Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
24 sept. 2025 | 18:06
de Daoud Andra

Cel mai bogat rege din lume deține 17.000 de case, 38 de avioane private și 52 de iahturi de lux. Are o avere de zeci de miliarde de euro

ȘTIRI EXTERNE
Cel mai bogat rege din lume deține 17.000 de case, 38 de avioane private și 52 de iahturi de lux. Are o avere de zeci de miliarde de euro

Regele Maha Vajiralongkorn al Thailandei, cunoscut și sub numele de Rama al X-lea, este considerat cel mai bogat monarh din lume. Potrivit estimărilor, averea sa depășește 43 de miliarde de dolari (aproximativ 40 de miliarde de euro), o sumă care îl plasează pe primul loc în clasamentul regalităților cu cele mai mari resurse financiare.

Moștenire regală și strategie de investiții

Ceea ce impresionează cel mai mult nu este doar valoarea totală a averii, ci și modul în care aceasta este împărțită. Regele deține nu mai puțin de 17.000 de proprietăți imobiliare, multe dintre ele situate în capitala Bangkok, aducându-i venituri uriașe din chirii. În plus, colecția sa extravagantă include 38 de avioane private și 52 de iahturi de lux, simboluri clare ale unui stil de viață opulent și al unui statut greu de egalat.

Rama al X-lea nu s-a limitat la averea moștenită de la tatăl său, regele Bhumibol, și de la mama sa, regina Sirikit. El a continuat să-și extindă influența economică prin investiții atent gândite în sectoare cheie ale economiei thailandeze, în special în telecomunicații și energie. Această combinație între tradiția monarhiei și strategia modernă de afaceri l-a ajutat să își consolideze statutul de lider economic, nu doar simbolic.

În 2017, Rama al X-lea a preluat direct controlul asupra bunurilor Coroanei, ceea ce i-a sporit considerabil puterea financiară. Astfel, el nu mai este doar un simbol al națiunii, ci și unul dintre cei mai influenți actori economici din Thailanda.

Regele Maha Vajiralongkorn al Thailandei

Viața personală, între disciplină și extravaganță

Regele a fost pregătit de mic pentru rolul său. A urmat studii și a făcut antrenamente militare în Australia și Marea Britanie, iar apoi a activat în armata thailandeză. Cu toate acestea, imaginea sa publică este adesea marcată de controverse, în special din cauza stilului său de viață extravagant, foarte diferit de austeritatea și discreția pe care tatăl său le afișa.

Dinastia Chakri, din care face parte actualul rege, conduce Thailanda încă din 1782. După 1932, monarhia absolută a fost transformată în una constituțională, iar în prezent regele are, cel puțin teoretic, un rol mai degrabă simbolic. Totuși, istoria recentă arată că influența lui Rama al X-lea depășește acest cadru, fiind vizibilă mai ales în contextul loviturilor de stat din 2006 și 2014.

Mai mult, critica la adresa regelui sau a familiei regale este pedepsită aspru prin legea de lezmajestate, una dintre cele mai stricte din lume. În cultura thailandeză, regele este privit drept „părintele națiunii”, iar imaginea sa este omniprezentă în spațiul public. Ceremonii precum ziua de naștere a monarhului sau simboluri precum Tronul de Lotus au o semnificație aparte pentru popor. Totuși, dincolo de aceste tradiții, Rama al X-lea rămâne o figură controversată: pe cât de venerat de unii, pe atât de criticat de alții pentru fastul în care trăiește.

Unde se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi joi, 25 septembrie. Va fi frig ca iarna
Recomandări
The Domestics, film distopic, disponibil acum pe Prime Video. De ce trebuie să vezi pelicula postapocaliptică
The Domestics, film distopic, disponibil acum pe Prime Video. De ce trebuie să vezi pelicula postapocaliptică
Oraşul din Europa cu cea mai ieftină bere. Plăteşti mai puţin de 4 lei pe o sticlă
Oraşul din Europa cu cea mai ieftină bere. Plăteşti mai puţin de 4 lei pe o sticlă
Cum s-a schimbat viața Dianei Dumitrescu de când s-a pocăit: „Renunți la tine și la toată viața ta pentru Domnul”
Cum s-a schimbat viața Dianei Dumitrescu de când s-a pocăit: „Renunți la tine și la toată viața ta pentru Domnul”
De ce se bucură atât de mult câinele tău când te vede, conform cercetătorilor. Se pare că există o explicație științifică pentru asta
De ce se bucură atât de mult câinele tău când te vede, conform cercetătorilor. Se pare că există o explicație științifică pentru asta
Inovație românească în sănătate: Chronivo, platforma AI pentru pacienți cronici
Inovație românească în sănătate: Chronivo, platforma AI pentru pacienți cronici
Cum ambalezi în cutie pizza rămasă pentru a ocupa mai puţin spaţiu în frigider? Trucul e salvator
Cum ambalezi în cutie pizza rămasă pentru a ocupa mai puţin spaţiu în frigider? Trucul e salvator
Black Widow dezvăluie trecutul dur al lui Natasha Romanoff. De ce să vezi filmul pe Disney+
Black Widow dezvăluie trecutul dur al lui Natasha Romanoff. De ce să vezi filmul pe Disney+
Primele ninsori din această toamnă, anunţate de ANM. Vremea s-a răcit deja
Primele ninsori din această toamnă, anunţate de ANM. Vremea s-a răcit deja
Revista presei
Adevarul
Pastila revoluționară care ar putea înlocui Ozempic și Mounjaro: slăbești până la 20 kg în câteva luni fără injecții
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cele 5 reguli simple pentru trandafiri înfloriţi până toamna târziu. Sfaturi de aur
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 25 septembrie. Vin veşti bune pe plan personal pentru mulţi nativi
Playtech Știri
Adina Buzatu se menține în formă cu băi de gheață și mult sport: „Am fost dependentă de zahăr”. Care este marele său „minus” și câte ore are ziua pentru ea, de fapt Interviu EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...