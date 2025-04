Moartea lui Joel din The Last of Us – Scena care i-a șocat pe fani, dar și pe actorii din serialul HBO, explicată

Sezonul 2 al serialului The Last of Us, difuzat de HBO, a adus deja una dintre cele mai marcante secvențe ale întregii povești: moartea violentă a lui Joel, interpretat de Pedro Pascal.

Evenimentul, așteptat de fanii jocului video original, a fost, de altfel, plasat strategic în episodul al doilea al noului sezon.

Ce spun creatorii The Last of Us despre moartea șocantă a lui Joel

Creatorii The Last of Us, Craig Mazin și Neil Druckmann, au explicat decizia într-un interviu, spunând că acest moment marchează începutul propriu-zis al firului narativ central.

„Chiar și în joc, momentul nu întârzie prea mult. Știam că trebuie să se întâmple devreme pentru a da tonul întregului sezon,” a spus Druckmann, potrivit GameSpot.

Mazin a completat că, odată ce fanii cunosc acest detaliu din sursa originală, amânarea ar fi transformat așteptarea într-o experiență chinuitoare. Ei au vrut ca momentul să vină firesc în desfășurarea poveștii, nu ca un artificiu menit să șocheze publicul.

Scena, în care Joel este ucis cu o crosă de golf de către Abby (interpretată de Kaitlyn Dever), a fost realizată cu un nivel ridicat de realism și brutalitate.

Spre deosebire de jocul video, unde vizualul este limitat de interfața digitală, în versiunea live-action impactul emoțional este mult mai puternic.

Druckmann a menționat, de asemenea, că duritatea secvenței este necesară pentru a reflecta suferința profundă resimțită de Ellie (Bella Ramsey), martoră la eveniment.

Actorii au resimțit intensitatea momentului și în afara platoului

Pedro Pascal a vorbit deschis despre reacțiile sale în ziua filmării episodului The Last of Us. A intrat pe platou machiat pentru scena în care apare bătut, iar atmosfera s-a schimbat brusc.

„Puteai vedea tristețea în ochii tuturor. Am simțit cum se schimbă energia în jurul meu”, a declarat actorul. El a mai spus că încearcă să nege, în mod conștient, că a fost ultima dată când a jucat acest personaj, din cauza legăturii emoționale puternice cu colegii și cu rolul.

Bella Ramsey, a povestit, la rândul său, că, înainte de a începe filmările, asculta și dansa pe melodia „Peanut Butter Jelly Time” pentru a-și păstra starea de spirit pozitivă. „Dacă te uiți la câteva secunde înainte de înregistrare, probabil mă vezi cântând”, a spus actrița.

Kaitlyn Dever, care joacă rolul lui Abby, a trăit, de asemenea, un moment extrem de dificil, deoarece filmarea a avut loc la doar câteva zile după ce și-a pierdut mama, răpusă de cancer în stadiu avansat.

„Eram într-o stare de confuzie totală. Abia începusem să procesez durerea personală, iar acum trebuia să interpretez o scenă devastatoare pentru milioane de fani”, a spus Dever.