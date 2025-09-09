Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 10:15
de Iulia Kelt

Meta, acuzată că ar fi ascuns riscurile folosirii căștilor VR de către copii. Cum se apără gigantul

TEHNOLOGIE
Meta, acuzată că ar fi ascuns riscurile folosirii căștilor VR de către copii. Cum se apără gigantul
Meta, din nou sub lupă / Foto: Brookins Institution

Un material publicat de The Washington Post aduce acuzații grave la adresa Meta, compania din spatele platformelor de realitate virtuală.

Documente furnizate Congresului SUA de foști și actuali angajați ar indica faptul că cercetările interne privind siguranța copiilor în mediul VR ar fi fost cenzurate pentru a ascunde incidentele cele mai grave. Meta respinge acuzațiile și susține că investigațiile sale respectă legislația în vigoare, scrie Engadget.

Documente interne și acuzații de manipulare a rapoartelor

Potrivit sursei citate, unele dintre documentele prezentate Congresului descriu situații în care copii sub 10 ani ar fi fost abordați de adulți străini în mediile virtuale Meta, inclusiv cu propuneri cu tentă sexuală.

Vezi și:
Motorola lansează The Brilliant Collection cu cristale Swarovski și sunet Bose în România
Nothing intră pe piața căștilor over-ear cu modelul Headphone (1), cu un aspect industrial. Cât costă noile jucării premium pentru pasionații de muzică

Doi cercetători afirmă că au intervievat o familie din Germania, unde un copil sub zece ani ar fi fost contactat online de persoane necunoscute.

În raportul redactat de ei au inclus aceste detalii, însă susțin că superiorii lor au dispus ștergerea acestor pasaje. În forma finală, documentul a menționat doar că unii părinți se simt neliniștiți de posibile riscuri, fără a menționa explicit incidentul.

Alte materiale obținute de Congres arată că departamentul juridic al companiei ar fi recomandat echipei de cercetare să evite colectarea de date despre utilizatori minori, invocând „motive de reglementare”.

Contextul ar putea fi legat de audierile din 2021 privind protecția minorilor în mediul digital. Totodată, documentele includ avertismente interne conform cărora copii sub 13 ani reușeau să eludeze restricțiile de vârstă și să utilizeze căști VR. Între timp, Meta a modificat pragul minim oficial, reducându-l la 10 ani.

Reacția Meta și investigațiile Congresului

Purtătoarea de cuvânt a companiei, Dani Lever, a declarat pentru The Washington Post că acuzațiile reprezintă o „narațiune falsă construită prin alăturarea selectivă a unor documente”.

Ea a adăugat că Meta nu interzice studiile privind utilizarea produselor de către minori și că echipa de cercetare își desfășoară activitatea în conformitate cu standarde înalte.

În privința cazului din Germania, compania nu a confirmat și nici nu a negat incidentul. Oficialii Meta au precizat însă că eliminarea unor pasaje din rapoarte ar fi putut avea loc pentru a respecta legislația americană privind protecția datelor copiilor sau reglementările GDPR din Uniunea Europeană.

Cercetătorii implicați contrazic această justificare și spun că au avut consimțământul explicit al mamei copilului, inclusiv prin semnarea unui contract înaintea interviului.

Subiectul va fi discutat în această săptămână în cadrul unei audieri organizate de un subcomitet al Senatului SUA, responsabil cu reglementările privind siguranța online.

Dezbaterea apare într-un moment sensibil pentru Meta, după ce compania a anunțat extinderea aplicației Horizon Worlds către utilizatori preadolescenți, cu condiția obținerii acordului parental.

Decizia a atras deja atenția Senatului, care a solicitat explicații suplimentare privind prezența minorilor pe platformă și măsurile de protecție implementate.

Date îngrijorătoare: August 2025 a fost a treia cea mai călduroasă lună august de pe Pământ
Recomandări
Ce faci când ți se udă iPhone-ul: pașii corecți și ce este mit periculos
Ce faci când ți se udă iPhone-ul: pașii corecți și ce este mit periculos
Restaurantele din România, victima scumpirilor din ultima perioadă. Cât de mult s-au rărit ieșirile în oraș pentru români
Restaurantele din România, victima scumpirilor din ultima perioadă. Cât de mult s-au rărit ieșirile în oraș pentru români
Mașina de spălat rufe care curăță în același timp haine albe, negre și colorate. Cum reușește Candy Multi Wash acest lucru, de fapt
Mașina de spălat rufe care curăță în același timp haine albe, negre și colorate. Cum reușește Candy Multi Wash acest lucru, de fapt
Scrisoarea lui Trump către Jeffrey Epstein, publicată de WSJ. Detaliul grafic care a atras atenția și prima reacție a președintelui SUA
Scrisoarea lui Trump către Jeffrey Epstein, publicată de WSJ. Detaliul grafic care a atras atenția și prima reacție a președintelui SUA
Posibilă scurgere de informații a specificațiilor pentru iPhone 17, înainte de lansarea oficială
Posibilă scurgere de informații a specificațiilor pentru iPhone 17, înainte de lansarea oficială
iPhone 17, deconspirat fix înainte de lansare? Mai multe informații ar zburda online, iar vina ar purta-o un operator sud-coreean
iPhone 17, deconspirat fix înainte de lansare? Mai multe informații ar zburda online, iar vina ar purta-o un operator sud-coreean
CFR Călători, pe plan de avarie. De ce s-ar putea să rămână în aer mersul cu trenul în România
CFR Călători, pe plan de avarie. De ce s-ar putea să rămână în aer mersul cu trenul în România
Cum îți poți proteja copiii prin testament. Cele mai importante clauze pe care trebuie să le incluzi
Cum îți poți proteja copiii prin testament. Cele mai importante clauze pe care trebuie să le incluzi
Revista presei
Adevarul
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Rugăciune puternică de Sfinţii Ioachim şi Ana. Ruga face minuni pentru cei care cer ajutorul divin în această zi
Playtech Știri
Lavinia Pîrva şi Ştefan Bănică Jr, mândri de Alexandru în prima zi de şcoală. Cum au fost filmaţi cei doi?
Playtech Știri
O nouă lovitură pentru Adriana Bahmuţeanu. Mama vedetei a murit, anunţul a fost făcut de sora prezentatoarei TV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...