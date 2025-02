Mihai Bendeac revine la Antena 1 cu o emisiune surprinzătoare. Mona Segall este producătoare, postul TV vrea să dea lovitura

Antena 1 aduce o surpriză în piața media printr-o nouă colaborare între Mona Segall, producătoarea emisiunilor de succes precum „Asia Express” și „Chefi la cuțite”, și Mihai Bendeac, unul dintre cei mai talentați actori de comedie și oameni de televiziune din România. Cei doi pregătesc un talent show original, programat pentru această toamnă.

Mihai Bendeac şi Mona Segall vor avea o nouă emisiune la Antena 1, spre surprinderea telespectatorilor. Proiectul, la care participă echipele ambilor profesioniști, se bazează pe un format nou, detaliile privind conceptul și structura urmând să fie dezvăluite în curând.

„Îmi doresc de multă vreme să lucrez cu Mihai. E un super om de televiziune, un actor foarte talentat și un regizor pe care îl admir, acum, după ce am văzut și ‘Căsătoria’. Am foarte mare încredere în el și în talentul lui și, după această colaborare, sper să ne și împrietenim și să-mi spună și el Mona, nu doamna Segall”, a spus celebra producătoare de la Antena 1.

La rândul său, Mihai Bendeac a mărturisit:

„Întotdeauna am considerat că televiziunea nu constituie principala mea dimensiune ca artist. (…) Cu toate acestea, am tratat acest aspect cu același profesionalism cu care le tratez pe celelalte (…). Nu am simțit deloc în ultimii 3 ani că mi-aș dori să mă mai aflu vreodată pe un platou TV. Dar a existat întotdeauna o virgulă. (…) Iar virgula mea a fost gândul că în construcția carierei mele mi-am dorit mereu să lucrez cu doamna Segall.”