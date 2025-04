Mihai Bendeac tranșează problema piesei de la TNB: „Educația a devenit o chestiune ce ține de siguranța națională”. Ce nu suportă să vadă pe scenă și în rândul vedetelor din România EXCLUSIV

Mihai Bendeac a disecat problema scandalului uriaș iscat din pricina unui spectacol de la Teatrul Național București. În exclusivitate pentru Playtech.ro, actorul a dezvăluit care sunt limitele pe care le impune când vine vorba despre munca sa și ce nu suportă să vadă pe scenă.

La doar 24 de ore de la postarea dură publicată pe pagina sa de Facebook, Mihai Bendeac a revenit asupra controversei ce s-a născut în ultimele zile și care parcă a divizat societatea. Actorul a vorbit despre importanța contextului, explicând că nu putem să emitem judecăți analizând doar fragmente, fie că vorbim despre o piesă de teatru, un film etc.

Întrebat de reporterul Playtech.ro ce i s-ar părea lui, ca actor și producător „prea mult”, Mihai Bendeac a mărturisit că și-a pus de multe ori această întrebare, mai ales când vine vorba despre munca lui. Consideră că în comedie este permis „aproape totul”. Există totuși o categorie de glume cu care nu este de acord.

„Mi-am mai ridicat această întrebare, în primul rând raportat la specificitatea lucrurilor pe care le fac, la comedie. Am fost întotdeauna adeptul ideii că, în comedie, este permis aproape totul. Îți dau exemplu de lucru care pe mine mă deranjează: în momentul în care cineva care face stand up face niște glume raportat la locul de muncă pe care îl are cineva. Eu consider că fiecare dintre noi are un rol determinant în societate și fără oamenii respectivi nu am putea să trăim, deci ar trebui să ne respectăm.”