Milionarul american care l-a susținut pe Călin Georgescu, implicat în construcția unui nou aeroport din București

Un nume controversat din mediul investițiilor internaționale a revenit recent în atenția publică, după ce a fost asociat cu un ambițios proiect aeronautic din România. Douglas Anderson, milionar american care în trecut a fost menționat în legătură cu Călin Georgescu și chiar cu Federația Rusă, a susținut că face parte dintr-o echipă ce va construi un nou aeroport în București. Totuși, în 2025, lucrurile s-au schimbat radical: investitorul a fost exclus din compania implicată, iar autoritățile române neagă orice colaborare cu acesta.

Douglas Anderson anunța „o premieră mondială” la București

Pe 6 octombrie 2025, într-o intervenție la postul Job TV, Douglas Anderson, CEO al Wall Street Capital Partners, declara că este implicat în construcția unui nou aeroport din București, pe care îl numea „Aeroportul București Sud”. În mesajul său, acesta vorbea despre un proiect impresionant, estimat la 2,5 miliarde de euro, care ar urma să creeze 50.000 de locuri de muncă.

„Sunt Douglas Anderson, CEO al Wall Street Capital Partners, aici în București, România. Recent, am intrat în conducerea unei companii din România care se află în procesul de a construi un aeroport în București”, afirma investitorul american.

Mai mult, Anderson anunța că aeroportul va deveni „primul din lume unde pasagerii vor putea plăti cu criptomonede”, datorită unei soluții digitale numite MiraclePay. Aceasta ar fi fost, potrivit spuselor sale, integrată în sistemul de plăți al aeroportului, ca parte a unei colaborări cu compania Metaterra, din Delaware, specializată în tehnologie blockchain.

Autoritățile contrazic public afirmațiile americanului

După declarațiile făcute de Anderson, Primăria Sectorului 4 — instituția care, împreună cu Consiliul Județean Giurgiu, coordonează proiectul Aeroportului București Sud — a transmis un răspuns oficial prin care neagă orice legătură cu investitorul american sau companiile sale.

„Primăria Sectorului 4 nu a avut discuții cu domnul Douglas Anderson sau cu firmele menționate în articolul publicat. Nu există nicio colaborare juridică, contractuală sau de imagine”, a transmis instituția pentru Digi24.ro.

De altfel, edilul Daniel Băluță a precizat, încă din iulie 2025, că proiectul este abia în faza de studiu de fezabilitate, care urmează să fie finalizat la sfârșitul anului 2026, și că instituțiile caută investitori privați reali pentru implementare.

Compania implicată în proiect și schimbările din acționariat

La scurt timp după valul de controverse, situația s-a schimbat în interiorul companiei care ar fi fost asociată cu Douglas Anderson. În octombrie 2025, acționariatul Romanian Allied International Defense SRL a fost complet modificat. Radu Nicholas-Chiru a preluat 31% din acțiuni, confirmând totodată că Anderson a fost exclus din orice poziție.

„Acționariatul și conducerea companiei au fost complet schimbate, iar domnul Douglas Charles Anderson, cât și restul persoanelor menționate în articol, nu mai au nicio legătură juridică, contractuală sau de imagine cu Romanian Allied Defense S.R.L.”, a declarat noul acționar.

De la ambiții de investiții la controverse cu iz geopolitic

Douglas Anderson a fost prezentat în spațiul public românesc încă din 2024, când a declarat că îl cunoaște pe Călin Georgescu din perioada 2014–2015, de la Viena. Ulterior, acesta l-a sprijinit activ pe Georgescu în campania electorală din 2024, anulată între timp. De asemenea, a participat la proteste în favoarea acestuia, în ianuarie 2025.

Potrivit informațiilor Digi24.ro, Anderson ar fi încercat să atragă influenceri români promițându-le vize pentru SUA și întâlniri cu familia Trump, acuzații pe care însă le-a negat. Totuși, documentele verificate de jurnaliști arată că a deținut vize de intrare în Federația Rusă între decembrie 2016 și aprilie 2018 și a colaborat cu un fost oficial de la Kremlin, lucru confirmat chiar de investitor.

În paralel, Anderson a încercat să intre în industria de apărare din România, prin intermediul companiei Romanian Allied International Defense SRL, care ar fi vizat achiziția Uzinei Mecanice Drăgășani SA de la Gigi Becali. Tranzacția, însă, nu s-a concretizat, întrucât necesita aprobarea SRI, SIE, MApN și Ministerului Economiei.

Legături indirecte și investigații în desfășurare

În trecut, în compania condusă de Anderson s-au aflat și alte nume sonore: Ionel Rusen, implicat într-un dosar DIICOT privind o presupusă fraudă de un milion de euro, alături de Călin Georgescu, și Aurel Cazacu, fost director în Ministerul Economiei și specialist în domeniul apărării.

Toate aceste conexiuni au conturat imaginea unei rețele de interese complicate, care, deși s-a prezentat drept „salvatoare” pentru economia românească, s-a dovedit ulterior lipsită de transparență și credibilitate.