Momente dramatice în Madrid: O clădire s-a prăbușit, sunt răniți și persoane prinse sub dărâmături

Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
07 oct. 2025 | 16:39
de Daoud Andra

Scene de panică în centrul Madridului, marți, după ce planșeul unei clădiri aflate în renovare s-a prăbușit parțial pe strada Hileras, o zonă aflată între Piața Ópera și Puerta del Sol – una dintre cele mai aglomerate artere ale capitalei spaniole. Incidentul a provocat rănirea a trei muncitori și a declanșat o amplă operațiune de căutare și salvare, în condițiile în care există suspiciuni că mai multe persoane ar fi prinse sub dărâmături.

Prăbușire neașteptată în plin șantier

Potrivit presei locale, planșeul clădirii, aflată în proces de reabilitare, s-a surpat în jurul prânzului, în timp ce mai multe echipe de muncitori lucrau la consolidarea structurii. Planșeul reprezintă o componentă esențială a unei construcții – o placă orizontală care separă nivelurile și asigură stabilitatea fiecărui etaj. Prăbușirea sa parțială poate indica o defecțiune gravă la structura de rezistență sau o eroare de execuție în timpul lucrărilor.

Cei trei muncitori răniți lucrau la interiorul clădirii în momentul colapsului. Unul dintre ei a fost transportat de urgență la spital cu o fractură la picior, iar ceilalți doi au suferit contuzii și traumatisme ușoare. Autoritățile încearcă acum să afle dacă mai mulți colegi de-ai lor se aflau în clădire în momentul prăbușirii sau se aflau în exterior.

„Nu reușim să dăm de câțiva colegi, sperăm să fi ieșit înainte de incident”, a spus un muncitor martor, citat de televiziunile locale.

Operațiune amplă de salvare în centrul capitalei

La fața locului au fost trimise 11 echipaje ale Pompierilor Primăriei Madrid, care lucrează pentru a stabiliza structura și a evita noi surpări. În zonă intervin și echipe canine ale Poliției Naționale, precum și drone ale Poliției Municipale, folosite pentru a detecta eventualele persoane prinse sub resturi.

Mai multe ambulanțe și echipaje de poliție au blocat accesul pe strada Hileras, iar clădirile din jur au fost parțial evacuate din motive de siguranță.

Primarul Madridului, José Luis Martínez Almeida, a transmis pe contul său de pe platforma X (fostul Twitter) că autoritățile sunt „în permanentă legătură cu echipele de intervenție” și că „planșeele mai multor etaje s-au prăbușit parțial într-o clădire aflată în reabilitare”.

Locuitorii din zonă descriu momentele ca fiind de o violență neașteptată. Un angajat al unui bar din apropiere a declarat pentru postul Canal 24 Horas că „s-a auzit un zgomot puternic, ca un cutremur, apoi am văzut un nor de praf și am simțit un miros ciudat de ars și ciment”.

Mai multe persoane sunt date dispărute în urma incidentului

Zona, securizată după incident

O femeie care deține un salon de coafură la câteva clădiri distanță spune că „tremurul a fost teribil” și că serviciile de urgență i-au evacuat rapid: „Ne-au scos în stradă imediat, nu știam ce se întâmplă. Am văzut pompieri și polițiști alergând spre clădire.”

Un alt martor a precizat pentru RTVE că imobilul fusese „o clădire de birouri cu un restaurant la parter”, dar era „părăsit de ceva timp și recent intrat în renovare”.

Autoritățile au delimitat perimetrul pentru a preveni accesul pietonilor și al mașinilor, în timp ce experții structurali evaluează riscul de prăbușire totală. Operațiunile de căutare continuă, iar bilanțul final al incidentului urmează să fie anunțat după ce clădirea va fi complet inspectată.

Cum se formează un ciclon și care este diferența dintre el și o furtună obișnuită. De ce devin tot mai frecvente în România
