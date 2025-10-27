Moment emoţionant la Catedrala Naţională. O cerere în căsătorie a avut loc după slujbă, cine sunt tinerii care s-au logodit în costume populare

Duminică, 26 octombrie, Catedrala Națională a fost martora unui moment deosebit de emoționant, petrecut chiar după ceremonia de sfințire a picturii interioare. În fața a mii de credincioși, un tânăr din Maramureș și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru care a îmbinat spiritualitatea, tradiția și dragostea sinceră. Cererea în căsătorie a fost transmisă în direct de televiziunea Trinitas TV, stârnind emoție și aplauze din partea celor prezenți.

Cerere în căsătorie în cadru inedit

Slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului a fost oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, în prezența a peste 10.000 de pelerini și 2.500 de invitați oficiali. Ceremonia a avut o semnificație istorică pentru Biserica Ortodoxă Română, marcând finalizarea unei etape importante în procesul de împodobire a Catedralei Naționale.

Însă, la finalul slujbei, în timp ce credincioșii încă mai ieșeau din biserică, atmosfera solemnă s-a transformat într-un moment de bucurie și dragoste. David, un tânăr din Săliștea de Sus, Maramureș, îmbrăcat în costum popular, s-a așezat în genunchi pe treptele catedralei și i-a adresat iubitei sale, Măriuca, din Dragomirești, marea întrebare: „Vrei să fii soția mea?”.

Surprinsă și emoționată, Măriuca a spus „DA!” fără să stea pe gânduri. În aplauzele celor din jur, David i-a pus inelul pe deget, iar cei doi s-au îmbrățișat strâns. Momentul, filmat de camerele Trinitas TV, a devenit rapid viral și pe rețelele de socializare, fiind descris de internauți ca „o clipă de lumină și dragoste într-un loc sfințit”.

Vizibil emoționat, David a declarat: „Am venit să mă rog pentru mine, pentru familia mea, pentru toată lumea, să-i declar dragostea mea iubitei mele și să o întreb dacă vrea să fie soția mea.”

„Totul s-a potrivit perfect!”

Cei doi tineri au purtat costume populare maramureșene, simbol al identității lor și al respectului pentru tradiție. Gestul lor a fost apreciat de credincioși și de oficialii prezenți. David este originar din Săliștea de Sus, iar Măriuca provine din Dragomirești, două localități vecine din inima Maramureșului. Ea lucrează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind agent de poliție, și urmează în același timp cursurile Facultății de Drept din București.

După momentul emoționant, Măriuca a postat pe rețelele sociale o fotografie cu inelul de logodnă, făcută chiar în interiorul Catedralei Naționale. Comentariile de felicitare nu au întârziat să apară: „Emoționant moment! Fiți binecuvântați cu sănătate, fericire, pace și iubire! Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să vă bucure!”, i-a transmis o persoană apropiată, în comentarii.

Fratele lui David a transmis și el un mesaj plin de mândrie: „Felicitări fratelui meu, care a început un nou capitol în viață într-un mod foarte original, într-o zi atât de specială! Totul s-a potrivit perfect!”