Este păcat să bei alcool și să fumezi? Ce spune un preot celebru

Invitat într-un podcast popular, părintele Emanuel Cășvean a oferit un răspuns neașteptat la o întrebare pe care mulți credincioși și-au pus-o: este sau nu păcat să bei alcool și să fumezi? Declarațiile sale au stârnit un val de reacții în mediul online, unii susținând punctul de vedere al preotului, iar alții criticându-l dur.

Fumatul și alcoolul – păcate sau nu? Un preot cunoscut explică

Invitat în podcastul GEN, preotul Emanuel Cășvean a fost întrebat direct: ”Mai e păcat să bei și să fumezi?”. Răspunsul său a fost surprinzător pentru mulți:

”Toate sunt îngăduite, dar nu toate de folos. Măsura e foarte importantă. Poți bea o bere, două, trei, cinci, dacă știi că după opt se clatină lumea cu tine. Și cred că, și sper să nu-mi iau foarte mult hate, e bine să faci măcar o beție în viața asta.”

Părintele a subliniat importanța moderației și a autocontrolului, sugerând că nu consumul în sine este neapărat problema, ci excesele și dependența.

Reacții dure din partea internauților

Declarația despre ”măcar o beție în viața asta” a stârnit numeroase comentarii critice. Un utilizator a întrebat ironic: ”Ce Biblie citește acest om????”. Un altul a invocat pasaje biblice:

Proverbe 20:1: ”Vinul este batjocoritor, băutura tare este gălăgioasă; oricine se lasă prins de ele nu este înțelept.”

Efeseni 5:18: ”Nu vă îmbătați de vin: aceasta este destrăbălare. Din contra, fiți plini de Duh.”

Isaia 5:11: ”Vai de cei ce dis-de-dimineață aleargă după băuturi amețitoare și șed până târziu noaptea, până se aprinde vinul în ei!”

Un alt comentariu a fost la fel de ferm: ”‘Măcar o beție’, când versetul 10 din capitolul de unde citează spune clar că niciun bețiv nu va intra în împărăția lui Dumnezeu!”.

”Este păcat și punct.”, a adăugat un alt internaut.

Discuția despre limite și credință

Controversa stârnită de acest subiect scoate la iveală diferențele de interpretare în rândul credincioșilor. Pentru unii, orice consum de alcool sau fumatul intră în categoria păcatelor, pe baza unor versete biblice clare.

Pentru alții, ideea de ”măsură” și evitarea dependenței sunt esențiale, fără a considera că un pahar de vin sau o țigară ocazională duc la pierderea mântuirii.

Părintele Emanuel Cășvean nu a revenit, până în prezent, cu clarificări suplimentare, dar discuția pe acest subiect continuă să fie intensă în mediul online.

Un lucru este, însă, sigur: tema atinge un punct sensibil, în care viața de zi cu zi și principiile de credință se întâlnesc într-o zonă gri, interpretabilă.