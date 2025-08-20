Impozitele pe locuințe vor crește cu până la 70%: Guvernul pregătește o reformă majoră în fiscalitatea locală

Românii vor plăti impozite mai mari pentru locuințe începând de anul viitor. Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat că Executivul intenționează să majoreze taxele pe proprietăți cu 60-70%, măsură care va fi inclusă în al doilea pachet de reforme fiscale pregătit de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Autoritățile justifică decizia prin necesitatea de a consolida bugetele locale și de a responsabiliza primăriile, multe dintre ele dependente de fondurile de la centru.

Măsura a fost discutată cu Comisia Europeană și vine pe fondul presiunilor pentru creșterea veniturilor proprii ale administrațiilor locale. Premierul și vicepremierul susțin că este momentul ca sistemul de impozitare a proprietăților, considerat învechit, să fie reașezat în funcție de valoarea reală a locuințelor.

De ce guvernul consideră necesară majorarea impozitelor

Tanczos Barna a explicat că în foarte multe localități impozitele nu au mai fost actualizate de ani de zile, iar acest lucru a transformat primăriile în instituții dependente de sprijinul bugetului central. „Această majorare este necesară pentru ca primăriile să devină independente financiar și să asigure resurse pentru proiectele de dezvoltare”, a declarat vicepremierul la Digi24.

Argumentul principal este că în prezent contribuția proprie a unităților administrativ-teritoriale la proiectele de dezvoltare este adesea nesemnificativă. În lipsa unor venituri solide din impozite, multe comune și orașe mici nu pot susține cofinanțări pentru investiții, ceea ce duce la stagnare locală.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că impozitele actuale nu reflectă valoarea de piață a proprietăților și că noul sistem va fi mult mai echitabil. „România nu se schimbă doar din București, se schimbă din fiecare localitate din țară”, a spus șeful Guvernului, insistând că banii rămași la nivel local vor impulsiona dezvoltarea comunităților.

Cum va fi modificat sistemul de impozitare a locuințelor

Noile reguli vor aduce nu doar o creștere a cuantumului taxelor, ci și o schimbare în modul de calcul. Potrivit unui proiect publicat de Ministerul Dezvoltării, pentru locuințele construite legal, valoarea de impozitare va fi stabilită pe baza documentelor oficiale din autorizația de construire și proiectele anexate.

Pentru clădirile ridicate fără autorizație (cu excepția celor construite înainte de august 2001), impozitul va fi calculat în funcție de suprafața reală. În plus, va fi introdusă o penalizare severă: majorarea cu 100% a impozitului pentru o perioadă de cinci ani, începând cu anul următor constatării neregulii. Astfel, Guvernul speră să descurajeze construcțiile ilegale și să aducă bani suplimentari la bugetele locale.

Autoritățile locale vor avea și instrumente noi pentru verificări: inspecții pe teren, imagini satelitare, drone sau alte tehnologii moderne. Acestea vor putea fi folosite ca probe pentru sancțiuni fiscale, o măsură care marchează o schimbare semnificativă în modul de control al proprietăților.

Primarul Buzăului, Constantin Toma, a confirmat că ideea majorării este deja asumată politic. El a vorbit despre o creștere de aproximativ 70%, adăugând că noul sistem ar putea fi aplicat mai ușor în marile orașe, unde evaluările și digitalizarea sunt mai avansate.

Al doilea pachet de reforme fiscale și impactul asupra românilor

Majorarea impozitelor pe locuințe face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri, care urmează să fie asumat de Guvern în Parlament. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că asumarea răspunderii va avea loc cel mai probabil săptămâna viitoare. „Este un pachet extrem de așteptat de români, care privește în mare parte eliminarea privilegiilor și intervenții asupra cheltuielilor statului”, a spus acesta.

Pe lângă impozitele pe proprietăți, pachetul include și alte măsuri: creșterea bazei de calcul a contribuțiilor de sănătate (CASS), impozit mai mare pe câștigurile de pe bursă, obligativitatea aparatelor de marcat pentru chirii pe termen scurt sau introducerea unei cote forfetare de cheltuieli pentru veniturile din chirii. De asemenea, este prevăzută și reforma pensiilor magistraților, aflată deja în dezbatere publică.

În administrația locală, pachetul vizează și reducerea cu 20% a cheltuielilor de personal și eliminarea a aproape 5.000 de posturi, alături de modernizarea sistemului de impozitare a proprietăților. Toate aceste măsuri sunt prezentate de Guvern drept necesare pentru stabilitatea fiscală și pentru crearea unor surse durabile de venit la nivel local.

Pentru cetățeni, schimbarea se va resimți direct în buzunare începând cu 1 ianuarie 2026, când noile impozite vor intra în vigoare. Dacă până acum impozitele pe locuințe erau considerate unele dintre cele mai mici din Uniunea Europeană, creșterea de până la 70% va însemna un efort financiar suplimentar pentru milioane de proprietari.

În timp ce Executivul vorbește despre o reformă necesară și echitabilă, mulți români vor percepe această măsură ca pe o povară. Rămâne de văzut dacă banii colectați se vor transforma, așa cum promite Guvernul, în investiții concrete pentru dezvoltarea comunităților locale sau dacă măsura va stârni nemulțumiri și proteste. Cert este că sistemul fiscal din România intră într-o nouă etapă, iar impozitele pe proprietate devin un subiect central al reformelor anunțate.