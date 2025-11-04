Microsoft confirmă o problemă în Windows 11: Task Manager nu se mai închide după o actualizare recentă

Microsoft a anunțat oficial existența unei erori care afectează aplicația Task Manager în Windows 11, după instalarea actualizării opționale KB5067036 din octombrie 2025.

Mai mulți utilizatori au raportat că aplicația continuă să ruleze în fundal chiar și după ce este închisă, consumând resurse și generând blocaje sau sacadări ale sistemului.

Compania a explicat că, după aplicarea actualizării lansate pe 28 octombrie 2025, închiderea ferestrei Task Manager prin butonul „X” nu mai oprește complet procesul, scrie Bleeping Computer.

Astfel, la redeschiderea aplicației, instanțele anterioare rămân active în fundal, chiar dacă fereastra nu este vizibilă.

Eroarea din KB5067036 afectează performanța sistemului

Potrivit Microsoft, fiecare instanță suplimentară de taskmgr.exe apare în fila „Details” din Task Manager și continuă să consume memorie și procesor.

Dacă numărul acestor instanțe crește, sistemul poate deveni vizibil mai lent, afectând aplicațiile care necesită performanță ridicată.

Compania a subliniat că prezența câtorva procese active nu ar trebui să afecteze majoritatea dispozitivelor, însă situația devine problematică atunci când se acumulează zeci de procese invizibile. În astfel de cazuri, utilizatorii pot observa o degradare semnificativă a vitezei și răspunsului sistemului.

Deocamdată, Microsoft nu a publicat un patch oficial, dar a oferit o soluție temporară. Utilizatorii pot închide manual procesele rămase active prin selectarea lor în Task Manager și apăsarea butonului „End Task”, sau pot utiliza comanda rapidă în linia de comandă (Command Prompt):

taskkill.exe /im taskmgr.exe /f

Aceasta elimină, practic, toate instanțele de Task Manager din fundal simultan.

Ce aduce actualizarea KB5067036 de pe Windows 11

Actualizarea KB5067036, de tip non-securitate, introduce o versiune îmbunătățită a Start Menu și extinde funcția Administrator Protection, menită să sporească siguranța dispozitivelor.

Deoarece este o actualizare opțională, instalarea trebuie efectuată manual din setările Windows, cu excepția cazului în care opțiunea „Get the latest updates as soon as they’re available” este activată.

Pe lângă modificările vizuale și de securitate, actualizarea remediază și mai multe erori anterioare, inclusiv o problemă care afecta Media Creation Tool pe dispozitivele Windows 10 și Windows 11 Arm64, precum și eroarea 0x800F081F întâlnită pe sistemele cu versiunea 24H2.

Până la lansarea unei corecții oficiale, Microsoft recomandă utilizatorilor să aplice soluția manuală pentru a preveni acumularea proceselor Task Manager și eventualele probleme de performanță.