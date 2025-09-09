Mercedes lansează noul GLC electric: SUV-ul cu ecran de un metru și autonomie record

Mercedes-Benz a prezentat oficial noul GLC electric, un model care marchează un pas major în evoluția mărcii germane și promite să fie un răspuns direct la ofensiva chineză pe piața mașinilor electrice. Noul SUV aduce o combinație spectaculoasă între design, tehnologie de ultimă oră și eficiență, reușind să îmbine tradiția Mercedes cu inovațiile de ultimă generație.

Modelul readuce în prim-plan grila cromată, element iconic al brandului, și introduce în același timp un interior spectaculos dominat de un ecran cu dimensiuni fără precedent. Mai mult, ingineria ascunsă sub caroserie marchează un salt tehnologic comparabil cu cel al BMW-ului iX3 din gama Neue Klasse, semn că producătorii germani au decis să răspundă ferm provocării lansate de rivalii asiatici.

Un interior spectaculos și tehnologie de ultimă generație

Punctul central al habitaclului este noul display care se întinde pe toată planșa de bord și măsoară nu mai puțin de 99,3 cm, aproape un metru. Acesta rulează cea mai recentă versiune a sistemului MBUX, aflat la a patra generație, ce integrează inteligența artificială într-un mod mult mai profund decât până acum. Mercedes a dezvoltat o abordare multi-agent pentru interacțiunea vocală, folosind resurse Google și Microsoft pentru a oferi o experiență de asistență digitală de nivel superior.

Interiorul noului GLC electric nu impresionează doar prin tehnologie, ci și prin opulență. Plafonul poate fi configurat cu 162 de lumini LED care imită stelele cerului nocturn, iar spațiul interior este mai generos datorită ampatamentului mai lung cu 84 mm față de versiunea cu motor termic. Materialele alese reflectă o revenire la calitatea care a consacrat marca, după o perioadă în care Mercedes fusese criticat pentru simplificarea excesivă a interioarelor.

Pe lângă toate acestea, SUV-ul promite o ambianță premium care amintește de vremurile în care fiecare detaliu era atent gândit pentru confort și rafinament.

Arhitectură de 800 V și baterie cu autonomie impresionantă

La nivel tehnic, noul GLC electric debutează cu o arhitectură de 800 V, ceea ce îi permite o încărcare extrem de rapidă: 303 km de autonomie în doar 10 minute. Spre deosebire de greșeala făcută la lansarea modelului CLA Electric, Mercedes a echipat acum SUV-ul și cu un convertor pentru stațiile de 400 V, astfel încât să fie compatibil cu majoritatea infrastructurii de încărcare existente.

Bateria litiu-ion are o capacitate netă de 94 kWh și o densitate volumetrică de 680 Wh/l, cifre impresionante chiar și pentru un vehicul de dimensiuni mari. Inovația majoră constă însă în designul bateriei: aceasta are o carcasă înșurubată și permite acces facil la componentele electronice, ceea ce face posibilă repararea pe unități, fără înlocuirea întregului pachet. Este o schimbare radicală față de abordarea tradițională a industriei, unde orice defecțiune însemna costuri exorbitante pentru proprietari.

Autonomia declarată este de 713 km, o valoare excepțională pentru un SUV de asemenea gabarit. Consumul mediu de doar 13,1-13,2 kWh/100 km se apropie de cel al sedanurilor aerodinamice, demonstrând eficiența remarcabilă a noii platforme.

Versiunea de lansare, GLC 400 4MATIC with EQ Technology, oferă o putere de 490 CP, obținută din două motoare electrice cu tracțiune integrală. Motorul de pe puntea spate, dezvoltat integral de Mercedes, este un PSM cu magnet permanent și oferă un randament de transformare a energiei electrice în forță motrică de 93%. Puntea spate dispune de o cutie de viteze cu două trepte, o raritate în lumea mașinilor electrice, gândită pentru a oferi eficiență atât în traficul urban, cât și la viteze mari pe autostradă.

SUV-ul vine echipat standard cu o pompă de căldură capabilă să recupereze energia termică din baterie, motoare și aerul ambiant, asigurând astfel climatizarea eficientă și reducând consumul de energie. Suspensia pneumatică adaptivă, similară cu cea de pe S-Class, și puntea spate viratoare completează pachetul de confort și manevrabilitate.

Prin aceste caracteristici, Mercedes demonstrează că a revenit în forță după o perioadă de incertitudine și că poate să combine din nou ingineria de top cu rafinamentul caracteristic. Noul GLC electric nu este doar un SUV cu performanțe tehnice impresionante, ci și o declarație că marca germană își regăsește identitatea și ambiția de lider în era mobilității electrice.