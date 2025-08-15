Mesaje și urări speciale de Sfânta Maria Mare 2025. Pe cine felicităm pe 15 august

Pe 15 august, creștinii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, cunoscută și ca Sfânta Maria Mare. Este o zi cu o semnificație religioasă profundă, dar și un prilej de a transmite gânduri frumoase și urări celor care poartă numele Maicii Domnului sau derivate ale acestuia.

Cine este sărbătorit pe 15 august

În România, peste două milioane de persoane poartă nume inspirate de Fecioara Maria. În această zi, sunt felicitate persoanele cu numele: Maria, Marian, Mariana, Marioara, Maricica, Mărioara, Măriuca. Marin, Marina, Marinela, Marinica, Mia, Mica, Mari, Mary, Marinel.

În tradiția populară există însă o diferență de abordare: unii aleg să felicite de Sfânta Maria Mare (15 august), în timp ce alții o fac mai ales de Sfânta Maria Mică (8 septembrie), considerată ziua de „naștere” a Maicii Domnului. Totuși, în prezent, majoritatea românilor trimit urări și în august.

Exemple de mesaje și urări speciale pentru Sfânta Maria Mare

Urări tradiționale și religioase:

„Fie ca Sfânta Maria să îți lumineze drumul în viață și să îți aducă sănătate, bucurie și împliniri!”

„La mulți ani cu pace și credință! Să ai parte de binecuvântarea Maicii Domnului în fiecare zi.”

„Sfânta Maria să îți fie ocrotitoare și să îți dăruiască liniște sufletească și fericire.”

Mesaje calde, pentru familie și prieteni

„La mulți ani, dragă Maria! Îți doresc o zi plină de zâmbete și momente frumoase alături de cei dragi.”

„Marian, să ai o zi minunată și un an plin de bucurii! La mulți ani!”

„Astăzi e ziua numelui tău și îți trimit cele mai sincere urări de sănătate și fericire.”

Urări amuzante și creative:

„La mulți ani! Să ai parte de atâtea motive de bucurie câte petale are floarea ta preferată.”

„Maria, să fii mereu ca o rază de soare: luminoasă, caldă și plină de energie!”

Cum putem felicita de Sfânta Maria Mare

Sfânta Maria Mare nu este doar o zi de mare sărbătoare religioasă, ci și un moment de apropiere între oameni, prin cuvinte frumoase și gânduri bune. Indiferent dacă alegem un mesaj solemn, emoționant sau plin de umor, important este să transmitem apreciere și dragoste celor care își serbează numele.

