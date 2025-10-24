Ultima ora
Stelian Bujduveanu: Guvernul pregătește o hotărâre pentru reconstrucția blocului din Rahova. Păgubiții rămân proprietari
24 oct. 2025 | 12:52
de Badea Violeta

Mită livrată cu elicopterul: un angajat al unui hipermarket, prins după ce a luat șpagă pentru produse neconforme
Scandal la un hipermarket: mita livrata cu elicopterul, angajat prins in flagrant. Sursa foto: Profimedia

Un caz neobișnuit de corupție a fost descoperit în sistemul de control al calității alimentare. Un angajat al unui mare lanț de hipermarketuri din România a fost prins în flagrant după ce a primit bani de la un producător care livra fructe și legume neconforme. O parte din mită ar fi fost transportată chiar cu elicopterul, potrivit anchetatorilor.

Cum a fost descoperită mita ”livrată din aer”

Controlorul de calitate avea rolul de a verifica dacă produsele furnizate respectă standardele impuse de hipermarket. În loc să respingă loturile neconforme, acesta ar fi acceptat sume de bani din partea unui producător de fructe de pădure din județul Bihor, pentru a permite livrarea acestora către rețeaua de magazine.

Procurorii au stabilit că mita totală primită se ridică la peste 42.000 de lei, plăti efectuate în mai multe tranșe. Potrivit anchetei, banii erau trimiși uneori prin transfer bancar, iar în alte cazuri, producătorul se deplasa personal până la locuința angajatului.

Ceea ce a atras atenția anchetatorilor a fost faptul că, în două dintre ocazii, livrarea banilor s-a făcut cu un elicopter, chiar în localitatea unde locuia angajatul hipermarketului. Acest detaliu a fost confirmat ulterior de surse judiciare locale, fiind unul dintre cele mai neobișnuite episoade de corupție din retailul românesc.

Ce pedeapsă a primit angajatul hipermarketului

După ce a fost audiat, angajatul și-a recunoscut vina și a acceptat pedeapsa propusă de procuror. El a returnat integral suma primită ca mită – 42.830 de lei – către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Instanța l-a condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de doi ani. Pe durata acestei perioade, bărbatul nu are voie să ocupe funcții publice și nici să mai lucreze în domenii care implică autoritate de stat sau control de calitate.

De asemenea, i s-a interzis explicit să exercite profesia de inspector de calitate pentru legume și fructe, poziția care i-a oferit acces la mecanismul de corupție, relatează Digi24.

Cât de extinsă este rețeaua de mită din industria alimentară

Ancheta nu se oprește aici. Omul de afaceri din Bihor, care i-a oferit mita angajatului hipermarketului, este acum cercetat pentru că ar fi dat bani și altor patru inspectori de calitate, de la alte lanțuri de retail.

Procurorii investighează o posibilă rețea de mită sistematică, prin care anumite produse agricole ar fi fost acceptate la raft, deși nu respectau normele impuse de piața modernă.

Cazul scoate în evidență vulnerabilitățile din sistemul de control al marilor rețele comerciale și presiunea exercitată de furnizori pentru a-și menține contractele.

Deși pedeapsa primită de angajat este una blândă, ancheta continuă să ridice întrebări serioase despre integritatea lanțului de aprovizionare și despre cât de ușor pot fi ocolite regulile în lipsa unor mecanisme stricte de verificare internă.

