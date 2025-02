Metoda prin care poți plăti RCA la jumătate de preț în București și Ilfov. Așa scapi de tarifele mari

Tarifele RCA din București și Ilfov sunt o povară greu de ignorat pentru șoferii din aceste zone. Cu o frecvență ridicată a accidentelor și un risc crescut, tarifele se situează printre cele mai mari din țară, chiar și din Europa. Totuși, există o metodă legală, deși discutabilă din punct de vedere moral, prin care șoferii pot reduce aceste costuri la jumătate.

De ce Bucureștiul și Ilfovul sunt lideri la tarifele RCA

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a introdus recent o metodă de calcul al tarifelor RCA în funcție de zona în care este înmatriculată mașina, luând în considerare frecvența daunelor din fiecare regiune. În București și Ilfov, unde sunt înmatriculate aproape 1,5 milioane de autovehicule, frecvența accidentelor este ridicată, ceea ce determină prețuri mult mai mari pentru polițele RCA.

Pentru tinerii sub 30 de ani, tarifele de referință în aceste zone pot ajunge la 4.355 de lei pe an pentru o mașină de peste 300 kW, comparativ cu 3.137 de lei în alte județe. Diferențele sunt evidente și pentru alte categorii de șoferi. De exemplu, cei cu vârste între 41 și 50 de ani din București plătesc între 1.748 și aproape 3.000 de lei, în timp ce șoferii din alte regiuni plătesc sume între 1.036 și sub 1.800 de lei.

Această diferență uriașă este determinată nu doar de riscurile locale, ci și de infrastructura rutieră aglomerată, care crește frecvența accidentelor și, implicit, costurile pentru asigurători.

Soluția salvatoare: înmatricularea în alte județe

Una dintre cele mai simple metode prin care șoferii pot scăpa de tarifele mari este înmatricularea mașinii în alt județ. Aceasta nu este o idee nouă – românii au folosit o metodă similară în trecut, când și-au înmatriculat vehiculele în Bulgaria pentru a evita taxele mari de primă înmatriculare din România. De data aceasta, șoferii bucureșteni pot apela la județele de origine, unde prețurile RCA sunt considerabil mai mici.

Practic, un șofer care locuiește în București dar provine dintr-un județ precum Teleorman, Giurgiu sau Prahova poate înmatricula mașina în județul natal, beneficiind de tarife la jumătate din cele aplicate în capitală. Această practică este legală, însă poate ridica întrebări privind utilizarea reală a mașinii în București, unde riscul rămâne același.

Pe termen lung, această metodă ar putea deveni tot mai populară, mai ales în contextul în care mulți bucureșteni provin din alte județe și au rețele de cunoștințe sau familii care le pot facilita procesul de înmatriculare.

Perspectivele pieței RCA: ce urmează?

Deși tarifele RCA au crescut în medie cu 9,8% față de luna iulie, semnalul pozitiv este că această creștere este marginală, comparativ cu alte perioade de instabilitate. Totuși, șoferii din București și Ilfov nu au motive să fie optimiști în absența unor schimbări structurale care să reducă riscurile din trafic.

Pe termen lung, soluția reală ar trebui să fie îmbunătățirea infrastructurii rutiere și a măsurilor de siguranță, astfel încât frecvența accidentelor să scadă. Până atunci, înmatricularea în alte județe rămâne o cale rapidă și eficientă de a reduce cheltuielile.

Așadar, dacă simți că tariful RCA din București te sufocă financiar, poate ar fi momentul să te uiți spre județul de origine pentru o soluție rapidă. Cu toate acestea, nu uita că moralitatea acestei decizii poate fi pusă sub semnul întrebării, mai ales dacă folosești mașina exclusiv în capitală.