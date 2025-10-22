Mihai Morar, mesaj puternic pentru părinți și mai ales pentru tați: „Presiunea e pe mamă, cred că e nedrept să vorbim altfel”. Fetele lui sunt protejate de capcana tehnologiei. EXCLUSIV

Tatăl a trei fete – gemenele Mara și Cezara, și Roua – om de radio și televiziune, prezentator de evenimente, Mihai Morar duce multe roluri în spate. Chiar și așa, în familie consideră că greul este dus de mamă. Recunoaște meritele femeilor și critică presiunea pe care societatea o aruncă pe umerii părinților, aceea de a crește copii cuminți și buni la toate.

Mihai Morar: „Pe tată nu cred că este o presiune”

La 44 de ani, proaspăt împliniți pe 14 octombrie, Mihai Morar a ajuns într-un punct al vieții sale în care se simte împlinit. Este recunoscut ca unul dintre cei mai buni oameni de radio și televiziune din România. În familie, are acasă două fete adolescente, Mara și Cezara, în timp ce Roua, mezina în vârstă de 6 ani, îl ține încă ancorat în copilărie.

Totuși, nu crede că presiunea majoră de a crește și a educa trei viitoare doamne îi revine în totalitate. Din contră, consideră că cele care duc greul într-o casă sunt femeile.

„Nu cred că e o presiune pe tată. Cred că presiunea e mai ales pe mamă. Totuși, să nu uităm că trăim într-o societate profund patriarhală și cred că ar fi nedrept să vorbim altfel. Adică, cea mai mare tâmpenie care mi s-a părut la un moment dat era unul care și-a primit și condamnare că și-a abuzat copiii sau nu știu ce făcea, a făcut o asociație – ‘Tata’, pentru drepturile tăticilor. Și altă prostie e asta, cu ziua taților. Băi, oameni buni, trăim într-o societate care de secole întregi este patriarhală. Pe femei s-a pus presiune, femeile au fost abuzate, marginalizate. Acum ar fi culmea noi, tații, să zicem: ‘Mamă, ce presiune se pune pe noi’”, a declarat Mihai Morar, în exclusivitate pentru Playtech.

Ce părere are prezentatorul Radio ZU despre sistemul de învățământ din România

O altă nemulțumire a lui Mihai Morar este legată de sistemul de evaluare din învățământul românesc. Critică faptul că se iau în considerare doar notele, fără să conteze aptitudinile sau dorințele copiilor. În felul acesta, spune el, presiunea cade nu doar pe elevi, care trebuie să fie buni la toate, ci și pe părinți, care simt că trebuie să facă tot posibilul ca ei să se ridice la standardele impuse de societate.

„Este o presiune pe familie și sunt absolut de acord. E o presiune pe care societatea o pune pe familie. De exemplu, mă gândesc la o chestie pe care eu nu pot să o înțeleg: e o presiune incredibilă pusă pe părinții care au copiii în gimnaziu, clasele a VII-a și a VIII-a. Evaluarea Națională este un lucru bun – să evaluezi copilul – dar e o evaluare care ține cont doar de note, nu de aptitudinile și de inteligența emoțională a copilului și de ce ar vrea el să facă în viața asta. Pentru că pe copil nu îl întreabă nimeni. Singura chestie care contează este nota de la mate și de la română. Și e o presiune imensă pe copil, pe tată și pe mamă în anii ăia doi. Am văzut copii în burnout în clasa a VII-a, în clasa a VIII-a. O altă tâmpenie este să dai Evaluarea Națională copiilor de clasa a II-a. Sunt chestii, sunt presiuni care sunt pe familie: că trebuie să faci fotbal, baschet, vioară, pian și așa mai departe. Nu trebuie să faci nimic. Rolul tău ca părinte este să crești copilul… Ok, nu fericit, că fericirea e o iluzie. Să crești copii bucuroși, copii împliniți, copii care vezi că se bucură și când învață: și când fac prostii, și când se joacă”, a subliniat Mihai Morar.

Lecția pe care Mihai Morar a învățat-o de la Andreea Marin

Mihai Morar a dezvăluit că își protejează fiicele de capcana rețelelor sociale, știind cât de mult pot influența acestea modul în care copiii se raportează la lume. A învățat o lecție prețioase chiar de la Andreea Marin: rolul părinților nu este să fie prieteni, ci să fie ghizi în viață, să-i învețe să ia decizii bune.