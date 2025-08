Meghan Markle, criticată de englezi pentru gestul făcut în ziua în care a împlinit 44 de ani. Fotografia de la care a plecat totul

Într-o vară în care atenția publicului britanic s-a concentrat mai mult pe familia regală rămasă la Londra, Meghan Markle și-a sărbătorit cea de-a 44-a aniversare într-un cadru intim, departe de ochii Palatului. Ducesa de Sussex a preferat liniștea reședinței sale din Montecito, California, unde și-a petrecut ziua înconjurată de atmosfera relaxată care îi definește noul stil de viață. Cu toate acestea, gestul său aparent inocent a stârnit critici în rândul englezilor, după ce o fotografie postată pe rețelele sociale a atras atenția opiniei publice.

O imagine alb-negru și un mesaj de sărbătoare

De ziua ei, Meghan Markle a primit o dedicație specială din partea brandului său de lifestyle, As ever, care a marcat momentul cu o fotografie alb-negru publicată pe Instagram. În imagine, Ducesa zâmbește relaxată, purtând o rochie de in lejeră, cu părul prins într-un coc simplu și o pălărie de paie, petrecând timp în grădina sa din Montecito – locul care a inspirat și conceptul brandului.

„Sărbătorim femeia din spatele tuturor acestor lucruri”, începea descrierea publicată pe contul oficial. Mesajul continua cu un omagiu dedicat implicării personale a lui Meghan:

„Își revarsă inima, viziunea și atingerea magică în fiecare detaliu, iar astăzi, ridicăm un pahar pentru ea! La mulți ani fondatoarei noastre”, fiind completat de un emoji cu două pahare de șampanie.

Lansări noi și un cadou special pentru fani

Pe lângă fotografia aniversară, ziua Ducesei a coincis și cu o veste importantă pentru fanii brandului As ever. Compania a anunțat că vinul rose emblematic va reveni în stoc, fiind prima reaprovizionare de la lansarea oficială din 20 iunie.

„Astăzi, e ziua fondatoarei noastre (La mulți ani, Meghan!) și mâine, ridicăm un pahar pentru a sărbători cea mai nouă lansare a noastră!”, scria în newsletterul transmis abonaților.

Produsul Napa Valley Rosé 2024 a devenit disponibil pe 5 august, iar mesajul care l-a însoțit a subliniat spiritul verii:

„Recoltat sub soarele Californiei, acest produs remarcabil întruchipează tot ceea ce iubim – este locul unde eleganța atemporală întâlnește spiritul verii”.

Brandul a mai transmis că și alte produse populare vor fi reaprovizionate curând, transformând aniversarea Ducesei într-o adevărată sărbătoare comercială pentru comunitatea sa online.

Reacții și tăcerea Casei Regale

În timp ce Meghan Markle și-a sărbătorit ziua cu un zâmbet relaxat și cu vinul rose pregătit pentru fanii săi, Palatul Buckingham a rămas tăcut. Biroul de presă al familiei regale nu a menționat deloc aniversarea Ducesei, deși, în trecut, astfel de evenimente erau marcate cu mesaje publice. Contrastul a fost evident, mai ales că prințul Harry a fost felicitat în mod oficial atunci când și-a sărbătorit ziua.

Această discrepanță a fost interpretată de mulți ca un semn că relația dintre Meghan și familia regală britanică este mai rece ca niciodată. Chiar și criticii din Marea Britanie au comentat că gesturile Ducesei – fie ele comerciale sau personale – sunt complet separate de viața Casei Regale și de protocolul obișnuit.