Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
25 aug. 2025 | 10:27
de Daoud Andra

Actualitate
Ministrul Sănătății schimbă legea: medicii de la stat nu vor mai putea trimite pacienții la privat
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (FOTO: Facebook)

Sistemul medical din România se pregătește pentru o schimbare importantă. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va modifica legislația care reglementează activitatea medicilor ce lucrează atât în spitale publice, cât și în clinici private. Scopul principal: eliminarea situațiilor în care pacienții sunt direcționați către mediul privat, deși statul investește masiv în dotările spitalelor publice.

Ce aduce nou legea

În prezent, mulți medici care profesează la stat aleg să încheie contracte cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) prin intermediul clinicilor private unde mai lucrează. Această practică face ca pacienții să fie trimiși frecvent în zona privată pentru analize și tratamente, chiar dacă echipamentele necesare există în spitalele publice.

„Am investit fonduri europene și resurse bugetare semnificative în aparatură modernă – de la computere tomograf și RMN-uri, până la echipamente de ultimă generație – dar pacienții nu beneficiază de ele, fiind trimiși la privat. Această anomalie trebuie să dispară”, a declarat ministrul Rogobete într-o conferință de presă la Râmnicu Vâlcea.

Modificarea legislativă, ce urmează să fie publicată săptămâna viitoare, prevede că medicii angajați la stat vor fi obligați să încheie prioritar contractul cu CNAS prin spitalul public. Abia după program, dacă doresc, pot deconta servicii și în zona privată, dar nu prin direcționarea pacienților din sistemul public.

Excepții pentru pacienții vulnerabili

Ministrul a subliniat că pacienții înscriși în programele naționale de boli cronice vor continua să beneficieze de servicii medicale decontate, indiferent dacă sunt sau nu asigurați. În total, este vorba de 14 programe, printre care se numără oncologia, bolile cardiovasculare, diabetul, tratamentul bolilor rare, dar și transplantul de organe sau terapiile pentru hemofilie și talasemie.

În plus, termenul pentru accesul persoanelor neasigurate la servicii medicale conexe a fost prelungit până la 1 ianuarie 2026. Astfel, o categorie importantă de pacienți va putea beneficia în continuare de consultații, analize și tratamente prin sistemul public. Totodată, persoanele fără venituri rămân acoperite de pachetul minimal de servicii oferit de medicii de familie – ceea ce include investigații de bază și tratamente esențiale.

Un pas spre echitate în sănătate

Potrivit lui Rogobete, schimbarea are menirea de a corecta dezechilibrele din sistem și de a reda încrederea pacienților în spitalele publice.

„Orice român trebuie să aibă acces real la aparatura și serviciile pentru care statul investește miliarde. Nu putem accepta ca pacienții să fie transformați în clienți ai privatului doar pentru că așa dictează interesul unui medic”, a subliniat ministrul.

Astfel, noile măsuri nu interzic colaborarea medicilor cu zona privată, dar stabilesc o regulă clară: prioritatea absolută este pacientul din sistemul public.

Această reformă ar putea schimba radical modul în care funcționează relația dintre stat și privat în sănătate, punând accent pe transparență și pe accesul echitabil la servicii medicale. În același timp, reprezintă un mesaj ferm că resursele publice trebuie folosite în interesul pacienților, nu pentru a alimenta fluxul de pacienți către clinicile private.

