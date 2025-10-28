Ministerul Educației anunță creșterea plății cu ora pentru profesori. Când ar putea intra în vigoare măsura

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că intenționează să majoreze plata cu ora pentru profesori, după nemulțumirile tot mai mari apărute în sistemul de învățământ.

El a precizat că măsura va fi inclusă în bugetul pe anul viitor, însă fără a menționa, deocamdată, care ar putea fi valoarea exactă a creșterii.

„Nu vă pot spune acum exact din ce lună și cum, dar este printre primele măsuri pe care aș dori să le iau și să le prindem în bugetul pe anul viitor, buget pe care o să începem să-l discutăm cândva din sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie”, a precizat ministrul.

Plata cu ora a scăzut drastic în ultimul an

În prezent, plata cu ora a profesorilor variază între 30 și 40 de lei, față de 75-80 de lei în anul precedent. Daniel David spune că diferența este semnificativă și că vrea să o corecteze, însă va decide concret abia după stabilirea indicatorilor bugetari.

„Nu știu în acest moment cu cât, pentru că – încă o dată spun – când vom lucra la buget vom ști pe ce indicatori fiscal-bugetari discutăm. Sigur, pe mine mă va interesa să creez cu cât de mult pot pe bugetul de anul viitor, dar nu pot să vă spun cu cât în acest moment”, a explicat ministrul.

El a precizat că „24 de lei este valoarea netă pentru cea mai mică plată”, iar pentru profesorii cu gradul I sau experiență mai mare valoarea crește.

„Trebuie să vedem dacă valoarea plății cu ora nu poate să fie modificată astfel încât să devină mai atractivă. Asta este opțiunea mea pe termen scurt”, a adăugat Daniel David.

Miza: deblocarea posturilor și libertatea de angajare

Ministrul a menționat și o altă prioritate – deblocarea posturilor din sistemul de învățământ. El consideră că, odată ce educația și-a făcut reformele și se încadrează în bugetul actual, nu există motive pentru menținerea blocajului la angajări.

„Pentru mine, miza fundamentală, alături de plata cu ora în preuniversitar, este deblocarea posturilor, pe care aș vrea să o obținem de la începutul anului. Educația a implementat măsurile pe care trebuia să le implementeze, astfel încât nu este corect să intrăm în logica generală a blocării angajărilor, în condițiile în care noi ne-am făcut reformele și stăm în bugetul pe care îl avem”, a declarat Daniel David.

De asemenea, ministrul a spus că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre această inițiativă și că decizia finală va fi luată în momentul în care va începe construcția bugetului pentru 2026.