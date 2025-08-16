Mega-proiectul lui Ceaușescu, uriașa hidrocentrală Tarnița-Lăpuștești, revine în atenție: vechiul studiu de fezabilitate va fi scos la vânzare după 17 ani

Vechiul studiu de fezabilitate al proiectului hidrocentralei cu acumulare prin pompaj de la Tarnița-Lăpuștești, cu o putere instalată de 1.000 MW, întocmit în 2008 și actualizat ultima dată în 2014, urmează să fie scos la vânzare. Documentația, realizată de Institutul de Studii și Proiectări Hidroenergetice (ISPH), este deținută de compania de stat Hidro Tarnița SA, înființată special pentru acest proiect, dar aflată acum în faliment. Lichidatorul urmează să decidă dacă studiul va fi vândut prin licitație sau prin negociere directă. Valoarea de piață a documentației a fost stabilită la peste 4,1 milioane lei, iar banii obținuți vor merge către creditori. Interesul pentru proiect rămâne ridicat, mai ales în contextul discuțiilor purtate recent de companii internaționale precum EDF din Franța și Itochu din Japonia, dar și de Hidroelectrica.

Un proiect reluat după ani de eșecuri

Compania Hidro Tarnița SA a fost creată în 2013, cu scopul de a implementa proiectul Tarnița-Lăpuștești. Însă, încercările de a atrage investitori privați în perioada 2014-2017 au eșuat, iar în noiembrie 2023 societatea a intrat în faliment. Studiul de fezabilitate, finalizat acum 17 ani și actualizat în urmă cu un deceniu, include o analiză detaliată: studii topo și geotehnice, planșe tehnice, soluții de racordare la sistemul energetic național și evaluarea funcționării hidrocentralei în rețeaua națională de energie.

Deși în 2023 a fost lansată o licitație pentru un nou studiu de fezabilitate, procedura nu a avut succes. Companiile interesate au cerut acces la vechea documentație, însă li s-a răspuns că aceasta este în patrimoniul Hidro Tarnița și va putea fi cumpărată doar după scoaterea la vânzare în cadrul procedurii de lichidare.

Interesul investitorilor străini și al Hidroelectrica

În prima parte a anului 2025, doi giganți internaționali – conglomeratul francez EDF și grupul japonez Itochu – au purtat discuții aplicate cu Transelectrica pe tema fezabilității proiectului. Operatorul rețelei naționale consideră că hidrocentrala este necesară pentru echilibrarea sistemului energetic, în condițiile creșterii producției de energie regenerabilă.

Și Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, și-a exprimat interesul pentru Tarnița-Lăpuștești. În plus, un amendament legislativ adoptat recent permite ca proiectul să fie lansat fără întocmirea unui nou studiu, prin simpla actualizare a indicatorilor tehnico-economici din vechea documentație. Această schimbare ar putea face ca studiul scos la vânzare să devină un element-cheie pentru viitorii investitori.

Lichidarea Hidro Tarnița și situația creditorilor

Hidro Tarnița SA este controlată în proporție de peste 99% de Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), iar restul aparține Complexului Energetic Hunedoara, ambele fiind entități aflate sub tutela Ministerului Energiei. Totalul datoriilor companiei depășește 11 milioane lei, cel mai mare creditor fiind SAPE, cu aproape 9 milioane lei. Creanțele salariale se ridică la 1,34 milioane lei, iar cele bugetare la circa 860.000 lei.

Creditorii vor putea cumpăra studiul folosindu-și creanțele, cu condiția să achite eventualele diferențe. Documentația a fost evaluată la peste 800.000 de euro, fără TVA.

Disputa juridică dintre Hidro Tarnița și Hidroelectrica

În 2014, Hidro Tarnița a cumpărat de la Hidroelectrica documentația veche a proiectului, plătind 2,45 milioane lei pentru studiul de fezabilitate și alte materiale tehnice. Ulterior, compania a refuzat să plătească integral, acuzând Hidroelectrica că nu i-a pus la dispoziție toate avizele, inclusiv cel privind utilizarea resursei de apă din lacul Tarnița. Argumentul a fost respins de instanță, iar Hidroelectrica a obținut în 2017 o hotărâre de executare silită.

Cu toate acestea, lichidatorul Hidro Tarnița nu a recunoscut creanța Hidroelectrica, invocând prescripția. Procesul s-a încheiat definitiv în 2024, în defavoarea Hidroelectrica, care acum va trebui să achite din nou dacă vrea să intre în posesia studiului.

Costurile uriașe și criticile experților

Proiectul hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești a fost gândit pentru a fi construit la 30 de kilometri de Cluj-Napoca, pe valea Someșului Cald. Planul prevedea patru grupuri de câte 250 MW și o perioadă de execuție de 5-7 ani. Rolul hidrocentralei era de a asigura echilibrarea sistemului energetic, mai ales în contextul extinderii capacităților nucleare de la Cernavodă și al creșterii producției din surse regenerabile.

Totuși, mai mulți specialiști au atras atenția că investiția, estimată la peste 1 miliard de euro, nu s-ar putea amortiza în condiții de piață. Cu toate acestea, în 2014 Guvernul Ponta a adoptat o ordonanță care acordă ajutoare de stat consistente pentru proiectele de hidrocentrale cu acumulare prin pompaj, legislație încă în vigoare.