Metaversul lui Zuckerberg, în derivă: reclama care a stârnit hohote de râs VIDEO

Meta a lansat recent o reclamă pentru Horizon Worlds, platforma sa de realitate virtuală, și, în loc să atragă utilizatori, a devenit rapid subiect de ridiculizare online. Videoclipul, care a fost postat pe Instagram și ulterior șters, prezenta avataruri ciudate, prost animate, discutând despre despărțiri într-un cerc de scaune, într-un scenariu absurd inspirat aparent de Ziua Îndrăgostiților.

Având în vedere că Meta a investit peste 60 de miliarde de dolari în Reality Labs din 2020 până acum, nivelul scăzut al calității este incredibil. De la grafica rudimentară și animațiile rigide până la vocea artificială a personajelor, totul pare mai degrabă un proiect eșuat al unui elev dintr-o școală de arte digitale, decât un produs al unei companii cu o capitalizare de peste un trilion de dolari.

Will one of the tech reporters following me please investigate how this Meta Horizon promo video happened. It’s one of the key artifacts of our time and we need the full story pic.twitter.com/LZCZQpr6gP

— Brooks Otterlake (@i_zzzzzz) February 16, 2025