Meniul românilor pe timp de vară, între sezonalitate și produse locale. Ce înseamnă gustul de sezon în România, conform experților

Vara ultimilor ani a confirmat ceva ce simțeai și tu printre rafturi: gustul de sezon înseamnă întoarcerea la produse simple, locale, culese la timp. Un nou studiu realizat de Carrefour România împreună cu NielsenIQ arată că românii își calibrează tot mai mult listele de cumpărături după prospețimea din piață, iar pepenele, piersicile și roșiile de grădină revin în centrul mesei. Dincolo de preferințe, e o reorientare către produse mai puțin procesate, pe care le poți integra rapid într-un meniu echilibrat.

Cercetarea plasează pepenele în vârful topului de fructe de sezon, cu o treime din vânzările de vară, în timp ce cartofii domină categoria legumelor. Iar pe zona de proteine, obiceiurile rămân stabile: carnea de porc, iaurturile și ouăle sunt alegeri constante. Retailul modern își asumă aici un rol de facilitator, prin parteneriate directe cu producătorii români și prin programe care scurtează drumul de la recoltare la frigiderul tău.

Ce înseamnă gustul de sezon, în 2025

Dacă te întrebi cum arată astăzi „gustul de sezon”, răspunsul pornește de la prospețime și origine. Studiul indică faptul că o parte semnificativă dintre români își ajustează opțiunile pentru a mânca mai sănătos, iar fructele și legumele conduc detașat listele de cumpărături. Tendința e susținută de produse locale, culese la maturitate, cu un traseu logistic scurt și previzibil până în magazine.

Componenta de comportament e la fel de relevantă: deși planifici listele de acasă, atractivitatea ofertei sezoniere te poate face să adaugi la coș fructe și legume neplanificat, când vezi loturi proaspete. Pentru tine, asta înseamnă și flexibilitate în meniu: un prânz cu roșii de grădină și brânză proaspătă sau o cină rapidă cu dovlecei la grătar pot apărea ad-hoc, în funcție de ce găsești în ziua respectivă.

Legume și fructe care definesc vara

Pe legume, clasamentul sezonier e clar: cartofii conduc ca volum, urmați de ceapă, roșii, ardei și ciuperci. Interesant este ritmul de creștere pentru roșii în lunile calde, semn că le folosești mai des în salate, sosuri rapide sau pe grătar, în combinație cu brânzeturi și ierburi. Acest profil de consum favorizează soiurile tradiționale și varietățile cu textură fermă, bune și pentru gătit, și pentru consum în stare crudă.

Exemple punctuale vin din programul Grădina Noastră, în care cooperativele livrează zilnic loturi recoltate la primele ore. Cartofii noi roșii au bifat în vara 2024 creșteri consistente față de 2023, iar apetitul pentru acest soi se vede și în 2025. Pe fructe, pepenii (inclusiv soiuri cu puțini sâmburi sau Galia) își dublează vânzările în unele rețele, iar prunele roșii accelerează cererea, semn că îți place să alternezi deserturile simple cu gustări bogate în fibre.

Proteine, cereale și grăsimi: echilibrul din frigider și din farfurie

Proteinele din frigiderul de vară rămân ancorate în realitatea locală: ceafa și pieptul de porc prind viteză odată cu sezonul grătarelor, în timp ce iaurturile (mai ales cele de băut, precum kefirul sau sana) cresc constant și te ajută să compui mese rapide, sățioase. Ouăle completează topul, cu o preferință vizibilă pentru variante free-range sau ecologice, ambalate în tăvi mai mici.

Când îți propui un echilibru pe termen lung, adaugi două tipuri de cereale integrale (fulgi de ovăz sau mixuri de musli) și o sursă de grăsimi sănătoase. Nuci și semințe precum migdalele, caju și semințele de dovleac intră ușor în mic-dejunuri și gustări, ridicând profilul de fibre și micronutrienți al meniului fără să complice rețetele. Datele de piață confirmă o menținere a volumelor, cu plusuri vizibile la semințele de dovleac.

Cum îți organizezi frigiderul de vară: metoda 5-4-3-2-1

Când vrei o regulă simplă, folosești principiul 5-4-3-2-1, popularizat în cadrul inițiativei Frigiderul cu Bun Gust: cinci tipuri de legume, patru tipuri de fructe, trei surse de proteine, două tipuri de cereale integrale și o singură sursă de grăsime sănătoasă. Îl poți aplica direct în coșul de cumpărături: alegi, de pildă, roșii, ardei, dovlecei, ceapă și salată verde; pepene, caise, piersici și prune; piept de pui sau pește alături de iaurt grecesc; fulgi de ovăz și un mix de musli; ulei de măsline sau o mână de nuci.

Ca să păstrezi gustul, te bazezi pe origine și pe timpii scurți de livrare. Programe precum Grădina Noastră conectează direct cooperativele cu magazinele, astfel încât legumele și fructele ajung la raft la câteva ore după recoltare. În practică, asta înseamnă texturi mai ferme, dulceață naturală mai pronunțată și mai puțin risipă în frigiderul tău.