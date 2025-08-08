Meta prezintă prototipurile VR Tiramisu și Boba 3. Compania lui Mark Zuckerberg promite realism vizual cum nu s-a mai văzut

Meta VR a prezentat în premieră, în august 2025, două prototipuri de căști de realitate virtuală care ar putea schimba radical experiența digitală a utilizatorilor: Tiramisu headset și Boba 3.

Ambele au fost concepute în laboratoarele Reality Labs Research, dar urmează direcții diferite de dezvoltare – una axată pe realism vizual extrem, cealaltă pe extinderea câmpului vizual.

Tiramisu este descris ca fiind primul pas către o realitate virtuală hiperrealistă, aproape imposibil de deosebit de lumea reală.

Potrivit Meta, acest headset oferă un contrast de trei ori mai mare, o luminozitate maximă de 14 ori superioară și o rezoluție unghiulară de 3,6 ori peste cea a Meta Quest 3.

În cifre, asta înseamnă 1.400 de niți și 90 pixeli/grad, ceea ce reprezintă o performanță notabilă în segmentul căștilor VR 2025.

Tiramisu oferă performanță vizuală la nivel de „test Turing”

Obiectivul echipei OPALS (Optics, Photonics and Light Systems) a fost realizarea unui „test Turing vizual”, ceea ce se traduce printr-un mediu VR în care utilizatorul să nu mai distingă diferența față de realitate.

Cercetătorul Xuan Wang a precizat că prioritatea a fost calitatea imaginii, chiar dacă acest lucru a presupus sacrificii la alte capitole.

Câmpul vizual al Tiramisu este limitat la 33° pe orizontală și verticală, în timp ce Meta Quest 3 oferă 110° orizontali și 96° verticali. În plus, prototipul are un design masiv, ceea ce îl face mai puțin practic pentru sesiuni lungi.

Totuși, Tiramisu reprezintă un pas important pentru tehnologia VR de nouă generație, punând accent pe fidelitatea vizuală absolută.

Boba 3 are un câmp vizual ultra-larg pentru imersiune totală

Celălalt prototip prezentat, Boba 3, se concentrează pe extinderea câmpului vizual, oferind o experiență VR și MR (mixed reality) mai imersivă. Această abordare complementară arată că Meta explorează simultan două direcții-cheie: realism fotografic și imersiune panoramică.

Ambele headset-uri vor fi prezentate oficial în cadrul SIGGRAPH 2025 din Vancouver, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale pentru grafică computerizată și tehnologii interactive.

Prin Tiramisu și Boba 3, Meta VR confirmă că obiectivul său este să rămână lider în industria căștilor VR premium, chiar dacă versiunea comercială finală ar putea necesita ani de optimizare pentru a echilibra performanța, ergonomia și prețul. Rămâne de văzut câtă „priză” vor avea, însă, la public.