Ultima ora
Legătura dintre hidratare și performanță la școală sau la birou. Cum a devenit apa noul combustibil al productivității, conform oamenilor de știință
25 aug. 2025 | 12:05
de Alexandru Puiu

MedLife extinde proiectul Caravana cu Sănătate: analize și consultații medicale gratuite în Timiș și Galați

Actualitate
MedLife extinde proiectul Caravana cu Sănătate: analize și consultații medicale gratuite în Timiș și Galați
Campania MedLife

MedLife continuă proiectul național Caravana cu Sănătate și anunță noi ediții dedicate comunităților vulnerabile din vestul și estul țării. În luna septembrie, caravana își va continua traseul prin țară, oferind servicii medicale gratuite pentru locuitorii din Deta (Timiș) și Pechea (Galați).

Cele două noi opriri importante sunt programate astfel:

15 – 17 septembrie, Deta, județul Timiș

Vezi și:
MedLife continuă să susțină comunitățile vulnerabile: peste 300 de locuitori din satele din Brașov și Alba au beneficiat de analize și consultații medicale gratuite în doar 6 zile, prin proiectul Caravana cu Sănătate
MedLife continuă proiectul național Caravana cu Sănătate și oferă servicii medicale gratuite comunităților vulnerabile

30 septembrie – 2 octombrie, Pechea, județul Galați

În aceste localități, oamenii vor avea acces la consultații de medicină generală, recoltare de analize uzuale de laborator și investigații EKG, dar și la recomandări personalizate privind prevenția și monitorizarea sănătății.

Cele două noi opriri ale Caravanei cu Sănătate vin după etapele derulate în luna august, în localitățile Cumpăna și Mihail Kogălniceanu din județul Constanța. Aici, peste 150 de locuitori au beneficiat de consultații și investigații medicale gratuite. Rezultatele confirmă interesul ridicat pentru prevenție și pentru controale de specialitate.

Ne dorim ca prin acest proiect să rămânem aproape de cât mai mulți locuitori din comunități aflate la distanță de centrele mari, unde accesul la servicii medicale este adesea limitat. Continuăm să extindem proiectul Caravana cu Sănătate si în lunile ce vin, pentru a aduce prevenția mai aproape de oameni”, a declarat Ina Bădărău – Ilie, Director de Comunicare, Grupul MedLife.

Până în prezent, unitatea mobilă a parcurs aproape 7.000 de kilometri și a ajuns la peste 4.000 de persoane din comunități vulnerabile din mediul rural, pacienți cronici, persoane afectate de pandemia de COVID-19, precum și refugiați din Ucraina.

Prin această inițiativă, MedLife își reconfirmă angajamentul de a fi alături de comunități și de a contribui la construirea unei Românii mai sănătoase și mai solidare.

Final de august neobișnuit de rece. Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius. Cât ține valul de frig
Recomandări
Primele imagini cu Suzuki Vitara răsturnată în Masivul Iezer. Ce arată analiza preliminară a accidentului. Cum s-ar fi produs tragedia
Primele imagini cu Suzuki Vitara răsturnată în Masivul Iezer. Ce arată analiza preliminară a accidentului. Cum s-ar fi produs tragedia
Dan Negru, secretele din spatele audiențelor: „La capăt de drum cariera nu-ți aduce nimic, rămâne familia”. De ce se întoarce an de an pe litoralul românesc. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Dan Negru, secretele din spatele audiențelor: „La capăt de drum cariera nu-ți aduce nimic, rămâne familia”. De ce se întoarce an de an pe litoralul românesc. EXCLUSIV
Firme fără cont bancar în România: cum funcționează și ce limitări au
Firme fără cont bancar în România: cum funcționează și ce limitări au
Ce vezi nou pe SkyShowtime în septembrie: De la „Dexter: Resurrection” la „Star Trek: Strange New Worlds” și „Poker Face”
Ce vezi nou pe SkyShowtime în septembrie: De la „Dexter: Resurrection” la „Star Trek: Strange New Worlds” și „Poker Face”
Rusia, zguduită de un cutremur puternic de 6,3 grade pe scara Richter
Rusia, zguduită de un cutremur puternic de 6,3 grade pe scara Richter
Șapte moduri în care inteligența artificială ar putea schimba lumea în bine
Șapte moduri în care inteligența artificială ar putea schimba lumea în bine
Microsoft ar putea schimba tot ceea ce știai până acum. Ce ar putea fi diferit în viitor, impactul inteligenței artificiale
Microsoft ar putea schimba tot ceea ce știai până acum. Ce ar putea fi diferit în viitor, impactul inteligenței artificiale
Primul iPhone pliabil, mai aproape de realitate. Va avea patru camere, dar se va întoarce în timp la Touch ID
Primul iPhone pliabil, mai aproape de realitate. Va avea patru camere, dar se va întoarce în timp la Touch ID
Revista presei
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 25 august. Se anunţă ore de iubire şi romantism
Playtech Știri
Trandafirii vor continua să înflorească până toamna târziu dacă pui un singur lucru pe sol înainte de septembrie. Este trucul grădinarilor din Anglia
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!