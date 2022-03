Mirabela Dauer, sechele după ce a făcut covid-19: „Sunt vaccinată cu toate cele trei doze”

Mirabela Dauer este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică ușoară de la noi. Artista a încântat ani la rând publicul cu melodiile sale de o frumusețe aparte. În ultima perioadă însă, vedeta în vârstă de 74 de ani trece prin momente complicate. A fost infectată cu noul coronavirsul chiar la sfârșitul pandemiei, deși este vaccinată cu cele trei doze. Și chiar dacă a făcut o formă ușoară a bolii, Mirabela Dauer a rămas cu sechele după infectarea cu SARS-CoV-2.

Tocmai când s-a terminat pandemia asta, am luat și eu Covid. Vorba aceea, urma scapă turma. Din fericire, am avut o formă ușoară de boală, pentru că sunt vaccinată cu toate cele trei doze. Dacă se mai putea, o făceam și pe a patra.

Nu mi-a fost frică de virus, eu nu prea am frică de boală. L-am luat dintr-o întâmplare. Nu am avut febră, nu am avut mare lucru, dar am rămas puțin cu o tuse”, a spus vedeta, în cadrul unei emisiuni TV.