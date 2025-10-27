MedLife a reunit la Sibiu specialiști de top din Europa, România și Statele Unite pentru a dezbate progresele în neuro-oncologie

MedLife, în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Medicină și Colegiul Medicilor din România, au organizat cea de-a treia ediție a conferinței internaționale „Comprehensive Advancements in Research and Exchanges for Neuro-Oncology” (CARE4NEURO-ONCOLOGY). Evenimentul s-a desfășurat în perioada 23–25 octombrie 2025, la Aula Magna a Facultății de Medicină din Sibiu. După succesul ediției anterioare, care a reunit peste 350 de participanți și 51 de vorbitori internaționali, conferința din acest an și-a propus să continue promovarea colaborării multidisciplinare în domeniul neuro-oncologiei, reunind specialiști de renume atât din țară, cât și din străinătate.

Un eveniment multidisciplinar dedicat progreselor în neuro-oncologie

Ediția 2025 a conferinței CARE4NEURO-ONCOLOGY a avut ca principal obiectiv facilitarea schimbului de cunoștințe și bune practici între specialiști din diverse domenii medicale – de la neurochirurgie, oncologie și radioterapie, până la neurologie, anatomie patologică, îngrijiri paliative, anestezie și terapie intensivă.

Prin intermediul sesiunilor pluridisciplinare, participanții au putut explora cele mai recente progrese în diagnosticul și tratamentul tumorilor cerebrale, spinale și ale nervilor periferici, la adulți și copii, într-un cadru care a încurajat deopotrivă colaborarea și inovația.

Speakeri internaționali și experți de top

Evenimentul din acest an i-a avut ca invitați pe unii dintre cei mai respectați profesioniști din domeniul neuro-oncologiei, printre care:

• Maria Fleșeriu, MD, FACE – Profesor de Medicină și Neurochirurgie, Director al Centrului Pituitar, Universitatea de Științe și Sănătate din Oregon, SUA

• Alfredo Quinones-Hinojosa, MD – Neurochirurg și cercetător de renume internațional

• Anca Ligia Grosu, MD, PhD – Medic primar radiologie oncologică

• Roxana S. Dronca, MD – Medic oncolog

• Kathleen Seidel, MD, PhD – Profesor de neurochirurgie și neurofiziologie intraoperatorie

• Prof. Martina Messing-Jünger – Specialist în neurochirurgie pediatrică

• Claudiu Matei, MD, PhD – Coordonator al Diviziei de Neurochirurgie, MedLife Polisano

• Ioan Ștefan Florian, MD, PhD – Medic neurochirurg

• Roy Thomas Daniel, MD, PhD – Medic neurochirurg

• Adrian Florian Bălașa, MD, PhD – Șef al Secției de Neurochirurgie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș; Președintele Societății Române de Neurochirurgie

În prima zi a conferinței s-a desfășurat un panel cu reprezentanți MedLife, alături de invitați ai ULBS Sibiu, între care au participat și Dr. Nicolae Marcu – Director Sănătate și Operațiuni, Grupul MedLife, respectiv Dr. Larisa Chiriac – Director Medical, Grupul MedLife. Pe lângă sesiunile științifice, conferința a inclus și o expoziție specializată dedicată echipamentelor și produselor din domeniul sănătății.

Live la CARE4CANCER 2025 – un moment-surpriză cu Dr. Q

Unul dintre momentele impresionante ale conferinței CARE4NEURO-ONCOLOGY 2025 a fost intervenția live a profesorului Alfredo Quiñones-Hinojosa („Dr. Q”), neurochirurg de renume mondial la Mayo Clinic (SUA). Între două intervenții chirurgicale, Dr. Q s-a adresat participanților, cu energia și inspirația care l-au consacrat. Mesajul său despre curaj, educație și umanitate în medicină a fost primit cu emoție și aplauze, reamintind tuturor că excelența profesională merge mână în mână cu empatia și devotamentul față de pacienți. Conducător al laboratoarelor de cercetare în neuro-oncologie la Mayo Clinic, Dr. Q a revoluționat chirurgia creierului prin tehnici inovatoare și o viziune profund umană asupra practicii medicale.

Echipa Mayo Clinic, din nou la Sibiu

De altfel, echipa Mayo Clinic (SUA) a revenit și în acest an la CARE4NEURO-ONCOLOGY, aducând expertiză, inspirație și o perspectivă globală asupra abordării moderne a pacientului oncologic și neurochirurgical. Printre invitații din prima zi a conferinței s-au numărat: Dr. Dana M. Harris – Anestezie și evaluare perioperatorie în oncologie, Dr. Syril Dorairaj – Oftalmologie și neuro-oftalmologie, Dr. Bala Munipalli – Oncologie integrativă, Dr. Răzvan M. Chirilă – Neurochirurgie și tulburări hidro-electrolitice, Dr. Eric Zuberi – Neurochirurgie și neuro-oncologie, Dr. Roxana S. Dronca – Oncologie medicală, imunoterapii și medicină personalizată. Prezența acestor specialiști confirmă statutul internațional al conferinței și spiritul de colaborare care definește CARE4CANCER – o comunitate științifică deschisă, interdisciplinară și mereu conectată la inovație.

Dr. Claudiu Matei, medic primar neurochirurg și coordonatorul diviziei de neurochirurgie MedLife Polisano, subliniază importanța colaborării multidisciplinare: „Medicina modernă este, înainte de toate, o știință multidisciplinară. În neuro-oncologie, succesul tratamentelor depinde de colaborarea între specialități și de personalizarea fiecărei abordări terapeutice. Ne bucurăm să continuăm această tradiție și să contribuim, alături de partenerii noștri, la crearea unui forum internațional dedicat progreselor în neuro-oncologie.”

Dr. Matei, alături de echipa sa – „Brain Team” – din cadrul Spitalului MedLife Polisano, tratează afecțiunile sistemului nervos, având realizate până în prezent peste 5000 de intervenții, unele dintre ele în premieră națională.

Cea de-a treia ediție a conferinței CARE4NEURO-ONCOLOGY este esențială pentru toți profesioniștii din domeniul medical interesați de progresele în neuro-oncologie, facilitând atât dezvoltarea cunoștințelor, cât și a rețelelor de colaborare între specialiști. Participanții la conferință vor primi un Certificat cu 18 puncte EMC. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul oficial al evenimentului, www.care4cancer.ro.

