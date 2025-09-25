Ultima ora
ȘTIRI EXTERNE
Momentul în care un bulevard se prăbuşeşte, în Bangkok. Totul durează doar câteva secunde, se făceau lucrări la metrou
Scena prabusirii unui bulevard din Bangkok. Sursa foto: Profimedia

Imagini dramatice au surprins momentul în care un bulevard din Bangkok s-a prăbușit miercuri dimineață, 24 septembrie, formând un crater uriaș în apropierea spitalului Vajira. Incidentul a provocat evacuări, închideri de drumuri și intervenții de urgență. Speculațiile legate de lucrările la metrou dau naștere unor întrebări despre siguranța infrastructurii din capitala Thailandei.

Clipul surprinde momentul în care un bulevard se surpă, în Bangkok

Potrivit presei internaționale, ”o groapă de 50 de metri adâncime a apărut miercuri dimineața în apropierea unui spital din Bangkok, înghițind mașini și stâlpi de electricitate, lăsând navetiștii uimiți și determinând o intervenție de urgență în capitala thailandeză”, scrie SCMP.

Autoritățile orașului au închis drumurile din jurul spitalului Vajira de pe Samsen Road, în centrul istoric, în jurul orei 7 dimineața, când craterul a rupt conducte și a provocat torente de apă, în timp ce cablurile electrice căzute au produs scântei periculoase.

”Pacienții și locuitorii din apartamentele din apropiere au fost evacuați, deoarece groapa – cu dimensiuni de aproximativ 30 pe 30 de metri lățime și 50 de metri adâncime – a apărut în fața spitalului public.”

Echipe de urgență și ingineri pe teren

O declarație comunicată de Biroul Național de Știri al Thailandei (NBT), instituție de stat, a precizat că ”groapa se extinde, dar nu au fost raportate încă victime”.

”Echipele de urgență și echipele de ingineri se află la fața locului și lucrează pentru a stabiliza zona și a preveni alte daune”, potrivit NBT, care a adăugat că ”o stație de utilități din apropiere a fost închisă, deoarece groapa a crescut riscurile pentru infrastructură și a sporit îngrijorarea pentru navetiști și pietoni.”

Guvernatorul Bangkokului, Chadchart Sittipun, s-a deplasat de urgență la fața locului pentru a evalua situația, a declarat Administrația Metropolitană din Bangkok.

Lucrări subterane și sol instabil

Au apărut speculații care leagă groapa de săpăturile din apropiere pentru o nouă linie de tren electric subteran, dar oficialii nu au confirmat încă această cauză.

Incidentul are loc într-un context complicat: Bangkok se pregătește pentru ploi mai abundente, pe măsură ce super-taifunul Ragasa se apropie de delta Mekongului.

Capitala thailandeză este construită pe o câmpie inundabilă, iar solurile argiloase sunt adesea considerate responsabile pentru eticheta de ”oraș scufundat”.

Urbanistii avertizează de ani buni că dezvoltarea necontrolată și haotică a copleșit rețeaua de canalizare deja subdimensionată, sporind considerabil riscul unor astfel de prăbușiri dramatice.

 

