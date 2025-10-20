Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
20 oct. 2025 | 22:56
de Cristian Cojocaru

Momentul când trebuie să te oprești din a vorbi cu ChatGPT: cum conversațiile pot fi folosite împotriva ta, la poliție sau în vânzări

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Momentul când trebuie să te oprești din a vorbi cu ChatGPT: cum conversațiile pot fi folosite împotriva ta, la poliție sau în vânzări
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Ilustrație Playtech cu ajutorul OpenAI)

Conversațiile cu un chatbot par intime, rapide și fără judecăți. Tocmai de aceea mulți utilizatori ajung să-i spună unui AI lucruri pe care nu le-ar povesti nici pe un grup de prieteni. Problema este că aceste discuții nu sunt protejate ca dialogurile cu un avocat, medic sau terapeut și pot circula mai mult decât crezi: din panourile interne ale companiilor, în modelele care „învață” din date, până la solicitări legale venite de la autorități sau la sisteme de publicitate care extrag preferințe. Iar acest lucru e valabil și în România, nu doar „afară”.

Cum pot ajunge conversațiile la autorități, inclusiv în românia

În principiu, furnizorii de servicii digitale pot divulga date atunci când legea o cere. Asta include:

  • mandate/ordonanțe emise de autorități în cadrul unor anchete penale;
  • mecanisme de cooperare internațională (de tip MLAT, Convenția de la Budapesta privind criminalitatea informatică, instrumente UE);
  • situații de urgență, când platformele consideră că există un risc serios de vătămare sau fraudă.

Politicile multor companii prevăd explicit că datele pot fi oferite autorităților „când legea o impune” sau pentru a preveni abuzuri. România nu este o excepție: dacă o investigație penală justifică legal solicitarea, conversațiile tale pot fi cerute furnizorului (inclusiv când acesta e în altă țară, prin căile de cooperare menționate). Important: discuțiile cu un chatbot nu beneficiază de confidențialitate specială (nu sunt acoperite de privilegii gen avocat–client sau medic–pacient).

Cum îți pot fi folosite discuțiile în scop comercial

Chiar dacă nu ajung la poliție, conversațiile tale rămân valoroase pentru publicitate și profilare. Multe companii folosesc interacțiunile cu inteligența artificală pentru a deduce interese: de la „îmi place drumeția” până la „caut un credit nou” sau „mă interesează o dietă anume”. Rezultatul poate fi o „urmărire” cu reclame hiper-relevante, uneori intruzive sau exploatatoare (de exemplu, oferte agresive de jocuri de noroc ori produse financiare riscante). În plus, unele platforme pot folosi fragmente din conversații pentru îmbunătățirea serviciilor (antrenare, verificare, moderare), dacă nu dezactivezi opțiunile care permit asta.

Semnele că ar trebui să te oprești din tastat

Dacă te surprinzi scriind ceva din lista de mai jos, e un moment bun să tragi aer în piept și să te oprești:

  • date de identificare (CNP, adrese, date bancare, conturi, documente personale);
  • informații medicale sensibile sau despre sănătatea unei alte persoane;
  • planuri/discuții potențial ilegale, confesiuni, autoincriminări;
  • detalii intime despre viața ta sau a altora pe care nu le-ai publica pe o rețea socială.

Întreabă-te simplu: m-aș simți confortabil ca acest text să apară, peste un an, într-un dosar sau într-un sistem de publicitate care mă profilează? Dacă nu, mai bine nu îl scrii.

Igiena minimă de confidențialitate când folosești chatboți

Chiar dacă nu ai nimic „de ascuns”, ai multe de protejat. Iată măsuri simple și eficiente:

  • Folosește un cont separat sau minimal și nu-l lega de alte profiluri.
  • Dezactivează (unde se poate) istoricul conversațiilor și „învățarea” din datele tale; șterge periodic discuțiile.
  • Evită să încarci documente care conțin date personale ori contracte sensibile; redactează versiunile pentru analiză.
  • Nu partaja parole, coduri, chei API, date financiare sau medicale.
  • Activează autentificarea cu doi factori pe cont și menține-ți dispozitivele actualizate.
  • Citește setările de confidențialitate și politicile de utilizare – caută secțiunile „Data usage”, „Training”, „Law enforcement”.

Când ai nevoie de un om, nu de un bot

Pentru subiecte juridice, medicale sau de sănătate mintală, apelează la profesioniști protejați prin confidențialitate legală. Un chatbot te poate ajuta cu explicații generale, dar nu îți poate oferi protecția pe care ți-o oferă un avocat, un medic sau un psihoterapeut.

Comoditate, dar cu frână de mână trasă

Inteligența artificală este utilă: te ajută să sintetizezi texte, să explici concepte, să editezi documente. Dar nu e un seif. În România, ca și în alte țări, conversațiile tale pot fi folosite împotriva ta dacă există temei legal, iar în plan comercial pot fi convertite în profilare și publicitate țintită. Regula de aur rămâne valabilă: scrie doar ce ești dispus să „susții” în fața altora. Iar dacă te întrebi dacă a venit momentul să te oprești din a vorbi cu AI-ul, de obicei… a venit.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.

