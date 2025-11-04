Ultima ora
Mărturia unui român care a asistat la prăbuşirea turnului din Roma. „Mi-am dat seama că urmează ceva grav”. Clădirea era închisă din 2007
04 nov. 2025 | 12:16
de Iulia Kelt

Microsoft confirmă o problemă în Windows 11: Task Manager nu se mai închide după o actualizare recentă

TEHNOLOGIE
Microsoft confirmă o problemă în Windows 11: Task Manager nu se mai închide după o actualizare recentă
Alte probleme la update-ul Windows 11 / Foto: Jason Fitzpatrick / How-To Geek

Microsoft a anunțat oficial existența unei erori care afectează aplicația Task Manager în Windows 11, după instalarea actualizării opționale KB5067036 din octombrie 2025.

Mai mulți utilizatori au raportat că aplicația continuă să ruleze în fundal chiar și după ce este închisă, consumând resurse și generând blocaje sau sacadări ale sistemului.

Compania a explicat că, după aplicarea actualizării lansate pe 28 octombrie 2025, închiderea ferestrei Task Manager prin butonul „X” nu mai oprește complet procesul, scrie Bleeping Computer.

Vezi și:
Oficial, din 14 octombrie 2025, toți utilizatorii de calculatoare cu Windows 10 sunt mai expuși la atacuri și escrocherii, după ce suportul Microsoft s-a încheiat
Windows 10 rămâne fără suport, iar PC-urile devin vulnerabile. Iată ce ai de făcut acum

Astfel, la redeschiderea aplicației, instanțele anterioare rămân active în fundal, chiar dacă fereastra nu este vizibilă.

Eroarea din KB5067036 afectează performanța sistemului

Potrivit Microsoft, fiecare instanță suplimentară de taskmgr.exe apare în fila „Details” din Task Manager și continuă să consume memorie și procesor.

Dacă numărul acestor instanțe crește, sistemul poate deveni vizibil mai lent, afectând aplicațiile care necesită performanță ridicată.

Compania a subliniat că prezența câtorva procese active nu ar trebui să afecteze majoritatea dispozitivelor, însă situația devine problematică atunci când se acumulează zeci de procese invizibile. În astfel de cazuri, utilizatorii pot observa o degradare semnificativă a vitezei și răspunsului sistemului.

Deocamdată, Microsoft nu a publicat un patch oficial, dar a oferit o soluție temporară. Utilizatorii pot închide manual procesele rămase active prin selectarea lor în Task Manager și apăsarea butonului „End Task”, sau pot utiliza comanda rapidă în linia de comandă (Command Prompt):

taskkill.exe /im taskmgr.exe /f

Aceasta elimină, practic, toate instanțele de Task Manager din fundal simultan.

Ce aduce actualizarea KB5067036 de pe Windows 11

Actualizarea KB5067036, de tip non-securitate, introduce o versiune îmbunătățită a Start Menu și extinde funcția Administrator Protection, menită să sporească siguranța dispozitivelor.

Deoarece este o actualizare opțională, instalarea trebuie efectuată manual din setările Windows, cu excepția cazului în care opțiunea „Get the latest updates as soon as they’re available” este activată.

Pe lângă modificările vizuale și de securitate, actualizarea remediază și mai multe erori anterioare, inclusiv o problemă care afecta Media Creation Tool pe dispozitivele Windows 10 și Windows 11 Arm64, precum și eroarea 0x800F081F întâlnită pe sistemele cu versiunea 24H2.

Până la lansarea unei corecții oficiale, Microsoft recomandă utilizatorilor să aplice soluția manuală pentru a preveni acumularea proceselor Task Manager și eventualele probleme de performanță.

Ploi și temperaturi neobișnuite în noiembrie. Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Recomandări
Cât costă cartelele la telescaun și teleschi? Preţurile au crescut faţă de sezonul trecut
Cât costă cartelele la telescaun și teleschi? Preţurile au crescut faţă de sezonul trecut
Codin Maticiuc a plecat în vacanță după premiera „Cursa”, dar gândul i-a rămas la muncă: „Când faci ceva din pasiune, e greu să te detașezi”. Suma uriașă investită în film. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Codin Maticiuc a plecat în vacanță după premiera „Cursa”, dar gândul i-a rămas la muncă: „Când faci ceva din pasiune, e greu să te detașezi”. Suma uriașă investită în film. EXCLUSIV
Routerele care ar putea fi interzise pe motiv de securitate națională. Ce s-a întâmplat, de fapt?
Routerele care ar putea fi interzise pe motiv de securitate națională. Ce s-a întâmplat, de fapt?
Cum instalezi fonturi personalizate în iPadOS pentru Word, Pages și Keynote
Cum instalezi fonturi personalizate în iPadOS pentru Word, Pages și Keynote
Studenții la Medicină și ChatGPT: între sprijin real și riscul de a învăța cu ajutorul inteligenței artificiale
Studenții la Medicină și ChatGPT: între sprijin real și riscul de a învăța cu ajutorul inteligenței artificiale
Punctele de stabilitate la pensie: ce sunt, cine le primește și cum se calculează
Punctele de stabilitate la pensie: ce sunt, cine le primește și cum se calculează
Ce trebuie să ai obligatoriu în mașină când treci granița într-o țară din Uniunea Europeană. Lista completă pentru șoferi
Ce trebuie să ai obligatoriu în mașină când treci granița într-o țară din Uniunea Europeană. Lista completă pentru șoferi
Scumpire la energia electrică din noiembrie: cu cât vor crește facturile românilor
Scumpire la energia electrică din noiembrie: cu cât vor crește facturile românilor
Revista presei
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile chinezeşti care atrag norocul din 4 noiembrie. Li se schimbă destinul în bine
Playtech Știri
Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fetița lor. Excursia, pregătită până la cel mai mic detaliu, ce le-a dat peste cap planurile
Playtech Știri
Amalia Bellantoni face acuzaţii grave. Ce ar fi păţit cei doi băieţi ai vedetei când au intrat mascaţii peste ei, în casă? „Era 6 dimineaţa”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...