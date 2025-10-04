Actriția Mihaela Velicu spune cum a fost să lucreze cu Bromania. Este Matei Dima un șef dur?: „Sper că n-am stricat foarte multe duble”. EXCLUSIV

Mihaela Velicu interpretează rolul Vicki în „Situationship: combinații, nu relații”, iar numele personajului se potrivește perfect cu personalitatea ei din film. Dincolo de asta, actrița ne-a povestit că are mai multe lucruri în comun cu Vicki: unele o fac să zâmbească și să se regăsească, altele îi aduc mici provocări și momente de reflecție. Am aflat de la ea detalii savuroase din culisele filmului, cum s-au legat scenele și despre atmosfera relaxată și distractivă de pe platou. Și, poate cel mai interesant pentru fani, ce fel de șef este Matei Dima și cum e să lucrezi alături de el?

Mihaela Velicu este Vicki în „Situationship: combinații, nu relații”

Mihaela Velicu s-a născut în Constanța, petrecandu-si copilăria în Km5. A început studiile la Liceul „Mihai Eminescu”, iar apoi pasiunea pentru actorie a purtat-o la UNATC „I.L. Caragiale”, la clasa lui Doru Ana, unde grupa sa a fost atent coordonată de Mircea Rusu și Alexandru Jitea. Nu s-a oprit aici și a continuat cu masterul în același domeniu, de data aceasta la clasa lui Gelu Colceag și Taniei Filip, acolo unde și-a rafinat și mai mult abilitățile actoricești.

Pe parcursul carierei sale, Mihaela a jucat roluri importante pe scenele unor teatre cunoscute din București, precum Metropolis, Teatrul Dramaturgilor Români, Teatrul Evreiesc de Stat și Teatrul Naţional „I.L. Caragiale”.

Recent, însă, i-a dat viață lui Vicki în filmul „Situationship: combinații, nu relații”. Personajul său are 28 de ani și este descris ca fiind „pragmatică în teorie, dar oarbă în practică”: o femeie care crede că poate vindeca orice bărbat și că are o explicație pentru fiecare rău primit, un amestec de inocență și curaj care o face fascinantă.

Mihaela ne-a povestit că, asemenea lui Vicki, mai are și ea momente în care naivitatea o face să vadă în oameni doar bunătate, ceea ce a ajutat-o, pe de o parte, să se regăsească în personajul său și să-i dea autenticitate.

„Chiar dacă nu-mi convine, sunt foarte multe momente în care aș putea să mai scap un pic de credulie. Sunt suficient de naivă cât să cred pe cuvânt omul din față, adică ce zice aia el. Și să las acțiunile, adică nu mă raportez neapărat la ce face. Ce zice: a zis că face aia, n-a făcut-o? El a zis. Cred că pe acolo mă asemăn”, ne-a dezvăluit Mihaela.

În plus, asemenea lui Vicki, Mihaela este o romantică incurabilă. Recunoaște că încă mai crede în poveștile cu final fericit și în dragostea care durează până la adânci bătrâneți.

„Da, da. Romantică, fantezistă, încă mai cred în relațiile din filme, încerc să fiu mai cu picioarele pe pământ. Dar da, sunt o romantică”, a mărturisit Mihaela Velicu.

„Sper că n-am stricat foarte multe duble”

Revenind la atmosfera de pe platou, Mihaela povestește că s-a distrat enorm. Matei Dima nu e deloc un șef de coșmar; mai degrabă, e un prieten atent la nevoile echipei și deschis la sugestiile primite, ceea ce a făcut filmările mult mai relaxate și pline de energie.

„Sper că n-am stricat foarte multe duble. Și când am avut secvențele cu Bro, cu Matei, cu George Albert Costea, am râs la cadru. Mi-e foarte dor, pentru că au fost foarte, foarte angajați să ne facă să ne simțim cât mai în confort. Să ne facă să râdem. Matei, cel puțin, a fost ca un frate mai mare. Tot timpul, dacă ne-ai frig, dacă ne-ai somn, dacă mai vrem de mâncare. Chiar n-am simțit niște prințese. Și mi-e dor, dacă se întâmplă rar. A fost suficient de deschis și Leti și Matei. Eu mai adăugăm niște propuneri și vreau să spun că de fiecare dată mi le argumenta. Adică dacă am avut șapte propuneri, țin minte că din șapte propuneri, cinci le-a acceptat. Pe alea două pe care nu le-a acceptat, mi-a argumentat: ‘nu ar merge pentru că, uite, unde se duce povestea’. Și de fiecare dată îmi spunea: ‘să mai vii cu propuneri, că sunt deschis, chiar te rog’”, ne-a povestit Mihaela Velicu.

Mihaela Velicu a rămas prietenă cu colegele de platou

Atmosfera de pe platou contează enorm, spune Mihaela. Pentru ea, asta a fost un motiv în plus să dea tot ce are mai bun și, în același timp, să câștige prietene pe viață. A simțit o chimie instantă cu colegele sale din film, iar legătura dintre ele a rămas vie și după încheierea filmărilor.