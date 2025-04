Medicul Manuela Stanciu desființează miturile dietelor. Ce trebuie să faci și ce nu trebuie să faci ca să slăbești, de fapt EXCLUSIV

Medicul Manuela Stanciu, specialist în Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, a explicat, în exclusivitate pentru PLAYTECH, care sunt miturile legate de slăbire și de ce unele dintre acestea nu au nicio legătură cu realitatea. Mai mult, ea spune ce este bine și ce nu e potrivit să facem în timpul unei diete.

Slăbesc dacă beau apă caldă cu lămâie dimineața?

Mit. Apa caldă cu lămâie hidratează, îmbunătățește digestia, are un efect diuretic, prevenind acumularea toxinelor. Polifenolii din compoziția lămâilor au rol antioxidant. Este o sursă bună de vitamina C. Furnizează potasiu. Acidul citric din lămâi contribuie la prevenirea calculilor renali.

Slăbesc dacă mănânc sănătos?

Mit. Alimentația sănătoasă ajuta procesul de slăbire doar dacă aportul caloric este inferior cheltuielilor energetice. Poți manca sănătos fără să slăbești sau chiar te poți îngrășa.

Nu slăbesc pentru că nu beau apă…

Mit. Apa nu slăbește. Apa hidratează și, diluând secrețiile gastrice acide, poate reduce senzația de foame.

Ajută să mâncam cât mai multe fructe și legume?

Mit. Fructele conțin vitamine, minerale și antioxidanți importanți, fibrele din fructe îmbunătățesc tranzitul și susțin un microbiom intestinal sănătos, însă fructele conțin zaharuri naturale, așa că atunci când le consumăm în exces duc la creștere în greutate și încărcare grasă a ficatului.

Legumele conțin vitamine, săruri minerale și fibre, contribuie la menținerea hidratării, oferă sațietate și susțin tranzitul intestinal, așa că nu ar trebui să lipsească din alimentația noastră. Însă consumul excesiv poate favoriza fermentația excesivă, poate duce la distensie abdominală și poate inhiba absorbția mineralelor, reducând biodisponibilitatea acestora.

Care sunt alimentele pe care le pot consuma în orice cantitate când îmi doresc să slăbesc?

Apa. În afară de apă, nici un aliment nu trebuie să fie consumat în orice cantitate.

Pâinea îngrașă?

Mit. Excesul îngrașă. Pâinea conține carbohidraţi complecși, care cresc mai puțin glicemia și îţi dau energie timp mai îndelungat, astfel că îți poți gestiona mai bine foamea pe parcursul zilei, de aceea este important să consumi pâine în prima parte a zilei. Pe lângă energia furnizată, este o sursă bună de fibre, vitamine şi minerale. O felie de pâine intermediară are 70-80 calorii. Un măr mediu are 80-90 calorii. Pieptul de pui are peste 150 cal/100 gr.

Este ananasul fructul minune pentru slăbit?

Mit. Ananasul are un conținut mare de vitamina C, conține doze optime de cupru, mangan, tiamină, vitamina B6, antioxidanți, are în compoziție fibre și proteine. De asemenea, conține bromelina, o enzimă naturală care ajută organismul să descompună proteinele și poate calma indigestia. Stimulează producția de colagen. Dar conține fructoză, așa că evitam excesul.

Ajuta curele de detoxifiere în procesul de slăbire?

Mit. E ca și cum aș merge la sala 8 ore pe zi timp de 1 săptămână pe an și mă aștept să cresc masa musculară. Mai mult decât atât, după o perioada de detox în care pierd apă, săruri, masă musculară, metabolismul scade, așa că este important ce fac ulterior.

Dar este sănătos să am perioade de detoxifiere chiar dacă nu mă ajută să slăbesc?

Detoxifierea o asigură, zi de zi, ficatul, rinichiul și alimentația sănătoasă, iar alimentația sănătoasă trebuie să reprezinte un stil de viață.

Ce înseamnă alimentație sănătoasă?

În primul rând să evităm alimentele procesate. Adică: băuturi carbogazoase și sucuri îndulcite, snacksuri ambalate (chipsuri, pufuleți), mâncare fast-food (hamburgeri, pizza, hot-dog), mezeluri şi produse din carne procesată (crenvurşti, cârnaţi), biscuiți, prăjituri și dulciuri ambalate, sosuri și dressinguri comerciale (ketchup, maioneză, sosuri pentru salate). Apoi, alimentele să fie bogate în nutrienți, diversificate, mesele să fie mici și regulate, iar aportul caloric să fie adaptat consumului și obiectivelor pe care mi le-am propus.