Mesajul transmis de ministrul Educației, chiar înainte de Bacalaureat. Ce trebuie să știe absolvenții clasei a XII-a: „Este un examen important, să-l ia în serios”

Cu doar câteva zile înainte de începerea examenului de Bacalaureat 2025, ministrul Educației, prof. univ. dr. psih. Daniel David, a transmis un mesaj emoționant și plin de substanță către elevi, profesori și părinți. Într-o postare publicată pe pagina oficială a Ministerului Educației, oficialul a punctat importanța acestui moment din viața absolvenților de liceu, făcând totodată un îndemn la echilibru, responsabilitate și susținere reciprocă.

Mesajul ministrului Daniel David, înainte de BAC

„Dragi elevi, dragi profesori, dragi părinți, În curând începe o nouă etapă a examenului de Bacalaureat – 2025! În acest context, reiau îndemnul pe care vi l-am adresat în etapa derulată în ianuarie, la care vă rog din nou să reflectați: ‘Eu nu pierd niciodată. Fie câștig, fie învăț!’ (Nelson Mandela)”, a scris ministrul în deschiderea mesajului său.

Adresându-se elevilor, Daniel David a subliniat că, deși examenul este important și trebuie tratat cu seriozitate, acesta nu le definește valoarea ca oameni. Este doar o măsură punctuală a nivelului de pregătire de la un moment dat și nu poate reflecta complet toate competențele formate în timpul liceului. Totuși, „este un examen important, să-l ia în serios și le urez succes!”, a transmis ministrul.

Cadrelor didactice, ministrul le-a mulțumit pentru efortul depus în organizarea examenului, indiferent dacă disciplinele lor sunt implicate direct în Bacalaureat sau nu. A făcut apel la responsabilitatea colectivă a profesorilor, reiterând ideea că „mintea profesorilor trebuie să fie dedicată școlii și copiilor măcar timp de 8 ore pentru care suntem plătiți zilnic”.

„Este bine să aibă așteptări mari”

În același timp, a subliniat că majoritatea profesorilor își îndeplinesc cu devotament misiunea și că trebuie create condiții care să încurajeze educația de calitate. Pentru părinți, mesajul este unul de echilibru emoțional: să fie alături de copii cu sprijin sincer, nu prin presiuni exagerate sau formulări rigide.

„Este bine să aibă așteptări mari, dar acestea nu trebuie formulate rigid (…), catastrofic (…), cu toleranță scăzută (…), și global-negativ (…)”, a avertizat ministrul, punctând că emoțiile negative sănătoase pot ajuta la găsirea unui plan B, dacă lucrurile nu ies așa cum se dorește.

În încheiere, Daniel David a invocat un citat sugestiv: „Don’t bite my finger! Look where I’m pointing to!”, îndemnându-i pe toți cei implicați în sistemul educațional să se concentreze pe soluții și pe direcțiile reale de îmbunătățire a educației din România.

Calendar Bacalaureat 2025