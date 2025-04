Mirela Vaida plânge la revenirea la Antena 1. Părinţii lui Sebi, tânărul mort la 2 Mai, declaraţii sfâşietoare: ”Am montat o cameră la mormânt, să îl văd mereu”

Mirela Vaida a revenit la Antena 1, la cârma emisiunii ”În direct cu România”. Ediția de miercuri, 9 aprilie, a fost una extrem de emoționantă. În platou au venit părinții lui Sebi, unul dintre tinerii uciși de Vlad Pascu în accidentul de la 2 Mai. Mărturia lor i-a emoționat profund atât pe cei prezenți în platou, cât și pe telespectatori.

Nimic nu se compară cu pierderea prematură a unui copil, iar părinții care au trecut prin această durere nu își revin complet niciodată. Miercuri, părinții lui Sebi, unul dintre tinerii morți în accidentul de la 2 Mai, de acum doi ani, au venit la emisiunea ”În direct cu România” și au povestit despre tragedia care le-a schimbat viața definitiv.

“Eu nu am putut să cred, m-a sunat soţul… L-am sunat, nu mi-a răspuns, am pus-o pe Selena să sune la prietenii lui. Ea a aflat ce s-a întâmplat, nu ştia ce să îmi spună, a aflat adevărul înaintea noastră. A fost un coşmar, nu doresc nimănui… A fost greu cu ea, şi-a revenit cât de cât, dar toate procesele ne trag înapoi. Fiecare proces ne readuce aminte tot, nu am citit detalii despre moartea lui, nu am văzut poze, nu vreau să aud în ce circumstanţe a avut loc accidentul”, a mai adăugat mama tânărului.