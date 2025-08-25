Momentul în care un balon cu aer cald cade pe o stradă și se prăbușește peste case VIDEO

Ultima ora
Un balon cu aer cald a fost la un pas să se prăbușească peste casele și mașinile parcate de pe o stradă aglomerată din Bedford, Marea Britanie, sâmbătă dimineață, în jurul orei 9:30. Locuitorii din zonă au ieșit în grabă să ajute echipajul și au reușit, în ultima clipă, să ghideze balonul astfel încât acesta să aterizeze pe carosabil, evitând o tragedie. Momentul a fost filmat de mai mulți martori, iar imaginile arată cum nacela balonului trece extrem de aproape de coșurile caselor, în timp ce pilotul lupta să-l mențină în aer cu ajutorul arzătorului. În cele din urmă, cu sprijinul oamenilor de pe stradă, balonul a reușit să ajungă la sol, iar incidentul s-a încheiat fără răniți și fără pagube materiale.

O aterizare la limită pe o stradă rezidențială

Balonul, care purta logo-ul companiei Variohm Components, era programat să aterizeze în apropiere, în Russell Park. Totuși, lipsa vântului și pierderea de altitudine l-au deviat către Bower Street, o stradă plină de locuințe și mașini parcate pe ambele părți. În imaginile surprinse de martori se observă cum nacela se apropie de acoperișuri, în timp ce pilotul aprinde de mai multe ori flacăra pentru a încerca să-l stabilizeze.

Locuitorii, speriați că balonul s-ar putea prăbuși peste case, au intervenit imediat. Un bărbat a prins o frânghie de ghidaj și, împreună cu alți vecini, a reușit să tragă balonul spre mijlocul străzii, evitând o coliziune directă cu clădirile sau cu mașinile parcate.

Martorii, între panică și ușurare

Printre cei care au filmat scena s-a aflat și partenera bărbatului care a intervenit pentru aterizare, care a mărturisit că situația a fost extrem de tensionată:

„Cred că condițiile au fost foarte calme, fără mult vânt, așa că balonul și-a pierdut din avânt. Băieții au spus că partenerul meu i-a salvat. A fost foarte, foarte aproape de un dezastru.”

Un alt martor a declarat că pentru câteva secunde a crezut că balonul se va izbi de acoperișuri sau de firele electrice.

În înregistrările făcute de trecători se aud strigătele celor care încercau să tragă de frânghie, în timp ce alții filmau cu telefonul, vizibil îngrijorați. După ce nacela a atins asfaltul, balonul a început să se dezumfle și să se prăbușească peste carosabil, moment în care oamenii au izbucnit în aplauze și strigăte de ușurare.

Pilotul și pasagerii, în siguranță

Reprezentanții British Balloon and Airship Club au confirmat ulterior că aterizarea s-a produs „fără incidente” și că „toată lumea este bine”. Deși scena a părut extrem de periculoasă, nu au existat victime și nici pagube vizibile.

Balonul a trecut la câțiva metri de coșurile înalte ale caselor, ceea ce a făcut ca situația să fie și mai tensionată.

În ciuda momentului de panică, totul s-a terminat cu bine. Localnicii au rămas impresionați de cât de repede au reușit să colaboreze pentru a evita un accident.

