Moldova cere preoților să spună adevărul despre războiul din Ucraina, la trei ani de la începutul conflictului

Guvernul Republicii Moldova a lansat un apel către clerul ortodox al țării, cerându-le preoților să spună „adevărul” despre războiul din Ucraina, în contextul în care invazia rusă împlinește trei ani. Potrivit autorităților de la Chișinău, atacurile Moscovei au dus la distrugerea a peste 500 de lăcașuri de cult, inclusiv biserici, sinagogi și moschei, scrie Reuters.

Un apel către biserică, pe fondul diviziunilor religioase

Apelul, formulat de purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, reflectă nu doar poziția critică a Republicii Moldova față de agresiunea rusă, ci și tensiunile din cadrul Bisericii Ortodoxe din țară.

În prezent, credincioșii ortodocși moldoveni sunt împărțiți între Mitropolia Moldovei, aflată sub autoritatea Patriarhiei Moscovei, și Mitropolia Basarabiei, care ține de Patriarhia Română. După invazia Ucrainei, tot mai multe parohii au ales să își schimbe afilierea, trecând de sub influența Moscovei sub cea a Patriarhiei Române. De la începutul conflictului, peste 60 de parohii au făcut acest transfer.

„Nu rămâneți tăcuți. Spuneți lumii adevărul. Această agresiune nu este doar o luptă pentru teritoriu, ci și un atac asupra lăcașurilor sfinte”, a declarat Vodă în mesajul adresat clerului moldovean.

O biserică divizată între est și vest

Moscova a folosit de-a lungul timpului Biserica Ortodoxă Rusă ca pe un instrument de influență geopolitică. Patriarhul Kirill a susținut în mod deschis invazia din Ucraina, iar acest lucru a contribuit la o schimbare a percepției asupra Mitropoliei Moldovei, afiliată Patriarhiei Moscovei.

În ciuda acestor presiuni, Mitropolitul Vladimir, liderul Mitropoliei Moldovei, a declarat că biserica sa a condamnat invazia „încă din prima zi” și a organizat sprijin pentru peste 90.000 de refugiați ucraineni.

„La fiecare slujbă rostesc o rugăciune specială, în care cer milă pentru biserică și mă rog pentru sfârșitul războiului din Ucraina”, a spus Vladimir într-un interviu din 2023.

Totuși, unele relatări din presă sugerează că unii preoți ai Mitropoliei Moldovei au susținut invazia rusă în anumite parohii, iar anul trecut, grupuri de preoți au făcut pelerinaje în Rusia, finanțate de Moscova.

Biserica și viitorul european al moldovei

Diviziunea din sânul Bisericii Ortodoxe din Moldova reflectă și traiectoria geopolitică a țării, aflată între influența fostei Uniuni Sovietice și apropierea de România și Uniunea Europeană.

Mitropolia Basarabiei, aflată sub autoritatea Patriarhiei Române, este din ce în ce mai asociată cu drumul Moldovei către integrarea în UE până în 2030. Această tendință pare să se accentueze, mai ales în contextul în care guvernul de la Chișinău își întărește poziția pro-europeană și critică deschis agresiunea rusă.

Apelul guvernului către cler vine într-un moment crucial pentru viitorul Republicii Moldova, unde biserica joacă un rol esențial în formarea opiniei publice. În următorii ani, rămâne de văzut dacă această fractură religioasă va contribui la accelerarea desprinderii de influența Moscovei sau dacă tensiunile vor persista în societatea moldovenească.