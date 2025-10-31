Mesaje în sticle scrise de soldați australieni în Primul Război Mondial, descoperite după mai bine de un secol pe coasta Australiei

Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025
de Vieriu Ionut

Sticla cu mesajele soldaților australieni Sursă foto: BBC/Deb Brown via AP

Pe o plajă liniștită din sud-vestul Australiei, o plimbare obișnuită s-a transformat într-un moment istoric și emoționant. Deb Brown, o locuitoare din apropiere de Esperance, a făcut o descoperire extraordinară în timp ce se afla cu familia sa într-o excursie obișnuită de curățenie pe plajă. Printre nisip și resturi aduse de mare, femeia a găsit o sticlă veche, groasă, care părea să ascundă ceva special în interior.

O descoperire neașteptată pe o plajă izolată

La o privire mai atentă, Deb Brown și-a dat seama că în interior se aflau două bilete scrise de mână, datate din anul 1916. Hârtia era umedă, dar mesajele erau încă lizibile, dezvăluind poveștile a doi soldați australieni aflați în drum spre frontul din Franța, în timpul Primului Război Mondial.

„Facem multă curățenie pe plajele noastre și, prin urmare, nu am trece niciodată pe lângă o bucată de gunoi. Așa că această mică sticlă zăcea acolo așteptând să fie ridicată”, a povestit Deb Brown pentru agenția Associated Press.

Mesaje trimise din mijlocul oceanului

Cele două scrisori, scrise la începutul anului 1916, au fost aruncate peste bord „undeva în Bight”, potrivit unuia dintre bilete. Erau începuturile călătoriei celor doi soldați spre frontul din Europa, iar tonul mesajelor era surprinzător de vesel, în ciuda contextului războiului.

Primul mesaj aparținea soldatului Malcolm Neville, care îi scria mamei sale despre condițiile bune de la bordul navei:

„Mâncarea este foarte bună și suntem la fel de fericiți ca Larry”, nota el optimist.

Din păcate, luni mai târziu, Neville avea să moară pe front, la doar 28 de ani.

Al doilea mesaj era semnat de William Harley, un soldat de 37 de ani. Spre deosebire de colegul său, Harley a supraviețuit războiului și s-a întors acasă. Scrisoarea sa era adresată simplu celui care urma să găsească sticla, deoarece mama sa murise cu ani înainte.

Scrisoarea soldatului Malcolm Neville îi cere celui care a găsit sticla să i-o ducă mamei sale Sursă foto-BBC

Emoția descoperirii pentru familiile soldaților

După descoperirea impresionantă, Deb Brown a decis să afle cine erau cei doi autori ai mesajelor. A început o căutare atentă online, folosind numele și adresa scrisă pe biletele vechi. Curând, a reușit să-l contacteze pe Herbie Neville, strănepotul lui Malcolm Neville, care s-a declarat profund mișcat.

„A fost o experiență incredibilă pentru familia noastră”, a spus el pentru ABC News, emoționat de faptul că mesajul strămoșului său a reapărut după mai bine de un secol.

La rândul ei, Ann Turner, nepoata soldatului William Harley, a povestit că ea și ceilalți patru nepoți ai acestuia au fost „absolut uimiți” de descoperire.

„Chiar se simte ca un miracol și simțim cu adevărat că bunicul nostru ne-a întins mâna din mormânt”, a declarat Turner. „Mă emoționează faptul că celălalt tânăr i-a scris mamei sale, în timp ce bunicul nostru, care și-o pierduse de mult, a ales să-i scrie celui care avea să găsească sticla.”

Călătoria misterioasă a sticlei prin timp

Potrivit unui profesor de oceanografie intervievat de postul ABC, este foarte posibil ca sticla să fi plutit pe apă doar câteva săptămâni înainte de a ajunge pe țărmul plajei Wharton, unde a rămas îngropată sub nisip timp de peste o sută de ani.

Deși pare greu de crezut că un obiect atât de fragil a rezistat atâta timp, mesajele s-au păstrat surprinzător de bine, oferind o legătură emoționantă între trecut și prezent. Descoperirea amintește că, uneori, istoria nu se găsește doar în arhive sau muzee, ci chiar sub pașii noștri, ascunsă în nisipul unei plaje îndepărtate.

