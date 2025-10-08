Mihaela Velicu dezvăluie realitatea dureroasă a zilelor noastre și iluziile internetului. Cum ne păcălește Instagramul că nu suntem destul de buni: „E suficient de greu să fii autentic, mai ales că e din ce în ce mai taxată greșeala”. Interviu EXCLUSIV

Trăim în era filtrelor și uităm, de multe ori, chiar și cu noi înșine să mai fim sinceri. Și cum să nu fie dificil, dacă internetul ne pune pe tavă vieți perfecte, copii cuminți, chipuri fără rid și timp liber cât pentru toate pasiunile. Pentru oamenii „de rând” este deja dificil, dar pentru artiști și actori, mereu sub lupa publicului, eforturile sunt cu atât mai mari.

Este concluzia la care am ajuns după o discuție sinceră, fără ocolișuri și ascunzători, avută cu Mihaela Velicu, care ne-a spus, printre altele, de ce nu mai țin relațiile din ziua de astăzi „ca pe vremuri”, dar și cum i-a eliminat din viața sa pe cei care, deși au intrat în viața sa cu măști de Feți-Frumoși, s-au dovedit a fi, de fapt, zmei.

Interviu cu Mihaela Velicu, actrița din Situationship, despre relații și superficialitatea din social media

Playtech (Andreea Vasile): De ce crezi tu că nu mai țin relațiile din ziua de astăzi?

Mihaela Velicu: Sunt atât de multe motive și de asta Situationship mi se pare atât de important pentru generația noastră. Și încă două, trei generații de acum încolo, nu știu unde o să ducă. Poate că încă din pandemie s-a întâmplat ceva. Poate că Instagram, poate că e mirajul ăsta că ai de unde alege. Și îți permiți, ne gândim că avem timp. Cred că de acolo s-a întâmplat ceva. Da, și sunt pretenții. E presiunea foarte mare.

Atât femeia cât și bărbatul trebuie să fie într-un anume fel. Adică și deștept, și inteligent, și să aibă și bani, să fie și bun comunicator. Cred că e prea mult și e o utopie.

Playtech (Andreea Vasile): Tu simți presiunea asta că trebuie să fii într-un fel, mai ales că ești și actriță și că te urmărește atâta lume?

Mihaela Velicu: Am simțit-o o lungă perioadă. Acum cred că m-am mai relaxat. Și îmi dau seama că oamenii totdeauna, ca și mine, o să aibă aceeași nevoie – să fim autentici. Și să fii un om care greșește, te poți conecta mult mai ușor cu ceilalți. Așa că e posibil ca într-o zi să nu fiu atât de talentată sau într-o zi să nu fiu atât de bună comunicatoare și cred că e ok.

„E din ce în ce mai taxată greșeala”

Playtech (Andreea Vasile): Dar cât e greu să rămâi autentică în lumea asta, într-o continuă schimbare? Toată lumea vrea să pară nu neapărat ce este.

Mihaela Velicu: Nu am răspunsul, e o întrebare foarte bună. Cred că e greu, e dificil. Dacă ai un grup de suport și îți restrângi un pic cercul cu câțiva prieteni, familie, un partener, și nu te raportezi la toată lumea ca să mulțumești pe toată lumea, cred că ar putea fi o cheie. Dar e suficient de greu să fii autentic. Mai ales că parcă e din ce în ce mai taxată greșeala. Și poate nu de societate, poate de vocile din capul nostru.

Doar pentru că Instagram-ul sau TikTok-ul arată într-un mare fel ce vieți au ceilalți. Dacă te bagi în viețile lor, vezi că probabil s-au trezit la 10 și ei arată că s-au trezit la 7 dimineață și fac o grămadă de lucruri. Aici mă mai enervez, eu foarte des mă enervez. „Bă, dar câte lucruri să faci într-o zi?”. Gătești, ai grijă și de copii, ești și femeie de afaceri.

Playtech (Andreea Vasile): Dar ți s-a întâmplat să intre în viața ta oameni care au afișat, așa, o imagine ca să te cucerească și de fapt ți-ai dat seama că nu sunt deloc ceea ce vor să pară?

Mihaela Velicu: Da, da, da, mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat și, până la urmă, mai devreme sau mai târziu, suntem prinși. Și eu, cât și ceilalți.

Playtech (Andreea Vasile): Cum procedezi în situațiile astea? Le spui frumos că nu vrei să mai ai de-a face cu ei sau te îndepărtezi în timp?

Mihaela Velicu: Mă îndepărtez în timp, e foarte greu când mă gândesc că îl rănesc inutil sau o rănesc inutil. Am făcut asta la un moment dat și cred că am greșit, că am fost foarte tăioasă și poate nu era cazul. Nu, n-am o rețetă.