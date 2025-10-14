Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Bucureşti. Telefonul femeii a sunat neîncetat cât timp a fost resuscitată

Scene sfâşietoare pe o stradă din Bucureşti, unde o mamă de 34 de ani şi fiica ei de doar 2 ani au fost lovite în plin pe o trecere de pietoni de un şofer de 20 de ani. Tragedia, petrecută luni, 13 octombrie, pe şoseaua Berceni, a fost surprinsă chiar de camera de bord a tânărului. În timp ce femeia era resuscitată pe asfalt, telefonul ei suna neîncetat – era băieţelul de 10 ani care o aştepta acasă şi încerca disperat să-şi contacteze mama.

Cum s-a petrecut tragedia de pe şoseaua Berceni

Imaginile arată cum femeia, care împingea căruciorul cu fetiţa de aproape 2 ani, se strecoară printre maşinile oprite la semafor şi păşeşte pe zebră.

După doar câţiva paşi, este spulberată de autoturismul condus de tânărul de 20 de ani. Impactul este devastator – mama este aruncată aproximativ 20 de metri pe şosea, iar căruciorul este distrus complet, relatează observatornews.ro. Vezi imaginile tulburătoare AICI!

Echipajele medicale au ajuns rapid la faţa locului şi au început manevrele de resuscitare, însă femeia era deja în stop cardio-respirator. În timp ce medicii încercau să-i salveze viaţa, telefonul acesteia suna continuu. Era fiul ei de 10 ani, care nu ştia ce se întâmplă.

Fetiţa de 2 ani a fost transportată de urgenţă la Spitalul ”Marie Curie”, unde medicii au operat-o în cursul nopţii pentru o fractură de femur. Din fericire, micuţa se află în afara oricărui pericol.

Ce a spus şoferul după accidentul mortal

Şoferul, cunoscut în mediul online pentru viteza cu care se filma conducând, a susţinut că a încercat să evite un obstacol.

”Am încercat să evit ceva, dar n-am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina”, a declarat acesta.

Martorii, însă, îl acuză de teribilism şi spun că viteza era uriaşă.

”Cum să arunci victima 20 de metri pe trecerea de pietoni? Am auzit că avea aproape 200. Cum să mergi în oraș cu 200?”, au spus oamenii care au asistat la tragedie, notează Știrile Kanal D.

Ce urmează pentru conducătorul auto care a provocat tragedia

Tânărul va fi prezentat în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi urmează să stabilească viteza exactă la care circula maşina în momentul impactului.

Zona în care s-a produs accidentul este considerată una periculoasă, martorii spunând că ”nu trece lună fără un accident grav”. Moartea tinerei mame, care lasă în urmă doi copii, ridică din nou întrebări dureroase despre responsabilitatea la volan şi despre siguranţa pietonilor în Capitală.