Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 14:08
de Vieriu Ionut

ACTUALITATE
Momentul în care o mașină este lovită în plin de un copac doborât de furtună în Capitală VIDEO
Mașină lovită de copac Sursă foto: Captură Antena3 CNN

Capitala a fost din nou pusă la încercare de vremea extremă, după ce un vânt puternic a provocat haos pe străzile orașului. În Sectorul 5, pe strada Zețarilor, un incident grav a fost surprins de camerele de supraveghere, surprinzând momentul în care un copac masiv s-a rupt și a căzut direct peste două autoturisme.

Cum s-a produs incidentul

Totul s-a petrecut în plină zi, atunci când trunchiul unui copac, fragilizat de rafalele de vânt, s-a rupt și a ajuns pe carosabil, chiar pe linia de tramvai. Imaginile video arată cum o mașină aflată în mers a fost lovită în plin și practic strivită de greutatea pomului. În același timp, un alt autoturism parcat în apropiere a fost serios avariat.

Forța cu care copacul a căzut nu doar că a provocat daune autoturismelor, ci a afectat și infrastructura din zonă. Cablurile de electricitate din apropiere s-au rupt, ceea ce a complicat și mai mult intervențiile.

Trafic paralizat pe strada Zețarilor

Strada Zețarilor a devenit complet impracticabilă după accident. Nici tramvaiele nu au mai putut circula, iar șoferii s-au văzut nevoiți să își caute rute alternative. Blocajul a fost total, iar autoritățile au intervenit de urgență pentru a degaja zona și a restabili circulația.

Pompierii și echipele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea copacului și eliberarea cablurilor electrice căzute. Misiunea lor a fost dificilă din cauza vântului care continua să sufle cu intensitate.

Cod portocaliu de vânt în București și Ilfov

Incidentul nu a fost unul izolat. În Capitală și în județul Ilfov, pompierii au avut nu mai puțin de 86 de intervenții în doar câteva ore, cele mai multe fiind legate de copaci rupți și elemente de construcție smulse de rafale.

Conform atenționărilor meteorologilor, este în vigoare un cod portocaliu de vânt puternic valabil până la ora 23:00. Rafalele ating local viteze periculoase, capabile să provoace accidente grave, așa cum s-a întâmplat în Sectorul 5.

Autoritățile rămân în alertă

Pe măsură ce vântul continuă să bată cu intensitate, autoritățile recomandă locuitorilor să evite zonele cu arbori înalți sau clădiri vechi, care ar putea fi afectate. Strada Zețarilor rămâne un exemplu al riscurilor generate de astfel de fenomene extreme, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere subliniază pericolul real al copacilor instabili în timpul furtunilor.

Deocamdată, circulația tramvaielor și a mașinilor este blocată complet în zonă, iar echipele de intervenție lucrează la degajarea carosabilului și la repararea cablurilor electrice afectate.

