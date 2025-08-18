Microsoft Teams introduce noi măsuri de securitate împotriva atacurilor cibernetice

Microsoft a anunțat o serie de îmbunătățiri majore pentru platforma Teams, menite să crească nivelul de protecție al utilizatorilor împotriva linkurilor periculoase și a fișierelor malițioase. Într-un context în care atacurile cibernetice devin din ce în ce mai sofisticate, compania încearcă să transforme aplicația sa de colaborare într-un mediu mai sigur pentru organizațiile care o folosesc zilnic.

Cu peste 320 de milioane de utilizatori activi lunar în 181 de piețe, Teams a devenit un instrument esențial pentru comunicarea și colaborarea profesională. Tocmai de aceea, securitatea datelor și a conversațiilor din platformă este o prioritate pentru Microsoft.

Blocarea fișierelor periculoase și a linkurilor malițioase

Una dintre cele mai importante noutăți este faptul că Teams va bloca automat mesajele care conțin fișiere executabile sau alte tipuri de fișiere considerate „exploatabile”. Acestea pot fi folosite pentru a lansa atacuri malware sau pentru a compromite dispozitivele angajaților, iar excluderea lor din chat și canale reduce semnificativ riscul de infectare.

În paralel, Teams va putea detecta linkurile malițioase trimise în conversații și va alerta utilizatorii înainte ca aceștia să le acceseze. Este o măsură similară cu protecțiile deja existente în Outlook și alte servicii Microsoft 365, acum extinsă către platforma de colaborare. Această funcționalitate va fi disponibilă începând cu luna septembrie și va fi implementată gradual la nivel global.

Prin aceste actualizări, Microsoft încearcă să reducă una dintre cele mai comune metode de atac – phishingul prin linkuri înșelătoare și fișiere infectate. În mediile corporative, unde un singur click poate compromite întreaga rețea, această protecție devine crucială.

Integrarea cu Microsoft Defender și noi instrumente pentru administratori

Pe lângă protecția împotriva fișierelor și URL-urilor periculoase, Microsoft a extins integrarea Teams cu Defender for Office 365. Această funcție le permite administratorilor IT să blocheze comunicările venite din domenii externe suspecte sau deja identificate ca fiind compromise.

Astfel, dacă un atacator încearcă să contacteze angajați prin chat, întâlniri sau apeluri folosind un domeniu blocat, mesajele vor fi respinse automat. În plus, administratorii vor putea șterge retroactiv conversațiile existente provenite din surse periculoase, reducând riscul ca utilizatorii să acceseze accidental informații compromise.

Această opțiune este în prezent disponibilă în faza de „targeted release” și urmează să fie lansată la scară largă până la sfârșitul lunii septembrie 2025. Practic, Microsoft oferă acum companiilor un control mult mai granular asupra interacțiunilor din Teams, consolidând rolul Defender ca centru principal pentru administrarea securității digitale.

Prevenirea scurgerilor de informații și protecția identității

Îmbunătățirile recente vin după alte actualizări importante introduse în cursul anului. În iulie 2025, Microsoft a lansat funcția „Prevent Screen Capture”, menită să împiedice utilizatorii să facă capturi de ecran în timpul ședințelor atunci când se discută informații sensibile. Dacă cineva încearcă să facă un screenshot, fereastra meetingului devine neagră, blocând accesul la datele vizibile.

De asemenea, în ianuarie, compania a activat un mecanism de protecție împotriva impersonării brandurilor în chaturile Teams, o strategie des utilizată de atacatori pentru a lansa campanii de phishing. Sistemul alertează utilizatorii atunci când primesc mesaje suspecte care par să vină din partea unor organizații externe.

Prin aceste măsuri succesive, Microsoft urmărește să transforme Teams într-o platformă care nu doar facilitează colaborarea, ci și protejează în mod activ confidențialitatea și integritatea datelor schimbate.

Noile actualizări arată că Microsoft tratează securitatea Teams ca pe un obiectiv strategic, nu doar ca pe un set de funcții suplimentare. Într-o lume în care munca hibridă și digitalizarea accelerată au făcut din platformele de colaborare o infrastructură critică, aceste instrumente devin esențiale pentru companii de orice dimensiune.

Deși atacurile cibernetice evoluează constant, capacitatea de a bloca proactiv fișiere, linkuri și domenii suspecte marchează un pas important către un mediu de lucru mai sigur. Iar pentru utilizatori, mesajul este clar: Teams nu mai este doar un instrument de comunicare, ci și un aliat în protecția împotriva amenințărilor online.