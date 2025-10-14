Ultima ora
UPDATE Ce se întâmplă dacă circuli în România cu asigurare RCA de la o firmă din Bulgaria. Exemplul DallBogg și sancțiunea ASF
14 oct. 2025 | 13:54
de Badea Violeta

Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Bucureşti. Telefonul femeii a sunat neîncetat cât timp a fost resuscitată

ACTUALITATE
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Bucureşti. Telefonul femeii a sunat neîncetat cât timp a fost resuscitată
Imagini din momentul in care o mama si fiica sa sunt lovite de o masina pe trecerea de pietoni, in Capitala. Sursa foto: captura video

Scene sfâşietoare pe o stradă din Bucureşti, unde o mamă de 34 de ani şi fiica ei de doar 2 ani au fost lovite în plin pe o trecere de pietoni de un şofer de 20 de ani. Tragedia, petrecută luni, 13 octombrie, pe şoseaua Berceni, a fost surprinsă chiar de camera de bord a tânărului. În timp ce femeia era resuscitată pe asfalt, telefonul ei suna neîncetat – era băieţelul de 10 ani care o aştepta acasă şi încerca disperat să-şi contacteze mama.

Cum s-a petrecut tragedia de pe şoseaua Berceni

Imaginile arată cum femeia, care împingea căruciorul cu fetiţa de aproape 2 ani, se strecoară printre maşinile oprite la semafor şi păşeşte pe zebră.

După doar câţiva paşi, este spulberată de autoturismul condus de tânărul de 20 de ani. Impactul este devastator – mama este aruncată aproximativ 20 de metri pe şosea, iar căruciorul este distrus complet, relatează observatornews.ro. Vezi imaginile tulburătoare AICI!

Vezi și:
Şoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni, reţinut. Bebeluşul se află în stare gravă. Un alt conducător implicat în accident, pozitiv la drugtest. Update
O femeie și copilul ei în cărucior, loviți pe o trecere de pietoni, în București. Mama a murit, micuța este în spital

Echipajele medicale au ajuns rapid la faţa locului şi au început manevrele de resuscitare, însă femeia era deja în stop cardio-respirator. În timp ce medicii încercau să-i salveze viaţa, telefonul acesteia suna continuu. Era fiul ei de 10 ani, care nu ştia ce se întâmplă.

Fetiţa de 2 ani a fost transportată de urgenţă la Spitalul ”Marie Curie”, unde medicii au operat-o în cursul nopţii pentru o fractură de femur. Din fericire, micuţa se află în afara oricărui pericol.

Ce a spus şoferul după accidentul mortal

Şoferul, cunoscut în mediul online pentru viteza cu care se filma conducând, a susţinut că a încercat să evite un obstacol.

”Am încercat să evit ceva, dar n-am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina”, a declarat acesta.

Martorii, însă, îl acuză de teribilism şi spun că viteza era uriaşă.

”Cum să arunci victima 20 de metri pe trecerea de pietoni? Am auzit că avea aproape 200. Cum să mergi în oraș cu 200?”, au spus oamenii care au asistat la tragedie, notează Știrile Kanal D.

Ce urmează pentru conducătorul auto care a provocat tragedia

Tânărul va fi prezentat în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi urmează să stabilească viteza exactă la care circula maşina în momentul impactului.

Zona în care s-a produs accidentul este considerată una periculoasă, martorii spunând că ”nu trece lună fără un accident grav”. Moartea tinerei mame, care lasă în urmă doi copii, ridică din nou întrebări dureroase despre responsabilitatea la volan şi despre siguranţa pietonilor în Capitală.

De la iarnă, trecem la vreme de primăvară. Când se încălzeşte, după valul de frig
Recomandări
Politicienii care au mers în pelerinaj de Sfânta Parascheva. Zeci de mii de oameni au ajuns miercuri în Iași
Politicienii care au mers în pelerinaj de Sfânta Parascheva. Zeci de mii de oameni au ajuns miercuri în Iași
TVA-ul pentru consumul casnic de apă potabilă ar putea fi eliminat. Limită de metri cubi impusă de Senat
TVA-ul pentru consumul casnic de apă potabilă ar putea fi eliminat. Limită de metri cubi impusă de Senat
REVIEW Apple AirPods Pro 3 – cele mai deștepte căști complet wireless au devenit mai confortabile, cu autonomie mai mare și îți pot măsura pulsul
REVIEW Apple AirPods Pro 3 – cele mai deștepte căști complet wireless au devenit mai confortabile, cu autonomie mai mare și îți pot măsura pulsul
MedLife lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune. Proiectul este dedicat evaluării riscurilor individuale de îmbolnăvire și poate schimba modul în care pacientul român își abordează programele de screening, contribuind la o viață mai sănătoasă pe termen lung
MedLife lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune. Proiectul este dedicat evaluării riscurilor individuale de îmbolnăvire și poate schimba modul în care pacientul român își abordează programele de screening, contribuind la o viață mai sănătoasă pe termen lung
Motivul pentru care unii profesori primesc salarii mai mici de luna trecută. Explicaţia oferită de Ministerul Educaţiei
Motivul pentru care unii profesori primesc salarii mai mici de luna trecută. Explicaţia oferită de Ministerul Educaţiei
La cât ar putea ajunge salariul minim, în 2026. Varianta propusă de guvernanţi pentru anul viitor
La cât ar putea ajunge salariul minim, în 2026. Varianta propusă de guvernanţi pentru anul viitor
Lifturi în blocurile cu 3 şi 4 etaje din România. Conform proiectului, locatarii nu ar trebui să plătească pentru sistem
Lifturi în blocurile cu 3 şi 4 etaje din România. Conform proiectului, locatarii nu ar trebui să plătească pentru sistem
Oficial, din 14 octombrie 2025, toți utilizatorii de calculatoare cu Windows 10 sunt mai expuși la atacuri și escrocherii, după ce suportul Microsoft s-a încheiat
Oficial, din 14 octombrie 2025, toți utilizatorii de calculatoare cu Windows 10 sunt mai expuși la atacuri și escrocherii, după ce suportul Microsoft s-a încheiat
Revista presei
Adevarul
Ar trebui să ne îngrijoreze înmulțirea șacalilor? „Lumea are impresia că haite masive bântuie și pustiesc”
Playsport.ro
A plecat de la CFR Cluj după patru ani! Nelu Varga a confirmat despărțirea: „Îmi pare rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Jooble te învață cum să scrii un CV care atrage atenția angajatorilor (P)
Playtech Știri
Cum te ajută stocarea energiei să economisești bani? (P)
Playtech Știri
De ce este Sfânta Parascheva numită „Cuvioasa care vede tot”? Semnificația spirituală a sărbătorii de pe 14 octombrie
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...