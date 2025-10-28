Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
28 oct. 2025 | 19:40
de Ana Ionescu

Ministerul Educației anunță creșterea plății cu ora pentru profesori. Când ar putea intra în vigoare măsura

ACTUALITATE
Ministerul Educației anunță creșterea plății cu ora pentru profesori. Când ar putea intra în vigoare măsura
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că intenționează să majoreze plata cu ora pentru profesori FOTO: Arhiva

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că intenționează să majoreze plata cu ora pentru profesori, după nemulțumirile tot mai mari apărute în sistemul de învățământ.

El a precizat că măsura va fi inclusă în bugetul pe anul viitor, însă fără a menționa, deocamdată, care ar putea fi valoarea exactă a creșterii.

„Nu vă pot spune acum exact din ce lună și cum, dar este printre primele măsuri pe care aș dori să le iau și să le prindem în bugetul pe anul viitor, buget pe care o să începem să-l discutăm cândva din sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie”, a precizat ministrul.

Plata cu ora a scăzut drastic în ultimul an

În prezent, plata cu ora a profesorilor variază între 30 și 40 de lei, față de 75-80 de lei în anul precedent. Daniel David spune că diferența este semnificativă și că vrea să o corecteze, însă va decide concret abia după stabilirea indicatorilor bugetari.

Vezi și:
Ce presupun orele remediale introduse în școli și de ce au devenit obligatorii. Ce învață elevii
Soția lui Daniel David, ministrul Educației, este profesor universitar la Cluj. Cât câștigă lunar

„Nu știu în acest moment cu cât, pentru că – încă o dată spun – când vom lucra la buget vom ști pe ce indicatori fiscal-bugetari discutăm. Sigur, pe mine mă va interesa să creez cu cât de mult pot pe bugetul de anul viitor, dar nu pot să vă spun cu cât în acest moment”, a explicat ministrul.

El a precizat că „24 de lei este valoarea netă pentru cea mai mică plată”, iar pentru profesorii cu gradul I sau experiență mai mare valoarea crește.

„Trebuie să vedem dacă valoarea plății cu ora nu poate să fie modificată astfel încât să devină mai atractivă. Asta este opțiunea mea pe termen scurt”, a adăugat Daniel David.

Miza: deblocarea posturilor și libertatea de angajare

Ministrul a menționat și o altă prioritate – deblocarea posturilor din sistemul de învățământ. El consideră că, odată ce educația și-a făcut reformele și se încadrează în bugetul actual, nu există motive pentru menținerea blocajului la angajări.

„Pentru mine, miza fundamentală, alături de plata cu ora în preuniversitar, este deblocarea posturilor, pe care aș vrea să o obținem de la începutul anului. Educația a implementat măsurile pe care trebuia să le implementeze, astfel încât nu este corect să intrăm în logica generală a blocării angajărilor, în condițiile în care noi ne-am făcut reformele și stăm în bugetul pe care îl avem”, a declarat Daniel David.

De asemenea, ministrul a spus că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre această inițiativă și că decizia finală va fi luată în momentul în care va începe construcția bugetului pentru 2026.

Revin temperaturile de vară în România. Vreme neașteptat de caldă pentru final de octombrie. Temperaturile urcă spre 23 de grade
Recomandări
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
Pacea lui Trump din Orientul Mijlociu se destramă: Israel pregătește „lovituri puternice” în Gaza la ordinul lui Netanyahu
Pacea lui Trump din Orientul Mijlociu se destramă: Israel pregătește „lovituri puternice” în Gaza la ordinul lui Netanyahu
Facturi mai mari la încălzire, de la 1 noiembrie. Estimări pentru o garsonieră şi un apartament cu două camere
Facturi mai mari la încălzire, de la 1 noiembrie. Estimări pentru o garsonieră şi un apartament cu două camere
De ce simbolul 5G de pe telefon nu înseamnă că ai, de fapt, 5G
De ce simbolul 5G de pe telefon nu înseamnă că ai, de fapt, 5G
Cine este Oana Gheorghiu, propusă vicepremier: cum a reușit să ridice un spital pentru copii fără ajutor de la stat
Cine este Oana Gheorghiu, propusă vicepremier: cum a reușit să ridice un spital pentru copii fără ajutor de la stat
De ce există „știința stabilită” și cum este manipulată această idee în dezbaterile publice
De ce există „știința stabilită” și cum este manipulată această idee în dezbaterile publice
Tabel: stagiul minim de cotizare pentru toate categoriile profesionale în 2025
Tabel: stagiul minim de cotizare pentru toate categoriile profesionale în 2025
Cum să te lauzi că ai fost în concedii luxoase stând acasă. Totul este posibil acum cu o aplicație bazată pe inteligență artificială
Cum să te lauzi că ai fost în concedii luxoase stând acasă. Totul este posibil acum cu o aplicație bazată pe inteligență artificială
Revista presei
Adevarul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo, la babe”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop 29 octombrie 2025. Trei zodii primesc semne clare că viața lor se schimbă în bine
Playtech Știri
Dana Budeanu, despre ţinuta Mirabelei Grădinaru, la sfinţirea Catedralei. Greşeala făcută de partenera lui Nicuşor Dan
Playtech Știri
Viaţă secretă a profesoarei din Iaşi, dezvăluită de elevi. Îşi spune „Vulpiţa sălbatică” pe internet şi ar fi racolat o elevă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...