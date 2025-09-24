Cel mai bogat rege din lume deține 17.000 de case, 38 de avioane private și 52 de iahturi de lux. Are o avere de zeci de miliarde de euro

Regele Maha Vajiralongkorn al Thailandei, cunoscut și sub numele de Rama al X-lea, este considerat cel mai bogat monarh din lume. Potrivit estimărilor, averea sa depășește 43 de miliarde de dolari (aproximativ 40 de miliarde de euro), o sumă care îl plasează pe primul loc în clasamentul regalităților cu cele mai mari resurse financiare.

Moștenire regală și strategie de investiții

Ceea ce impresionează cel mai mult nu este doar valoarea totală a averii, ci și modul în care aceasta este împărțită. Regele deține nu mai puțin de 17.000 de proprietăți imobiliare, multe dintre ele situate în capitala Bangkok, aducându-i venituri uriașe din chirii. În plus, colecția sa extravagantă include 38 de avioane private și 52 de iahturi de lux, simboluri clare ale unui stil de viață opulent și al unui statut greu de egalat.

Rama al X-lea nu s-a limitat la averea moștenită de la tatăl său, regele Bhumibol, și de la mama sa, regina Sirikit. El a continuat să-și extindă influența economică prin investiții atent gândite în sectoare cheie ale economiei thailandeze, în special în telecomunicații și energie. Această combinație între tradiția monarhiei și strategia modernă de afaceri l-a ajutat să își consolideze statutul de lider economic, nu doar simbolic.

În 2017, Rama al X-lea a preluat direct controlul asupra bunurilor Coroanei, ceea ce i-a sporit considerabil puterea financiară. Astfel, el nu mai este doar un simbol al națiunii, ci și unul dintre cei mai influenți actori economici din Thailanda.

Viața personală, între disciplină și extravaganță

Regele a fost pregătit de mic pentru rolul său. A urmat studii și a făcut antrenamente militare în Australia și Marea Britanie, iar apoi a activat în armata thailandeză. Cu toate acestea, imaginea sa publică este adesea marcată de controverse, în special din cauza stilului său de viață extravagant, foarte diferit de austeritatea și discreția pe care tatăl său le afișa.

Dinastia Chakri, din care face parte actualul rege, conduce Thailanda încă din 1782. După 1932, monarhia absolută a fost transformată în una constituțională, iar în prezent regele are, cel puțin teoretic, un rol mai degrabă simbolic. Totuși, istoria recentă arată că influența lui Rama al X-lea depășește acest cadru, fiind vizibilă mai ales în contextul loviturilor de stat din 2006 și 2014.

Mai mult, critica la adresa regelui sau a familiei regale este pedepsită aspru prin legea de lezmajestate, una dintre cele mai stricte din lume. În cultura thailandeză, regele este privit drept „părintele națiunii”, iar imaginea sa este omniprezentă în spațiul public. Ceremonii precum ziua de naștere a monarhului sau simboluri precum Tronul de Lotus au o semnificație aparte pentru popor. Totuși, dincolo de aceste tradiții, Rama al X-lea rămâne o figură controversată: pe cât de venerat de unii, pe atât de criticat de alții pentru fastul în care trăiește.