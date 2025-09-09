Meta, acuzată că ar fi ascuns riscurile folosirii căștilor VR de către copii. Cum se apără gigantul

Un material publicat de The Washington Post aduce acuzații grave la adresa Meta, compania din spatele platformelor de realitate virtuală.

Documente furnizate Congresului SUA de foști și actuali angajați ar indica faptul că cercetările interne privind siguranța copiilor în mediul VR ar fi fost cenzurate pentru a ascunde incidentele cele mai grave. Meta respinge acuzațiile și susține că investigațiile sale respectă legislația în vigoare, scrie Engadget.

Documente interne și acuzații de manipulare a rapoartelor

Potrivit sursei citate, unele dintre documentele prezentate Congresului descriu situații în care copii sub 10 ani ar fi fost abordați de adulți străini în mediile virtuale Meta, inclusiv cu propuneri cu tentă sexuală.

Doi cercetători afirmă că au intervievat o familie din Germania, unde un copil sub zece ani ar fi fost contactat online de persoane necunoscute.

În raportul redactat de ei au inclus aceste detalii, însă susțin că superiorii lor au dispus ștergerea acestor pasaje. În forma finală, documentul a menționat doar că unii părinți se simt neliniștiți de posibile riscuri, fără a menționa explicit incidentul.

Alte materiale obținute de Congres arată că departamentul juridic al companiei ar fi recomandat echipei de cercetare să evite colectarea de date despre utilizatori minori, invocând „motive de reglementare”.

Contextul ar putea fi legat de audierile din 2021 privind protecția minorilor în mediul digital. Totodată, documentele includ avertismente interne conform cărora copii sub 13 ani reușeau să eludeze restricțiile de vârstă și să utilizeze căști VR. Între timp, Meta a modificat pragul minim oficial, reducându-l la 10 ani.

Reacția Meta și investigațiile Congresului

Purtătoarea de cuvânt a companiei, Dani Lever, a declarat pentru The Washington Post că acuzațiile reprezintă o „narațiune falsă construită prin alăturarea selectivă a unor documente”.

Ea a adăugat că Meta nu interzice studiile privind utilizarea produselor de către minori și că echipa de cercetare își desfășoară activitatea în conformitate cu standarde înalte.

În privința cazului din Germania, compania nu a confirmat și nici nu a negat incidentul. Oficialii Meta au precizat însă că eliminarea unor pasaje din rapoarte ar fi putut avea loc pentru a respecta legislația americană privind protecția datelor copiilor sau reglementările GDPR din Uniunea Europeană.

Cercetătorii implicați contrazic această justificare și spun că au avut consimțământul explicit al mamei copilului, inclusiv prin semnarea unui contract înaintea interviului.

Subiectul va fi discutat în această săptămână în cadrul unei audieri organizate de un subcomitet al Senatului SUA, responsabil cu reglementările privind siguranța online.

Dezbaterea apare într-un moment sensibil pentru Meta, după ce compania a anunțat extinderea aplicației Horizon Worlds către utilizatori preadolescenți, cu condiția obținerii acordului parental.

Decizia a atras deja atenția Senatului, care a solicitat explicații suplimentare privind prezența minorilor pe platformă și măsurile de protecție implementate.