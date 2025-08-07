Milionar american, ucis de un bivol uriaș în timpul unui safari. Animalul, supranumit „Moartea Neagră” l-a lovit cu 56 km/h

O expediție de vânătoare în Africa de Sud s-a transformat într-o tragedie, după ce un milionar american a fost ucis de un bivol uriaș, într-un atac neașteptat și de o violență rară. Incidentul, care a avut loc într-o zonă izolată, a șocat comunitatea vânătorilor și a ridicat din nou semne de întrebare cu privire la pericolele ascunse ale acestui sport, readucând în discuție reputația înfricoșătoare a temutului animal.

Atacul fulgerător al unui animal temut

Un om de afaceri american, Asher Watkins, în vârstă de 52 de ani, a murit în timpul unui safari de vânătoare în provincia Limpopo, Africa de Sud. Incidentul a avut loc duminica trecută, când Watkins, director al Watkins Ranch Group, o firmă specializată în vânzarea de ferme de lux din Texas, urmărea un bivol alături de un vânător profesionist de la CV Safaris și un ghid local.

Atacul a fost neașteptat și de o violență extremă. Bivolul, o creatură de 1.300 de kilograme, a apărut brusc din vegetația deasă și l-a izbit pe milionar cu o viteză de 56 de kilometri pe oră, omorându-l aproape instantaneu. Animalul nu fusese rănit și rămăsese nedetectat până în acel moment, ceea ce a făcut ca victima să nu aibă nicio șansă să se apere. Bivolul era cunoscut în zonă sub numele de „Moartea Neagră”, un supranume care reflectă reputația sa înfricoșătoare.

Avertisment ignorat și o istorie sumbră în Limpopo

CV Safaris, compania care a organizat safari-ul, a confirmat oficial incidentul, transmițând un mesaj de profundă tristețe. Hans Vermaak, un reprezentant al companiei, a declarat:

„Cu profundă tristețe și cu inimile grele confirmăm moartea tragică a clientului și prietenului nostru Asher Watkins din Statele Unite. Acesta este un incident devastator, iar inimile noastre sunt alături de cei dragi”.

Familia lui Watkins, inclusiv mama sa, Gwen, fratele său, Amon, și tatăl vitreg, Tony, se aflau la cabana de safari și călătoriseră din Statele Unite pentru a-l însoți pe milionar în această expediție.

Pericolul bivolilor de Cap este binecunoscut. Pe site-ul său, CV Safaris avertizează explicit:

„Nicio specie de pe planetă nu are o reputație mai înfricoșătoare decât bivolul din Cap. Responsabil pentru mai multe decese și numeroase răni ale vânătorilor în fiecare an”.

Aceste animale masive pot cântări până la 1.5 tone și pot atinge o lungime de 3.3 metri, fiind protejate de o masă solidă de os pe frunte.

Tragedia lui Watkins nu este un incident izolat în provincia Limpopo. În 2018, Claude Keynhams, un vânător profesionist, a fost ucis în aceeași regiune, iar în 2022, Benjamin de Bruyn a murit după ce a fost atacat de un bivol rănit.

Context controversat și anchetă în desfășurare

Moartea lui Asher Watkins survine într-un context de controverse generate de vânătoarea de animale sălbatice în Africa. Săptămâna trecută, uciderea leului Blondie în Zimbabwe a stârnit un val de indignare. Leul purta un guler de urmărire științific și a fost ademenit dintr-o rezervație privată de nevânătoare într-o zonă legală de vânătoare. Cazul amintește de uciderea leului Cecil în 2015, care a avut loc în aceeași regiune.

Autoritățile din Africa de Sud au deschis o anchetă oficială pentru a stabili circumstanțele exacte ale morții lui Watkins. Milionarul american era un membru pe viață al Dallas Safari Club și un afiliat al grupului global Briggs Freeman Sotheby’s International Realty, iar tragicul său sfârșit a adus în atenția publicului riscurile extreme ale vânătorii în sălbăticie, chiar și pentru cei experimentați și însoțiți de profesioniști.