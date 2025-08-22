Călin Georgescu, fotografiat alături de omul de afaceri Ionel Rusen, acuzat de escrocherii împotriva mai multor antreprenori. Locul ales pentru întâlnirea controversată

Fostul candidat suveranist la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost surprins recent într-o ipostază care ridică numeroase semne de întrebare. Acesta a fost fotografiat în compania omului de afaceri Ionel Rusen, personaj implicat de-a lungul timpului în diverse scandaluri și acuzat de mai mulți antreprenori de escrocherii financiare.

Cine este Ionel Rusen

Întâlnirea nu a avut loc într-un cadru oficial, ci într-o parcare din Herăstrău, unde cei doi au fost surprinși discutând în mașina lui Rusen. Imaginile au apărut pe o pagină de TikTok cunoscută pentru publicarea unor filmări de tip filaj, ceea ce a alimentat speculațiile privind discreția cu care cei doi continuă să se vadă. Potrivit comentariilor care au însoțit postarea, nu ar fi pentru prima dată când Georgescu și Rusen se întâlnesc în acest mod, legăturile dintre ei datând chiar de dinaintea campaniei prezidențiale.

Ionel Rusen, originar din Constanța, a atras atenția publicului în special prin intervențiile și comentariile sale de pe rețelele sociale în timpul alegerilor. Numele său a fost asociat și cu Romanian Allied International Defense SRL, o companie care și-a exprimat intenția de a cumpăra Uzina Mecanică Drăgășani SA. Tranzacția a rămas însă blocată, în așteptarea avizelor de la instituții precum SRI, SIE, Ministerul Apărării și Ministerul Economiei. În final, pachetul majoritar a fost achiziționat de investitorul american Douglas Anderson, un susținător declarat al lui Călin Georgescu.

Acuzațiile care îl urmăresc pe Rusen

Dincolo de încercările de afaceri, Ionel Rusen este un personaj controversat și din cauza numeroaselor acuzații de escrocherie. Potrivit publicației Investigatoria, mai mulți oameni de afaceri români, printre care și cunoscutul Ioan Niculae, l-au acuzat direct pe Rusen că i-ar fi păgubit de sume considerabile.

Niculae a declarat public că ar fi pierdut în jur de jumătate de milion de euro în urma interacțiunilor cu Rusen. Mai mult, un alt antreprenor din Buzău susține că ar fi fost înșelat cu un milion de euro, tranzacția fiind asociată și cu numele lui Călin Georgescu. În campania electorală din 2020, Ioan Niculae a afirmat, într-un interviu televizat, că intenționa să se alăture plângerii depuse la DIICOT de omul de afaceri buzoian.

„450.000 de euro mi-a furat acest escroc. (…) Nu știu ce a făcut cu banii, dacă i-a dat lui Georgescu, lui Trump sau lui Putin, dar un lucru e cert: numai el a intrat la mine în casă și am greșit că l-am primit la masă”, declara la acea vreme fostul patron al Interagro.

Apariția acestor noi imagini cu Georgescu și Rusen ridică întrebări cu privire la natura relației dintre cei doi. Deși fostul candidat suveranist nu a comentat public întâlnirea din Herăstrău, legătura cu un om de afaceri acuzat de multiple escrocherii ar putea să-i afecteze și mai mult credibilitatea.