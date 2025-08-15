Ultima ora
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
15 aug. 2025 | 08:00
de Diana Dumitrache

Mesaje și urări speciale de Sfânta Maria Mare 2025. Pe cine felicităm pe 15 august

Actualitate
Mesaje și urări speciale de Sfânta Maria Mare 2025. Pe cine felicităm pe 15 august
Exemple de mesaje și urări speciale pentru Sfânta Maria Mare (Sursa foto: Pixabay)

Pe 15 august, creștinii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, cunoscută și ca Sfânta Maria Mare. Este o zi cu o semnificație religioasă profundă, dar și un prilej de a transmite gânduri frumoase și urări celor care poartă numele Maicii Domnului sau derivate ale acestuia.

Cine este sărbătorit pe 15 august

În România, peste două milioane de persoane poartă nume inspirate de Fecioara Maria. În această zi, sunt felicitate persoanele cu numele: Maria, Marian, Mariana, Marioara, Maricica, Mărioara, Măriuca. Marin, Marina, Marinela, Marinica, Mia, Mica, Mari, Mary, Marinel.

În tradiția populară există însă o diferență de abordare: unii aleg să felicite de Sfânta Maria Mare (15 august), în timp ce alții o fac mai ales de Sfânta Maria Mică (8 septembrie), considerată ziua de „naștere” a Maicii Domnului. Totuși, în prezent, majoritatea românilor trimit urări și în august.

Exemple de mesaje și urări speciale pentru Sfânta Maria Mare

Urări tradiționale și religioase:

  • „Fie ca Sfânta Maria să îți lumineze drumul în viață și să îți aducă sănătate, bucurie și împliniri!”
  • „La mulți ani cu pace și credință! Să ai parte de binecuvântarea Maicii Domnului în fiecare zi.”
  • „Sfânta Maria să îți fie ocrotitoare și să îți dăruiască liniște sufletească și fericire.”
  • Mesaje calde, pentru familie și prieteni
  • „La mulți ani, dragă Maria! Îți doresc o zi plină de zâmbete și momente frumoase alături de cei dragi.”
  • „Marian, să ai o zi minunată și un an plin de bucurii! La mulți ani!”
  • „Astăzi e ziua numelui tău și îți trimit cele mai sincere urări de sănătate și fericire.”

Urări amuzante și creative:

  • „La mulți ani! Să ai parte de atâtea motive de bucurie câte petale are floarea ta preferată.”
  • „Maria, să fii mereu ca o rază de soare: luminoasă, caldă și plină de energie!”

Cum putem felicita de Sfânta Maria Mare

Sfânta Maria Mare nu este doar o zi de mare sărbătoare religioasă, ci și un moment de apropiere între oameni, prin cuvinte frumoase și gânduri bune. Indiferent dacă alegem un mesaj solemn, emoționant sau plin de umor, important este să transmitem apreciere și dragoste celor care își serbează numele.

Cum putem felicita de Sfânta Maria Mare?

  • În persoană, printr-o vizită și o floare oferită sărbătoritului.
  • Prin telefon, cu un apel sau un mesaj personalizat.
  • Online, printr-un mesaj pe rețelele sociale sau o felicitare digitală.
  • Mulți aleg să însoțească urările de un mic dar simbolic: flori, icoane, obiecte religioase sau dulciuri.
Cod portocaliu de furtună cu ploi torențiale, vânt puternic și grindină. Care sunt localitățile vizate de alerta emisă de ANM
Recomandări
Cele mai interesante locuri unde îți poți duce copilul în 2025, în România: parcuri, muzee și aventuri de neuitat
Cele mai interesante locuri unde îți poți duce copilul în 2025, în România: parcuri, muzee și aventuri de neuitat
Un blackout de inteligență artificială, mai posibil decât crezi. Avertismentul Google despre consumul de energie electrică al AI
Un blackout de inteligență artificială, mai posibil decât crezi. Avertismentul Google despre consumul de energie electrică al AI
Creștere record pentru pliabile în Europa, însă Samsung pierde teren în fața rivalilor chinezi
Creștere record pentru pliabile în Europa, însă Samsung pierde teren în fața rivalilor chinezi
Trufele din Iași, delicatese de lux care ajung pe mesele restaurantelor din Italia. Recolta din 2025 este una dintre cele mai bogate din ultimii ani
Trufele din Iași, delicatese de lux care ajung pe mesele restaurantelor din Italia. Recolta din 2025 este una dintre cele mai bogate din ultimii ani
Ce înseamnă utilizarea inteligenței artificiale ”la scară largă”. Decizia Guvernului SUA care funcționează ca un avertisment global vizavi de AI
Ce înseamnă utilizarea inteligenței artificiale ”la scară largă”. Decizia Guvernului SUA care funcționează ca un avertisment global vizavi de AI
Cum se împarte creditul ipotecar după divorț? Drepturi, obligații și soluții legale
Cum se împarte creditul ipotecar după divorț? Drepturi, obligații și soluții legale
Vestea bună de la APIA pentru fermierii români, acces facil la ajutoarele financiare. Cum obții sprijin în agricultură cu noua platformă
Vestea bună de la APIA pentru fermierii români, acces facil la ajutoarele financiare. Cum obții sprijin în agricultură cu noua platformă
Sfânta Maria Mare. Obiceiuri și tradiții de 15 august, de ce se dau prune şi struguri de pomană
Sfânta Maria Mare. Obiceiuri și tradiții de 15 august, de ce se dau prune şi struguri de pomană
Revista presei
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Ce nu se dă niciodată de pomană de Sfânta Maria. Obiectele și preparatele care nu au ce căuta în pachetele împărțite pe 15 august
Playtech Știri
Ce este interzis să faci de Sfânta Maria, se spune că gestul atrage ghinion și rele. Puțini români mai știu de această tradiție uitată de 15 august
Playtech Știri
Cum râde Lidia Buble de cei care o critică mereu. Cadoul special pe care și l-a luat din vacanța de lux
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou