudente, atât în România, cât și în alte țări.