Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 13:04
de Badea Violeta

Este păcat să bei alcool și să fumezi? Ce spune un preot celebru

Timp liber
Este păcat să bei alcool și să fumezi? Ce spune un preot celebru
Alcool si fumat: pacat sau nu? Sursa foto: Profimedia

Invitat într-un podcast popular, părintele Emanuel Cășvean a oferit un răspuns neașteptat la o întrebare pe care mulți credincioși și-au pus-o: este sau nu păcat să bei alcool și să fumezi? Declarațiile sale au stârnit un val de reacții în mediul online, unii susținând punctul de vedere al preotului, iar alții criticându-l dur.

Fumatul și alcoolul – păcate sau nu? Un preot cunoscut explică

Invitat în podcastul GEN, preotul Emanuel Cășvean a fost întrebat direct: ”Mai e păcat să bei și să fumezi?”. Răspunsul său a fost surprinzător pentru mulți:

”Toate sunt îngăduite, dar nu toate de folos. Măsura e foarte importantă. Poți bea o bere, două, trei, cinci, dacă știi că după opt se clatină lumea cu tine. Și cred că, și sper să nu-mi iau foarte mult hate, e bine să faci măcar o beție în viața asta.”

Părintele a subliniat importanța moderației și a autocontrolului, sugerând că nu consumul în sine este neapărat problema, ci excesele și dependența.

Vezi și:
Trucul simplu care te poate face să bei mai puțin alcool: ce au descoperit cercetătorii
S-a trezit cu poliția în pivniță. Un angajat de la Primăria Jidvei, condamnat pentru că a produs peste 500 de litri de rachiu și coniac de casă

Reacții dure din partea internauților

Declarația despre ”măcar o beție în viața asta” a stârnit numeroase comentarii critice. Un utilizator a întrebat ironic: ”Ce Biblie citește acest om????”. Un altul a invocat pasaje biblice:

  • Proverbe 20:1: ”Vinul este batjocoritor, băutura tare este gălăgioasă; oricine se lasă prins de ele nu este înțelept.”
  • Efeseni 5:18: ”Nu vă îmbătați de vin: aceasta este destrăbălare. Din contra, fiți plini de Duh.”
  • Isaia 5:11: ”Vai de cei ce dis-de-dimineață aleargă după băuturi amețitoare și șed până târziu noaptea, până se aprinde vinul în ei!”

Un alt comentariu a fost la fel de ferm: ”‘Măcar o beție’, când versetul 10 din capitolul de unde citează spune clar că niciun bețiv nu va intra în împărăția lui Dumnezeu!”.

”Este păcat și punct.”, a adăugat un alt internaut.

Discuția despre limite și credință

Controversa stârnită de acest subiect scoate la iveală diferențele de interpretare în rândul credincioșilor. Pentru unii, orice consum de alcool sau fumatul intră în categoria păcatelor, pe baza unor versete biblice clare.

Pentru alții, ideea de ”măsură” și evitarea dependenței sunt esențiale, fără a considera că un pahar de vin sau o țigară ocazională duc la pierderea mântuirii.

Părintele Emanuel Cășvean nu a revenit, până în prezent, cu clarificări suplimentare, dar discuția pe acest subiect continuă să fie intensă în mediul online.

Un lucru este, însă, sigur: tema atinge un punct sensibil, în care viața de zi cu zi și principiile de credință se întâlnesc într-o zonă gri, interpretabilă.

Când scăpăm de caniculă? ANM anunță temperaturi mai mici în toată țara
Recomandări
Locurile unde șoferii nu pot parca, chiar dacă au plătit taxa. Ce sancțiuni riscă
Locurile unde șoferii nu pot parca, chiar dacă au plătit taxa. Ce sancțiuni riscă
Viespile, aliații tăcuți ai grădinii: de ce nu ar trebui să le privești doar ca pe niște insecte periculoase
Viespile, aliații tăcuți ai grădinii: de ce nu ar trebui să le privești doar ca pe niște insecte periculoase
Oasele animalelor antice dezvăluie rolul oilor în epidemia de ciumă din Epoca Bronzului
Oasele animalelor antice dezvăluie rolul oilor în epidemia de ciumă din Epoca Bronzului
Viitorul muncii în epoca AI: meseriile care vor domina până în 2030 și provocările pentru educație
Viitorul muncii în epoca AI: meseriile care vor domina până în 2030 și provocările pentru educație
Incendiile de vegetație se extind în România. Pompierii se luptă cu flăcările la limita județelor Ilfov și Giurgiu. 40 de hectare sunt afectate
Incendiile de vegetație se extind în România. Pompierii se luptă cu flăcările la limita județelor Ilfov și Giurgiu. 40 de hectare sunt afectate
Mulți bucureșteni se întreabă ce caută jandarmii la metrou, în ultima perioadă. Jandarmeria Română vine cu un răspuns oficial
Mulți bucureșteni se întreabă ce caută jandarmii la metrou, în ultima perioadă. Jandarmeria Română vine cu un răspuns oficial
Incident în timpul unui meci al Emmei Răducanu. Sportiva a cerut evacuarea din tribune a unui copil care plângea. Cum a reacționat arbitrul
Incident în timpul unui meci al Emmei Răducanu. Sportiva a cerut evacuarea din tribune a unui copil care plângea. Cum a reacționat arbitrul
Viceprimarul care și-a luat concediu medical pentru a pleca în vacanță cu primarul. Autoritățile s-au sesizat și au deschis o anchetă
Viceprimarul care și-a luat concediu medical pentru a pleca în vacanță cu primarul. Autoritățile s-au sesizat și au deschis o anchetă
Revista presei
Adevarul
Summit-ul din Alaska. Ultima șansă pentru Ucraina? Analist: „Negocierile s-au purtat deja”
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Fotbalist, acuzat că a provocat un accident rutier mortal. Sportivul ar fi fost sub influența alcoolului și drogurilor
Playtech Știri
Castraveți picanți în ketchup, perfecți pentru iarnă. Aroma lor te va cuceri din prima
Playtech Știri
Horoscop marți, 12 august 2025. Zi norocoasă pentru trei zodii, momentul marilor revelații
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William