Mercedes-Benz reduce drastic prețurile mașinilor electrice EQ. Planurile nou-nouțe ale gigantului auto și cum vor da o mână de ajutor

Mercedes-Benz ia o pauză strategică în producția de mașini electrice EQ în SUA, dar înainte de această oprire, anunță reduceri semnificative de prețuri pentru modelele sale din gama 2026. Schimbările marchează o recalibrare importantă a strategiei de electrificare a brandului german.

Începând cu modelele anului 2026, aproape toate automobilele Mercedes cu insigna EQ beneficiază de scăderi notabile de preț, scrie Autoblog.

Reduceri consistente pentru SUV-uri și sedanuri electrice

Cea mai spectaculoasă ajustare vine în cazul SUV-ului EQS, al cărui preț scade cu peste 15.000 de dolari, ajungând la un nou preț de pornire de 91.100 de dolari. SUV-ul EQE devine și el mai accesibil cu aproape 13.000 de dolari, stabilindu-se la același prag de 66.100 de dolari.

Sedanurile electrice primesc, la rândul lor, tăieri importante. EQE Sedan costă acum cu 9.950 de dolari mai puțin, iar modelul EQS Sedan beneficiază de o reducere de 4.150 de dolari.

Singurul model care nu suferă modificări de preț este SUV-ul compact EQB, care rămâne la 53.050 de dolari, probabil datorită poziționării sale ca model de bază în gama electrică.

Seria de reduceri vine într-un moment strategic pentru Mercedes-Benz, având în vedere apropierea de expirarea stimulentelor fiscale pentru mașinile electrice în SUA, programată pentru sfârșitul lunii septembrie 2025.

Nu este o coincidență, ci mai degrabă o mișcare menită să atragă cumpărători cât mai rapid, în perioada în care subvențiile guvernamentale încă pot fi accesate.

Oprirea temporară a producției în SUA și posibile efecte în lanț

Pe lângă scăderile de preț, Mercedes-Benz confirmă închiderea comenzilor pentru modelele EQ în Statele Unite, începând cu 1 septembrie 2025.

Producția locală va fi suspendată temporar, ceea ce înseamnă că viitorii clienți americani vor putea alege doar dintre mașinile deja produse sau aflate în transport.

Este un moment ironic: tocmai când prețurile devin mai competitive și gama EQ pare să se apropie de rivali ca BMW iX sau i5, producția intră într-o pauză.

De exemplu, la noul preț, SUV-ul EQS concurează direct cu BMW iX, oferind o experiență de lux comparabilă și dotări standard superioare. Mai mult, EQE Sedan devine o alternativă atractivă la BMW i5, oferind mai mult cuplu și autonomie în versiunea sa de bază.

Cu toate acestea, efectele acestei decizii ar putea fi complexe. Pe de o parte, reducerile de preț ar putea stimula vânzările și ar putea ajuta la reducerea stocurilor existente.

Pe de altă parte, piața second-hand pentru modelele EQ ar putea fi serios afectată, cu prețuri în scădere rapidă din cauza valorii de revânzare diminuate.